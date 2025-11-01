Рейтинг@Mail.ru
Пресечена высадка с вертолета десанта сил специальных операций ГУР - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251101/vs-rf-presekli-vysadku-s-vertoleta-gruppy-sil-spetsialnykh-operatsiy-gur-1150598690.html
Пресечена высадка с вертолета десанта сил специальных операций ГУР
Пресечена высадка с вертолета десанта сил специальных операций ГУР - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Пресечена высадка с вертолета десанта сил специальных операций ГУР
Российские военные пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе Красноармейска в ДНР, сообщает Минобороны РФ в субботу. РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T12:35
2025-11-01T12:54
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вертолет
главное управление разведки украины (гур)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0d/1123523849_0:4:1875:1058_1920x0_80_0_0_a62ab7c626a4ee0d3252d44bb2955c41.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе Красноармейска в ДНР, сообщает Минобороны РФ в субботу.И подчеркнули, что все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.Также в минувшие сутки силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0d/1123523849_21:0:1436:1061_1920x0_80_0_0_34c998dcd4a67d40043dafa6b36233f1.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, донецкая народная республика (днр), вертолет, главное управление разведки украины (гур), вооруженные силы россии
Пресечена высадка с вертолета десанта сил специальных операций ГУР

Высадку десанта с вертолета сил специальных операций ГУР пресекли российские военные

12:35 01.11.2025 (обновлено: 12:54 01.11.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный вертолет
Ударный вертолет
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе Красноармейска в ДНР, сообщает Минобороны РФ в субботу.
"Пресечена высадка с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики", – проинформировали в военном ведомстве РФ.
И подчеркнули, что все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.
Также в минувшие сутки силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)ВертолетГлавное управление разведки Украины (ГУР)Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52В НАТО представили концепцию сдерживания России в Европе
13:40ВТБ удвоил число городов с доступным выездным сервисом
13:28В Керчи открыли часовню в честь участия казаков в Крымской весне
13:16Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок
12:56РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик
12:36Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
12:35Пресечена высадка с вертолета десанта сил специальных операций ГУР
12:34Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению
12:16Сколько туристов посетили Крым с начала года
12:12Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза
11:46Пожар на Историческом бульваре в Севастополе потушили
11:38В Крыму спасавшиеся от кабанов дети застряли на дереве
11:27Более 50 улиц Симферополя остались без света
11:15Крымский мост сейчас: со стороны Керчи собирается очередь
10:57Движение в центре Симферополя перекрыто из-за аварии на теплосетях
10:44В Словакии поддержали союз с Венгрией и Чехией против Украины
10:21На Историческом бульваре в Севастополе загорелась уличная сцена
10:14В Крыму экс-член адвокатской палаты оказалась мошенницей
09:39Число погибших в ДТП с трамваем и маршруткой в Туле выросло до пяти
09:30Ночные удары по Украине: на Полтавщине пылает газодобывающий объект
Лента новостейМолния