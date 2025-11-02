Рейтинг@Mail.ru
ПВО утром за час сбила четыре украинских дрона над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 02.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251102/pvo-utrom-za-chas-sbila-chetyre-ukrainskikh-drona-nad-krymom-i-chernym-morem-1150619165.html
ПВО утром за час сбила четыре украинских дрона над Крымом и Черным морем
ПВО утром за час сбила четыре украинских дрона над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 02.11.2025
ПВО утром за час сбила четыре украинских дрона над Крымом и Черным морем
Силы российской ПВО утром в воскресенье сбили за час четыре украинских беспилотника над Крымом и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО утром в воскресенье сбили за час четыре украинских беспилотника над Крымом и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны России.В течение прошедшей ночи над Крымом, Черным и Азовским морями перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 164 дрона ВСУ.
ПВО утром за час сбила четыре украинских дрона над Крымом и Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО утром в воскресенье сбили за час четыре украинских беспилотника над Крымом и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны России.
"С 08:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над территорией Республики Крым, два – над акваторией Черного моря", – сообщили в ведомстве.
В течение прошедшей ночи над Крымом, Черным и Азовским морями перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 164 дрона ВСУ.
