https://crimea.ria.ru/20251102/pvo-utrom-za-chas-sbila-chetyre-ukrainskikh-drona-nad-krymom-i-chernym-morem-1150619165.html
ПВО утром за час сбила четыре украинских дрона над Крымом и Черным морем
ПВО утром за час сбила четыре украинских дрона над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 02.11.2025
ПВО утром за час сбила четыре украинских дрона над Крымом и Черным морем
Силы российской ПВО утром в воскресенье сбили за час четыре украинских беспилотника над Крымом и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T10:01
2025-11-02T10:01
2025-11-02T10:06
новости крыма
крым
черное море
пво
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_b038a276af75fb94b38717c0be799190.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО утром в воскресенье сбили за час четыре украинских беспилотника над Крымом и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны России.В течение прошедшей ночи над Крымом, Черным и Азовским морями перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 164 дрона ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзалВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района областиОтражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской областиАтака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспорт
крым
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_0:44:1382:1080_1920x0_80_0_0_76e9eb76efc0922566e7930c03472847.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, черное море, пво, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
ПВО утром за час сбила четыре украинских дрона над Крымом и Черным морем
Над Крымом и Черным морем сбили четыре украинских беспилотника за час
10:01 02.11.2025 (обновлено: 10:06 02.11.2025)