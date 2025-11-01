https://crimea.ria.ru/20251101/vs-rf-presekli-vysadku-s-vertoleta-gruppy-sil-spetsialnykh-operatsiy-gur-1150598690.html

Пресечена высадка с вертолета десанта сил специальных операций ГУР

Российские военные пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе Красноармейска в ДНР, сообщает Минобороны РФ в субботу. РИА Новости Крым, 01.11.2025

2025-11-01T12:35

2025-11-01T12:35

2025-11-01T12:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе Красноармейска в ДНР, сообщает Минобороны РФ в субботу.И подчеркнули, что все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.Также в минувшие сутки силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

