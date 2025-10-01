Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение на Филиппинах и топливо в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251001/zemletryasenie-na-filippinakh-i-toplivo-v-krymu-glavnoe-za-den-1149898483.html
Землетрясение на Филиппинах и топливо в Крыму: главное за день
Землетрясение на Филиппинах и топливо в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Землетрясение на Филиппинах и топливо в Крыму: главное за день
На Филиппинах произошло разрушительное землетрясение. Ситуация на топливном рынке России – в республике ограничили продажу бензина до 20 литров. ЕС выплатил... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T22:33
2025-10-01T22:33
главное за день
крым
новости крыма
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0cb379b49faccb5d5db659ed5964acef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. На Филиппинах произошло разрушительное землетрясение. Ситуация на топливном рынке России – в республике ограничили продажу бензина до 20 литров. ЕС выплатил Украине новый транш из доходов от замороженных активов РФ. Армия России освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области. В Крыму в межсезонье будут работать порядка 300 отелей и здравниц.О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.Разрушительное землетрясение на Филиппинах60 человек погибли во время землетрясения, которое произошло накануне на Филиппинах. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.По данным геологической службы США (USGS), магнитуда подземных толчков составила 6,9. После произошло повторное землетрясение магнитудой 5,0."Мы получаем сообщения о том, что погибли 60 человек", – приводят местные СМИ слова исполняющего обязанности руководителя Управления гражданской обороны Филиппин.Ранее телеканал GMA News со ссылкой на управление гражданской обороны сообщал, что число пострадавших при землетрясении у берегов филиппинской провинции Себу достигло 147 человек.Ситуация на топливном рынке РоссииСитуация на топливном рынке России абсолютно контролируемая, отдельные проблемы в регионах решаются в ручном режиме. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам зампредседателя правительства, наблюдаются отдельные проблемы обеспечения по отдельным регионам, Минтопэнерго в" ручном режиме вместе с регионами решает эти вопросы и обеспечивает наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов".Проблемы с топливом марок АИ-92 и АИ-95 наблюдаются в Крыму. Министр энергетики России Сергей Цивилев взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму и Севастополе. Об этом по итогам совещания, которое прошло накануне, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти Крыма и Минтопэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ президенту России Владимиру Путину.В Крыму ограничили продажу бензина до 20 литровВласти Крыма приняли решение об ограничении объема продажи топлива – не более 20 литров в одни руки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Меры, принимаемые правительством республики совместно с федеральными органами власти, пока не позволяют полностью выровнять ситуацию с наличием необходимого объема автомобильного топлива на АЗС Крыма. Принято решение об ограничении объема продажи топлива – не более 20 литров в одни руки", - проинформировал Аксенов в своем Telegram-канале.Новый транш Украине из замороженных активов РФ4 миллиарда евро получила Украина от Евросоюза за счет доходов от замороженных российских активов, два миллиарда из них пойдут на производство беспилотников, говорится в опубликованном заявлении на сайте Еврокомиссии."Европейская комиссия выделила Украине девятый транш своей исключительной макрофинансовой помощи в размере четырех миллиардов евро, что еще больше укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора с начала войны России против Украины, а общая поддержка приближается к 178 миллиардам евро", – цитирует постановление РИА Новости.Армия РФ освободила еще один населенный пунктРоссийские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области", – сказано в сводке.В Крыму в межсезонье будут работать 300 отелей и здравницВ Крыму в осенне-зимний период будут функционировать порядка 300 средств размещения, в том числе 65 санаториев. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов РК со ссылкой на главу ведомства Сергея Ганзия.Для гостей полуострова железнодорожный перевозчик открыл продажи на новогодние праздники, а с октября по апрель из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Кисловодска и Адлера в направлении Крыма будут курсировать 10 круглогодичных составов и два – c временными датами, отметили в минкурортов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251001/obnaruzhennyy-u-beregov-turtsii-ukrainskiy-kater-unichtozhili-1149894769.html
https://crimea.ria.ru/20251001/iskusstvennyy-intellekt-uzhe-s-nami-komu-grozit-bezrabotitsa-1149893973.html
https://crimea.ria.ru/20251001/v-ssha-nazvali-nerealnoy-peredachu-ukraine-raket-tomahawk-1149895430.html
https://crimea.ria.ru/20251001/nado-priznat-nepriyatnuyu-istinu-politolog-ob-itogakh-vyborov-v-moldavii-1149879863.html
https://crimea.ria.ru/20251001/tri-cheloveka-pogibli-v-dtp-s-furoy-na-trasse--m-4-don-1149888153.html
https://crimea.ria.ru/20251001/kakim-budet-i-kak-dolgo-prodlitsya-barkhatnyy-sezon-v-krymu-1149878296.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_122ad6bfd3bc1fbf49f0d938f70017e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, крым, новости крыма, общество, в мире
Землетрясение на Филиппинах и топливо в Крыму: главное за день

Землетрясение на Филиппинах и ситуация с топливом в Крыму - главное за день

22:33 01.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. На Филиппинах произошло разрушительное землетрясение. Ситуация на топливном рынке России – в республике ограничили продажу бензина до 20 литров. ЕС выплатил Украине новый транш из доходов от замороженных активов РФ. Армия России освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области. В Крыму в межсезонье будут работать порядка 300 отелей и здравниц.
О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.

