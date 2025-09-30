https://crimea.ria.ru/20250930/novosti-svo-chto-seychas-proiskhodit-na-linii-fronta-v-donbasse-1149845235.html
Новости СВО: что сейчас происходит на линии фронта в Донбассе
Новости СВО: что сейчас происходит на линии фронта в Донбассе - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Новости СВО: что сейчас происходит на линии фронта в Донбассе
Подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к... РИА Новости Крым, 30.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу на константиновском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Краснолиманское направлениеПо его словам, Краснолиманское направление на севере республики стало одним из самых активных на прошлой неделе. После освобождения Серебрянского лесничества подразделения ВС РФ продвигаются на разных направлениях, в том числе там, где были ожесточенные бои."Противник, действительно, очень пытался удержаться и в районе Шандриголово, и в районе Дерилово, но тем не менее наши бойцы оказались более настойчивы", - сказал он.Более того, по словам Пушилина, в северной части Ямполя продолжилось перерезание путей снабжения противника и продолжился охват Красного Лимана.Красноармейское направлениеВС РФ также продвигаются на красноармейском направлении и в самом Красноармейске, сообщил Пушилин.В частности, на так называемом добропольском выступе, который противник уже информационно несколько раз "срезал", "убирал", и "нивелировал угрозы", российские бойцы не только удерживают позиции, но и расширяют зону контроля."Также в районе Красноармейска мы видим, что бои продолжаются в районе Удачного, но и в самом Красноармейске наши подразделения в очень непростых условиях городских боев тоже продвигаются", - уточнил он.Константиновское направлениеНа константиновском направлении российские военные прижали ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу, рассказал Пушилин.Кроме того, по его словам, расширяется буферная зона в Днепропетровской области в южной части ДНР. Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России продвинулась в Запорожской области Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе Удары по Украине сегодня: какие объекты ВСУ разбиты массированным огнем
донецкая народная республика (днр)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу на константиновском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Краснолиманское направление
По его словам, Краснолиманское направление на севере республики стало одним из самых активных на прошлой неделе. После освобождения Серебрянского лесничества подразделения ВС РФ продвигаются на разных направлениях, в том числе там, где были ожесточенные бои.
"Противник, действительно, очень пытался удержаться и в районе Шандриголово, и в районе Дерилово, но тем не менее наши бойцы оказались более настойчивы", - сказал он.
Более того, по словам Пушилина, в северной части Ямполя продолжилось перерезание путей снабжения противника и продолжился охват Красного Лимана.
"Здесь мы ожидаем новых сообщений от Министерства обороны, я думаю, оно не за горами", - уточнил глава ДНР.
Красноармейское направление
ВС РФ также продвигаются на красноармейском направлении и в самом Красноармейске, сообщил Пушилин.
В частности, на так называемом добропольском выступе, который противник уже информационно несколько раз "срезал", "убирал", и "нивелировал угрозы", российские бойцы не только удерживают позиции, но и расширяют зону контроля.
"Также в районе Красноармейска мы видим, что бои продолжаются в районе Удачного, но и в самом Красноармейске наши подразделения в очень непростых условиях городских боев тоже продвигаются", - уточнил он.
Константиновское направление
На константиновском направлении российские военные прижали ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу, рассказал Пушилин.
"Мы видим, что там все (проходит – ред.) в тяжелых условиях, но наши бойцы все равно продвигаются вперед. Противник пытался вырваться из этой неудобной для них позиции, но наши бойцы продолжают перемалывать врага", - проинформировал глава ДНР.
Кроме того, по его словам, расширяется буферная зона в Днепропетровской области в южной части ДНР. Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.
