Землетрясение на Филиппинах и топливо в Крыму: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. На Филиппинах произошло разрушительное землетрясение. Ситуация на топливном рынке России – в республике ограничили продажу бензина до 20 литров. ЕС выплатил Украине новый транш из доходов от замороженных активов РФ. Армия России освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области. В Крыму в межсезонье будут работать порядка 300 отелей и здравниц.О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.Разрушительное землетрясение на Филиппинах60 человек погибли во время землетрясения, которое произошло накануне на Филиппинах. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.По данным геологической службы США (USGS), магнитуда подземных толчков составила 6,9. После произошло повторное землетрясение магнитудой 5,0."Мы получаем сообщения о том, что погибли 60 человек", – приводят местные СМИ слова исполняющего обязанности руководителя Управления гражданской обороны Филиппин.Ранее телеканал GMA News со ссылкой на управление гражданской обороны сообщал, что число пострадавших при землетрясении у берегов филиппинской провинции Себу достигло 147 человек.Ситуация на топливном рынке РоссииСитуация на топливном рынке России абсолютно контролируемая, отдельные проблемы в регионах решаются в ручном режиме. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам зампредседателя правительства, наблюдаются отдельные проблемы обеспечения по отдельным регионам, Минтопэнерго в" ручном режиме вместе с регионами решает эти вопросы и обеспечивает наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов".Проблемы с топливом марок АИ-92 и АИ-95 наблюдаются в Крыму. Министр энергетики России Сергей Цивилев взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму и Севастополе. Об этом по итогам совещания, которое прошло накануне, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти Крыма и Минтопэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ президенту России Владимиру Путину.В Крыму ограничили продажу бензина до 20 литровВласти Крыма приняли решение об ограничении объема продажи топлива – не более 20 литров в одни руки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Меры, принимаемые правительством республики совместно с федеральными органами власти, пока не позволяют полностью выровнять ситуацию с наличием необходимого объема автомобильного топлива на АЗС Крыма. Принято решение об ограничении объема продажи топлива – не более 20 литров в одни руки", - проинформировал Аксенов в своем Telegram-канале.Новый транш Украине из замороженных активов РФ4 миллиарда евро получила Украина от Евросоюза за счет доходов от замороженных российских активов, два миллиарда из них пойдут на производство беспилотников, говорится в опубликованном заявлении на сайте Еврокомиссии."Европейская комиссия выделила Украине девятый транш своей исключительной макрофинансовой помощи в размере четырех миллиардов евро, что еще больше укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора с начала войны России против Украины, а общая поддержка приближается к 178 миллиардам евро", – цитирует постановление РИА Новости.Армия РФ освободила еще один населенный пунктРоссийские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области", – сказано в сводке.В Крыму в межсезонье будут работать 300 отелей и здравницВ Крыму в осенне-зимний период будут функционировать порядка 300 средств размещения, в том числе 65 санаториев. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов РК со ссылкой на главу ведомства Сергея Ганзия.Для гостей полуострова железнодорожный перевозчик открыл продажи на новогодние праздники, а с октября по апрель из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Кисловодска и Адлера в направлении Крыма будут курсировать 10 круглогодичных составов и два – c временными датами, отметили в минкурортов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