Разрушительное землетрясение на Филиппинах

60 человек погибли во время землетрясения, которое произошло накануне на Филиппинах. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.
По данным геологической службы США (USGS), магнитуда подземных толчков составила 6,9. После произошло повторное землетрясение магнитудой 5,0.
"Мы получаем сообщения о том, что погибли 60 человек", – приводят местные СМИ слова исполняющего обязанности руководителя Управления гражданской обороны Филиппин.
Ранее телеканал GMA News со ссылкой на управление гражданской обороны сообщал, что число пострадавших при землетрясении у берегов филиппинской провинции Себу достигло 147 человек.
Атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Вчера, 17:32
Обнаруженный у берегов Турции украинский катер уничтожили

Ситуация на топливном рынке России

Ситуация на топливном рынке России абсолютно контролируемая, отдельные проблемы в регионах решаются в ручном режиме. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По словам зампредседателя правительства, наблюдаются отдельные проблемы обеспечения по отдельным регионам, Минтопэнерго в" ручном режиме вместе с регионами решает эти вопросы и обеспечивает наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов".
Проблемы с топливом марок АИ-92 и АИ-95 наблюдаются в Крыму. Министр энергетики России Сергей Цивилев взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму и Севастополе. Об этом по итогам совещания, которое прошло накануне, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Мы обсудили, как в течение месяца полностью стабилизировать ситуацию с поставками, а также вопросы ценовой политики. Уверен, что совместными усилиями преодолеем ситуацию. Сергей Евгеньевич особо отметил, что взял ситуацию с обеспечением топливом Севастополя, Крыма и исторических регионов России под личный контроль", - проинформировал Развожаев.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти Крыма и Минтопэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ президенту России Владимиру Путину.
Искусственный интеллект. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Вчера, 17:03
Искусственный интеллект уже с нами: кому грозит безработица

В Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров

Власти Крыма приняли решение об ограничении объема продажи топлива – не более 20 литров в одни руки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Меры, принимаемые правительством республики совместно с федеральными органами власти, пока не позволяют полностью выровнять ситуацию с наличием необходимого объема автомобильного топлива на АЗС Крыма. Принято решение об ограничении объема продажи топлива – не более 20 литров в одни руки", - проинформировал Аксенов в своем Telegram-канале.
Ракета Tomahawk - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Вчера, 17:58
В США назвали нереальной передачу Украине ракет Tomahawk

Новый транш Украине из замороженных активов РФ

4 миллиарда евро получила Украина от Евросоюза за счет доходов от замороженных российских активов, два миллиарда из них пойдут на производство беспилотников, говорится в опубликованном заявлении на сайте Еврокомиссии.
"Европейская комиссия выделила Украине девятый транш своей исключительной макрофинансовой помощи в размере четырех миллиардов евро, что еще больше укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора с начала войны России против Украины, а общая поддержка приближается к 178 миллиардам евро", – цитирует постановление РИА Новости.
Парламентские выборы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Вчера, 19:10Радио "Спутник в Крыму"
"Надо признать неприятную истину": политолог об итогах выборов в Молдавии

Армия РФ освободила еще один населенный пункт

Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области", – сказано в сводке.
Три человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 Дон
Вчера, 15:45
Три человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 "Дон"

В Крыму в межсезонье будут работать 300 отелей и здравниц

В Крыму в осенне-зимний период будут функционировать порядка 300 средств размещения, в том числе 65 санаториев. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов РК со ссылкой на главу ведомства Сергея Ганзия.
Для гостей полуострова железнодорожный перевозчик открыл продажи на новогодние праздники, а с октября по апрель из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Кисловодска и Адлера в направлении Крыма будут курсировать 10 круглогодичных составов и два – c временными датами, отметили в минкурортов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пляж в Ялте
Вчера, 18:21Эксклюзивы РИА Новости Крым
Каким будет и как долго продлится бархатный сезон в Крыму
Главное за деньКрымНовости КрымаОбществоВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Что ждать от погоды в Крыму 2 октября
00:00Какой сегодня праздник: 2 октября
22:45В Крыму владельцы жилья и авто получат уведомления от налоговой
22:33Землетрясение на Филиппинах и топливо в Крыму: главное за день
22:08Над Россией третью ночь подряд ожидаются магнитные бури и полярные сияния
21:56"Нарушение закона ведет к хаосу": Джанго в Крыму о радикализме на Украине
21:47Минэнерго Украины заявило о перебое в электроснабжении саркофага на ЧАЭС
21:39В Крыму изобрели уникальный переходник для аппаратов ИВЛ
21:25В Крыму впервые представили программу "Чтобы победить"
21:0580 домов в Керчи отключат от газоснабжения
20:48В Севастополе закрыли рейд
20:45"Спецкнопка" против аферистов – что меняется в банковских приложениях
20:24Россия хочет запустить процесс выбора нового генсека ООН - Небензя
20:22В сенате США вновь не смогли принять законопроект о финансировании
20:18СК РФ расследует гибель депутата Новой Каховки Владимира Леонтьева
19:46Житель Джанкоя заплатит штраф за несанкционированный мотозаезд
19:33Туристы выбирают Ялту и Севастополь для октябрьского отдыха
19:10"Надо признать неприятную истину": политолог об итогах выборов в Молдавии
18:49В Севастополе планируется собрать 700 тонн яблок
18:32Отели Крыма лидируют по прохождению самооценки
Лента новостейМолния