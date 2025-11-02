https://crimea.ria.ru/20251102/v-portu-kavkaz-gorit-buksir-1150619703.html
В порту Кавказ горит буксир
Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия в порту Кавказ, сообщает ведомство. РИА Новости Крым, 02.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия в порту Кавказ, сообщает ведомство.Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, сообщает ведомство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзалВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района областиОтражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской областиАтака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспорт
