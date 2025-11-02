https://crimea.ria.ru/20251102/otrazhen-massirovannyy-udar-bpla-po-energostrukture-volgogradskoy-oblasti-1150617750.html

Отражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской области

Отражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской области - РИА Новости Крым, 02.11.2025

Отражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской области

Массированная атака украинских беспилотников отражена в Волгоградской области – киевские боевики пытались ударить по энергоструктуре региона. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.11.2025

2025-11-02T07:52

2025-11-02T07:52

2025-11-02T07:59

андрей бочаров

волгоградская область

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_8056e5d8dc81812e8860f1ea04118196.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников отражена в Волгоградской области – киевские боевики пытались ударить по энергоструктуре региона. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.Также в ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области. В Краснодарском крае после удара дронов ВСУ в Туапсе повреждены нефтеналивной терминал, железнодорожный вокзал, в одном из поселков округа фрагменты беспилотников попали в третий этаж многоквартирного дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251101/za-tri-chasa-nad-krymom-i-chernym-morem-sbili-24-ukrainskikh-bespilotnika-1150616638.html

волгоградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей бочаров, волгоградская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)