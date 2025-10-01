https://crimea.ria.ru/20251001/ministr-energetiki-rf-vzyal-na-lichnyy-kontrol-situatsiyu-s-toplivom-v-krymu-1149871890.html

Министр энергетики РФ взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму

Министр энергетики РФ взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму - РИА Новости Крым, 01.10.2025

Министр энергетики РФ взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму

Министр энергетики России Сергей Цивилев взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму и Севастополе. Об этом по итогам совещания, которое прошло... РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-01T11:50

2025-10-01T11:50

2025-10-01T11:50

крым

новости крыма

топливо

бензин

михаил развожаев

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149870477_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0368a09a54ac393731ed57a8fba10717.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Министр энергетики России Сергей Цивилев взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму и Севастополе. Об этом по итогам совещания, которое прошло накануне, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Основной вопрос сейчас — это налаживание поставок бензина на полуостров. По словам Развожаева, глава Минэнерго РФ с самого начала топливного дефицита включился в решение проблемы и был на связи с руководителями Крыма и Севастополя.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что власти Крыма и Минэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ президенту России Владимиру Путину. В ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, с августа отмечаются перебои с поставкой топлива. Как пояснял председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, поставки сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Еще одной причиной дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. Власти призвали автомобилистов не создавать ажиотаж и заверили, что "правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму есть бензин и по какой ценеВ Севастополе ввели ограничение на продажу бензинаФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, топливо, бензин, михаил развожаев, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)