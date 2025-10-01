https://crimea.ria.ru/20251001/novak-otsenil-situatsiyu-na-toplivnom-rynke-rossii-1149890696.html

Новак оценил ситуацию на топливном рынке России

Новак оценил ситуацию на топливном рынке России - РИА Новости Крым, 01.10.2025

Новак оценил ситуацию на топливном рынке России

Ситуация на топливном рынке России абсолютно контролируемая, отдельные проблемы в регионах решаются в ручном режиме. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ... РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-01T16:13

2025-10-01T16:13

2025-10-01T16:13

топливо

топливо в крыму

бензин

нпз

александр новак

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111766/13/1117661351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed81d0f7e38c9415f402abd13aeb544.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Ситуация на топливном рынке России абсолютно контролируемая, отдельные проблемы в регионах решаются в ручном режиме. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам зампредседателя правительства, наблюдаются отдельные проблемы обеспечения по отдельным регионам, Минтопэнерго в" ручном режиме вместе с регионами решает эти вопросы и обеспечивает наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов".Новак также сообщил, что ряд нефтеперерабатывающих заводов после модернизации будут запущены в 2025 и 2026 годах, что даст дополнительные объемы производства топлива."У нас модернизируется ряд заводов. В этом году и в следующем году будут вводиться в эксплуатацию модернизированные заводы, которые в соответствии с программой модернизации реализуются, с государственной поддержкой. Это тоже дает нам дополнительные объемы для обеспечения внутреннего рынка", - сказал он.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что власти Крыма и Минтопэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ президенту России Владимиру Путину .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На каких АЗС Крыма есть бензин – перечень с ценамиФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензинаВ Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, топливо в крыму, бензин, нпз, александр новак, россия, новости