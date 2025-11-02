https://crimea.ria.ru/20251102/v-portu-kavkaz-gorit-buksir-1150619703.html

В порту Кавказ горит буксир

В порту Кавказ горит буксир - РИА Новости Крым, 02.11.2025

В порту Кавказ горит буксир

Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия в порту Кавказ, сообщает ведомство. РИА Новости Крым, 02.11.2025

2025-11-02T11:32

2025-11-02T11:32

2025-11-02T11:41

новости

порт кавказ

морской транспорт

южная транспортная прокуратура

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150619773_0:341:900:847_1920x0_80_0_0_09b98b832cbcca87bafb9e3236906c5a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия в порту Кавказ, сообщает ведомство.Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, сообщает ведомство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзалВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района областиОтражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской областиАтака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспорт

https://crimea.ria.ru/20251102/dva-inostrannykh-grazhdanskikh-sudna-povrezhdeny-udarom-bpla-po-portu-tuapse-1150619945.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, порт кавказ, морской транспорт, южная транспортная прокуратура, пожар