Пресечена высадка с вертолета десанта сил специальных операций ГУР
Пресечена высадка с вертолета десанта сил специальных операций ГУР - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Пресечена высадка с вертолета десанта сил специальных операций ГУР
Российские военные пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе Красноармейска в ДНР, сообщает Минобороны РФ в субботу. РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T12:35
2025-11-01T12:35
2025-11-01T12:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе Красноармейска в ДНР, сообщает Минобороны РФ в субботу.И подчеркнули, что все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.Также в минувшие сутки силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пресечена высадка с вертолета десанта сил специальных операций ГУР
Высадку десанта с вертолета сил специальных операций ГУР пресекли российские военные
12:35 01.11.2025 (обновлено: 12:54 01.11.2025)