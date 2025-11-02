Рейтинг@Mail.ru
Иностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту Туапсе - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251102/dva-inostrannykh-grazhdanskikh-sudna-povrezhdeny-udarom-bpla-po-portu-tuapse-1150619945.html
Иностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту Туапсе
Иностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту Туапсе - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Иностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту Туапсе
В порту Туапсе на Кубани при атаке БПЛА повреждены два иностранных гражданских судна. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T11:37
2025-11-02T12:16
туапсе
новости
происшествия
морской транспорт
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В порту Туапсе на Кубани при атаке БПЛА повреждены два иностранных гражданских судна. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Пострадавших среди членов экипажа нет. В настоящее время все очаги возгорания потушены, информирует оперштаб региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзалВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района областиОтражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской областиАтака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспорт
https://crimea.ria.ru/20251102/v-portu-kavkaz-gorit-buksir-1150619703.html
туапсе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туапсе, новости, происшествия, морской транспорт, беспилотник (бпла, дрон)
Иностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту Туапсе

Ударом БПЛА по порту Туапсе повреждены иностранные гражданские суда

11:37 02.11.2025 (обновлено: 12:16 02.11.2025)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В порту Туапсе на Кубани при атаке БПЛА повреждены два иностранных гражданских судна. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"В результате атаки БПЛА на порт Туапсе ночью 2 ноября повреждены два иностранных гражданских судна", – сказано в сообщении.
Пострадавших среди членов экипажа нет. В настоящее время все очаги возгорания потушены, информирует оперштаб региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзал
ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области
Отражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской области
Атака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспорт
Пожар на буксире в порту Кавказ
11:32
В порту Кавказ горит буксир
 
ТуапсеНовостиПроисшествияМорской транспортБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:39Пресечена попытка прорыва ВСУ возле Купянска
12:36Флот уничтожил шесть безэкипажных катеров в Черном море
12:27Еще 15 украинских дронов сбили над Черным морем и Кубанью за три часа
12:22В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенка
12:05Крымский мост: к полудню воскресенья очереди с двух сторон выросли в разы
11:47В Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотников
11:37Иностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту Туапсе
11:32В порту Кавказ горит буксир
11:11Одно из основных водохранилищ Крыма пополнилось на 2 млн "кубов" за месяц
10:42Солнце снова "проснулось": когда ждать пика вспышек
10:01ПВО утром за час сбила четыре украинских дрона над Крымом и Черным морем
09:52В Азербайджане произошло два землетрясения за ночь
09:36Трамп угрожает войной Нигерии
09:11Крымский мост: растет очередь с двух сторон
08:21Над Крымом, Черным и Азовским морями перехватили и уничтожили 68 дронов
08:10Атака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспорт
07:52Отражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской области
07:30ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области
07:07Удар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзал
00:01Температура воздуха опустится до нуля: погода в Крыму в воскресенье
Лента новостейМолния