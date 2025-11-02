https://crimea.ria.ru/20251102/otrazhen-massirovannyy-udar-bpla-po-energostrukture-volgogradskoy-oblasti-1150617750.html
Отражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской области
Отражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников отражена в Волгоградской области – киевские боевики пытались ударить по энергоструктуре региона. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.Также в ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области. В Краснодарском крае после удара дронов ВСУ в Туапсе повреждены нефтеналивной терминал, железнодорожный вокзал, в одном из поселков округа фрагменты беспилотников попали в третий этаж многоквартирного дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
