Удары по Украине сегодня: какие объекты ВСУ разбиты массированным огнем - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Удары по Украине сегодня: какие объекты ВСУ разбиты массированным огнем
Удары по Украине сегодня: какие объекты ВСУ разбиты массированным огнем - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Удары по Украине сегодня: какие объекты ВСУ разбиты массированным огнем
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T12:13
2025-09-28T12:22
министерство обороны рф
украина
удары по украине
новости сво
в мире
вооруженные силы россии
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о серии утренних взрывов в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском районах украинской столицы.По данным главы военной администрации Запорожской области Ивана Федорова, в регионе зафиксировано восемь взрывов. Повреждены нежилые помещения и административное здание.Как заявил глава Киевского режима Владимир Зеленский, основными направлениями атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская и Одесская области. По информации министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, пожары произошли также в Днепропетровской, Николаевской областях. В общей сложности в 11 областях Украины повреждены сто объектов инфраструктуры, уточнил он.Накануне ВС РФ нанесли поражение тяговым подстанциям железной дороги Украины, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники. Также поражены места хранения и пуска беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
украина
министерство обороны рф, украина, удары по украине, новости сво, в мире, вооруженные силы россии, потери всу
Удары по Украине сегодня: какие объекты ВСУ разбиты массированным огнем

Удары по Украине на сегодня – армия России поразила оборонку ВСУ массированным огнем

12:13 28.09.2025 (обновлено: 12:22 28.09.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск российских ракет
Пуск российских ракет
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны.
"Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов", - говорится в сообщении.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о серии утренних взрывов в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском районах украинской столицы.
По данным главы военной администрации Запорожской области Ивана Федорова, в регионе зафиксировано восемь взрывов. Повреждены нежилые помещения и административное здание.
Как заявил глава Киевского режима Владимир Зеленский, основными направлениями атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская и Одесская области. По информации министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, пожары произошли также в Днепропетровской, Николаевской областях. В общей сложности в 11 областях Украины повреждены сто объектов инфраструктуры, уточнил он.
Накануне ВС РФ нанесли поражение тяговым подстанциям железной дороги Украины, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники. Также поражены места хранения и пуска беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции после заседания в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Вчера, 20:15
Россия никогда не атакует гражданские объекты – Лавров
 
