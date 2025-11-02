https://crimea.ria.ru/20251102/dva-inostrannykh-grazhdanskikh-sudna-povrezhdeny-udarom-bpla-po-portu-tuapse-1150619945.html
Иностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту Туапсе
Иностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту Туапсе - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Иностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту Туапсе
В порту Туапсе на Кубани при атаке БПЛА повреждены два иностранных гражданских судна. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T11:37
2025-11-02T11:37
2025-11-02T12:16
туапсе
новости
происшествия
морской транспорт
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В порту Туапсе на Кубани при атаке БПЛА повреждены два иностранных гражданских судна. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Пострадавших среди членов экипажа нет. В настоящее время все очаги возгорания потушены, информирует оперштаб региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзалВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района областиОтражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской областиАтака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспорт
https://crimea.ria.ru/20251102/v-portu-kavkaz-gorit-buksir-1150619703.html
туапсе
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туапсе, новости, происшествия, морской транспорт, беспилотник (бпла, дрон)
Иностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту Туапсе
Ударом БПЛА по порту Туапсе повреждены иностранные гражданские суда
11:37 02.11.2025 (обновлено: 12:16 02.11.2025)