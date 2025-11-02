Рейтинг@Mail.ru
Отражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской области - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251102/otrazhen-massirovannyy-udar-bpla-po-energostrukture-volgogradskoy-oblasti-1150617750.html
Отражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской области
Отражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской области - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Отражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской области
Массированная атака украинских беспилотников отражена в Волгоградской области – киевские боевики пытались ударить по энергоструктуре региона. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T07:52
2025-11-02T07:59
андрей бочаров
волгоградская область
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_8056e5d8dc81812e8860f1ea04118196.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников отражена в Волгоградской области – киевские боевики пытались ударить по энергоструктуре региона. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.Также в ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области. В Краснодарском крае после удара дронов ВСУ в Туапсе повреждены нефтеналивной терминал, железнодорожный вокзал, в одном из поселков округа фрагменты беспилотников попали в третий этаж многоквартирного дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251101/za-tri-chasa-nad-krymom-i-chernym-morem-sbili-24-ukrainskikh-bespilotnika-1150616638.html
волгоградская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:0:712:534_1920x0_80_0_0_0fee78aae20e2d4392e4a8922651f4cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей бочаров, волгоградская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)
Отражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской области

Массированная атака беспилотников ВСУ на энергоструктуру отражена в Волгоградской области

07:52 02.11.2025 (обновлено: 07:59 02.11.2025)
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и ЕвратомеЛЭП
ЛЭП
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и Евратоме
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников отражена в Волгоградской области – киевские боевики пытались ударить по энергоструктуре региона. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.
"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Повреждений и пострадавших нет", – проинформировал глава региона.
Также в ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области. В Краснодарском крае после удара дронов ВСУ в Туапсе повреждены нефтеналивной терминал, железнодорожный вокзал, в одном из поселков округа фрагменты беспилотников попали в третий этаж многоквартирного дома.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПВО
Вчера, 23:05
За три часа над Крымом и Черным морем сбили 24 украинских беспилотника
 
Андрей БочаровВолгоградская областьНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:01ПВО утром за час сбила четыре украинских дрона над Крымом и Черным морем
09:52В Азербайджане произошло два землетрясения за ночь
09:36Трамп угрожает войной Нигерии
09:11Крымский мост: растет очередь с двух сторон
08:21Над Крымом, Черным и Азовским морями перехватили и уничтожили 68 дронов
08:10Атака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспорт
07:52Отражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской области
07:30ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области
07:07Удар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзал
00:01Температура воздуха опустится до нуля: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 2 ноября
23:05За три часа над Крымом и Черным морем сбили 24 украинских беспилотника
22:51Ликвидация Госкомрегистра Крыма и сдача в плен боевиков ВСУ: главное
22:39Россия ввела санкции против представителей украинской власти
22:22От рассвета до заката: один день в ноябрьском парке в Крыму
22:06Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером
21:43Как землетрясения влияют на рыбу
21:31Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ
21:23Сколько осадков выпало в Крыму в октябре и как они наполнили реки
21:05На воду спущена атомная подводная лодка специально для "Посейдона"
Лента новостейМолния