Над Крымом, Черным и Азовским морями перехватили и уничтожили 68 дронов

Над Крымом, Черным и Азовским морями перехватили и уничтожили 68 дронов

2025-11-02T08:21

2025-11-02T08:21

2025-11-02T08:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили над Крымом, Черным и Азовским морями 68 украинских беспилотников. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 164 дрона ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.39 беспилотников были ликвидированы над Черным морем, три – над Азовским, 26 – над Крымом, 32 – над Краснодарским краем, 20 – над Брянской областью, по девять – над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями, шесть – над Липецкой, пять – над Воронежской, по два – над Белгородской, Курской и Тульской областями, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзалВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района областиОтражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской областиАтака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспорт

