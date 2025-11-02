https://crimea.ria.ru/20251102/esche-15-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-chernym-morem-i-kubanyu-za-tri-chasa-1150621148.html
Еще 15 украинских дронов сбили над Черным морем и Кубанью за три часа
Еще 15 украинских дронов сбили над Черным морем и Кубанью за три часа
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Российская ПВО в воскресенье за три часа сбила еще 15 украинских беспилотников над Кубанью и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны России.С 8 до 9 утра в воскресенье силы российской ПВО сбили за час четыре украинских беспилотника над Крымом и Черным морем.В течение прошедшей ночи над Крымом, Черным и Азовским морями перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 164 дрона ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту ТуапсеВ Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотниковВ порту Кавказ горит буксирУдар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзал
12:27 02.11.2025 (обновлено: 12:48 02.11.2025)