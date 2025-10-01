https://crimea.ria.ru/20251001/armiya-rf-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1149873963.html

Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Накануне в военном ведомстве РФ проинформировали, что подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики.Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу на константиновском направлении.Более того, по словам Пушилина, в северной части Ямполя продолжились перерезание путей снабжения противника и охват Красного Лимана. Кроме того, по его словам, расширяется буферная зона в Днепропетровской области в южной части ДНР. Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

