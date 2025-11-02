https://crimea.ria.ru/20251102/presechena-popytka-proryva-vsu-vozle-kupyanska-1150621377.html
Пресечена попытка прорыва ВСУ возле Купянска
Российские военные пресекли попытку прорыва формирований ВСУ к реке Оскол южнее Купянска-Узлового для выхода из окружения, сообщает Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 02.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытку прорыва формирований ВСУ к реке Оскол южнее Купянска-Узлового для выхода из окружения, сообщает Минобороны РФ в воскресенье.
купянск, харьковская область, вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф
Материал дополняется
12:39 02.11.2025 (обновлено: 12:58 02.11.2025)