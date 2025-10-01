Рейтинг@Mail.ru
Министр энергетики РФ взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Министр энергетики РФ взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Министр энергетики России Сергей Цивилев взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму и Севастополе. Об этом по итогам совещания, которое прошло накануне, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Основной вопрос сейчас — это налаживание поставок бензина на полуостров. По словам Развожаева, глава Минэнерго РФ с самого начала топливного дефицита включился в решение проблемы и был на связи с руководителями Крыма и Севастополя.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что власти Крыма и Минэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ президенту России Владимиру Путину. В ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, с августа отмечаются перебои с поставкой топлива. Как пояснял председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, поставки сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Еще одной причиной дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. Власти призвали автомобилистов не создавать ажиотаж и заверили, что "правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму есть бензин и по какой ценеВ Севастополе ввели ограничение на продажу бензинаФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензина
Министр энергетики РФ взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Министр энергетики России Сергей Цивилев взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму и Севастополе. Об этом по итогам совещания, которое прошло накануне, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
Основной вопрос сейчас — это налаживание поставок бензина на полуостров. По словам Развожаева, глава Минэнерго РФ с самого начала топливного дефицита включился в решение проблемы и был на связи с руководителями Крыма и Севастополя.
"Мы обсудили, как в течение месяца полностью стабилизировать ситуацию с поставками, а также вопросы ценовой политики. Уверен, что совместными усилиями преодолеем ситуацию. Сергей Евгеньевич особо отметил, что взял ситуацию с обеспечением топливом Севастополя, Крыма и исторических регионов России под личный контроль", - проинформировал Развожаев.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что власти Крыма и Минэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ президенту России Владимиру Путину.
В ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, с августа отмечаются перебои с поставкой топлива. Как пояснял председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, поставки сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Еще одной причиной дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. Власти призвали автомобилистов не создавать ажиотаж и заверили, что "правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион".
