Над Крымом, Черным и Азовским морями перехватили и уничтожили 68 дронов
Над Крымом, Черным и Азовским морями перехватили и уничтожили 68 дронов
Над Крымом, Черным и Азовским морями перехватили и уничтожили 68 дронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили над Крымом, Черным и Азовским морями 68 украинских беспилотников. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 164 дрона ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.39 беспилотников были ликвидированы над Черным морем, три – над Азовским, 26 – над Крымом, 32 – над Краснодарским краем, 20 – над Брянской областью, по девять – над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями, шесть – над Липецкой, пять – над Воронежской, по два – над Белгородской, Курской и Тульской областями, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзалВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района областиОтражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской областиАтака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспорт
новости крыма, крым, новости, черное море, азовское море, краснодарский край, брянская область, волгоградская область, ростовская область, орловская область, липецкая область, воронежская область, белгородская область, курская область, тульская область, беспилотник (бпла, дрон)
08:21 02.11.2025 (обновлено: 08:40 02.11.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили над Крымом, Черным и Азовским морями 68 украинских беспилотников. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 164 дрона ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сообщили в ведомстве.
39 беспилотников были ликвидированы над Черным морем, три – над Азовским, 26 – над Крымом, 32 – над Краснодарским краем, 20 – над Брянской областью, по девять – над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями, шесть – над Липецкой, пять – над Воронежской, по два – над Белгородской, Курской и Тульской областями, перечислили в МО РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзал
ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области
Отражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской области
Атака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспорт
 
