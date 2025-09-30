https://crimea.ria.ru/20250930/novosti-svo-chto-seychas-proiskhodit-na-linii-fronta-v-donbasse-1149845235.html

Новости СВО: что сейчас происходит на линии фронта в Донбассе

Новости СВО: что сейчас происходит на линии фронта в Донбассе - РИА Новости Крым, 30.09.2025

Новости СВО: что сейчас происходит на линии фронта в Донбассе

Подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к... РИА Новости Крым, 30.09.2025

2025-09-30T11:33

2025-09-30T11:33

2025-09-30T11:31

новости сво

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

денис пушилин

вооруженные силы россии

потери всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844353_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec5e7988868f79253ad32dd0f8461b68.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу на константиновском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Краснолиманское направлениеПо его словам, Краснолиманское направление на севере республики стало одним из самых активных на прошлой неделе. После освобождения Серебрянского лесничества подразделения ВС РФ продвигаются на разных направлениях, в том числе там, где были ожесточенные бои."Противник, действительно, очень пытался удержаться и в районе Шандриголово, и в районе Дерилово, но тем не менее наши бойцы оказались более настойчивы", - сказал он.Более того, по словам Пушилина, в северной части Ямполя продолжилось перерезание путей снабжения противника и продолжился охват Красного Лимана.Красноармейское направлениеВС РФ также продвигаются на красноармейском направлении и в самом Красноармейске, сообщил Пушилин.В частности, на так называемом добропольском выступе, который противник уже информационно несколько раз "срезал", "убирал", и "нивелировал угрозы", российские бойцы не только удерживают позиции, но и расширяют зону контроля."Также в районе Красноармейска мы видим, что бои продолжаются в районе Удачного, но и в самом Красноармейске наши подразделения в очень непростых условиях городских боев тоже продвигаются", - уточнил он.Константиновское направлениеНа константиновском направлении российские военные прижали ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу, рассказал Пушилин.Кроме того, по его словам, расширяется буферная зона в Днепропетровской области в южной части ДНР. Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России продвинулась в Запорожской области Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе Удары по Украине сегодня: какие объекты ВСУ разбиты массированным огнем

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, денис пушилин, вооруженные силы россии, потери всу , новости