Новак оценил ситуацию на топливном рынке России

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Ситуация на топливном рынке России абсолютно контролируемая, отдельные проблемы в регионах решаются в ручном режиме. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам зампредседателя правительства, наблюдаются отдельные проблемы обеспечения по отдельным регионам, Минтопэнерго в" ручном режиме вместе с регионами решает эти вопросы и обеспечивает наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов".Новак также сообщил, что ряд нефтеперерабатывающих заводов после модернизации будут запущены в 2025 и 2026 годах, что даст дополнительные объемы производства топлива."У нас модернизируется ряд заводов. В этом году и в следующем году будут вводиться в эксплуатацию модернизированные заводы, которые в соответствии с программой модернизации реализуются, с государственной поддержкой. Это тоже дает нам дополнительные объемы для обеспечения внутреннего рынка", - сказал он.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что власти Крыма и Минтопэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ президенту России Владимиру Путину .
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Ситуация на топливном рынке России абсолютно контролируемая, отдельные проблемы в регионах решаются в ручном режиме. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает Министерство энергетики со всеми регионами в штатном режиме. Сегодня в целом у нас баланс спроса и предложения обеспечен по стране", - заверил он.
По словам зампредседателя правительства, наблюдаются отдельные проблемы обеспечения по отдельным регионам, Минтопэнерго в" ручном режиме вместе с регионами решает эти вопросы и обеспечивает наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов".
Новак также сообщил, что ряд нефтеперерабатывающих заводов после модернизации будут запущены в 2025 и 2026 годах, что даст дополнительные объемы производства топлива.
"У нас модернизируется ряд заводов. В этом году и в следующем году будут вводиться в эксплуатацию модернизированные заводы, которые в соответствии с программой модернизации реализуются, с государственной поддержкой. Это тоже дает нам дополнительные объемы для обеспечения внутреннего рынка", - сказал он.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил
, что власти Крыма и Минтопэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ президенту России Владимиру Путину .
