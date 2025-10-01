Рейтинг@Mail.ru
Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251001/armiya-rf-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1149873963.html
Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области
Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области
Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T12:14
2025-10-01T12:28
днепропетровская область
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148805756_0:3:2442:1377_1920x0_80_0_0_a3ff5e713c1c2bd0124a249ebb5ad390.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Накануне в военном ведомстве РФ проинформировали, что подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики.Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу на константиновском направлении.Более того, по словам Пушилина, в северной части Ямполя продолжились перерезание путей снабжения противника и охват Красного Лимана. Кроме того, по его словам, расширяется буферная зона в Днепропетровской области в южной части ДНР. Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148805756_141:0:2302:1621_1920x0_80_0_0_765853700f8c90495f360eec4a46a4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
днепропетровская область, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области

Еще один населенный пункт в Днепропетровской области перешел под контроль российской армии

12:14 01.10.2025 (обновлено: 12:28 01.10.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области", – сказано в сводке.
Накануне в военном ведомстве РФ проинформировали, что подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу на константиновском направлении.
Более того, по словам Пушилина, в северной части Ямполя продолжились перерезание путей снабжения противника и охват Красного Лимана. Кроме того, по его словам, расширяется буферная зона в Днепропетровской области в южной части ДНР. Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Днепропетровская областьНовости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:49В Мелитополе открыли выставку РИА Новости Крым "Защитники земли русской"
14:32Названа причина недомогания детей в лицее Екатеринбурга
14:12Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь
14:02Трехлетняя девочка утонула в бассейне на турбазе в Адыгее
13:43ЕС выплатил Украине новый транш из доходов от замороженных активов РФ
13:33В Кремле ответили на угрозы Британии в адрес Крыма
13:25Дни Никарагуа впервые проходят в Крыму
13:12Новости СВО: Киев несет страшные потери на всех фронтах
12:41США готовятся к войне: с кем и зачем
12:16На 60 тысяч больше: Крым посетили более 6 млн туристов с начала года
12:14Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области
12:02На каких АЗС Крыма есть бензин – перечень с ценами
11:50Министр энергетики РФ взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму
11:42В Красногвардейском районе Крыма завершили противоаварийные работы моста
11:32В Екатеринбурге 12 школьников госпитализировали из-за проблем с дыханием
11:11Скончался раненный при атаке ВСУ глава Совета депутатов Новой Каховки
11:00"Сломают зубы": в Госдуме ответили на угрозы Британии в адрес Крыма
10:50После атаки на Новороссийск в больницах остаются шесть пострадавших
10:43Крым на 95 процентов готов к отопительному сезону
10:33Подростки из четырех регионов России готовили теракты
Лента новостейМолния