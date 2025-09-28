Удары по Украине сегодня: какие объекты ВСУ разбиты массированным огнем
Удары по Украине на сегодня – армия России поразила оборонку ВСУ массированным огнем
12:13 28.09.2025 (обновлено: 12:22 28.09.2025)
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны.
"Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов", - говорится в сообщении.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о серии утренних взрывов в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском районах украинской столицы.
По данным главы военной администрации Запорожской области Ивана Федорова, в регионе зафиксировано восемь взрывов. Повреждены нежилые помещения и административное здание.
Как заявил глава Киевского режима Владимир Зеленский, основными направлениями атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская и Одесская области. По информации министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, пожары произошли также в Днепропетровской, Николаевской областях. В общей сложности в 11 областях Украины повреждены сто объектов инфраструктуры, уточнил он.
Накануне ВС РФ нанесли поражение тяговым подстанциям железной дороги Украины, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники. Также поражены места хранения и пуска беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.