https://crimea.ria.ru/20250928/udary-po-ukraine-segodnya-kakie-obekty-vsu-razbity-massirovannym-ognem-1149796143.html

Удары по Украине сегодня: какие объекты ВСУ разбиты массированным огнем

Удары по Украине сегодня: какие объекты ВСУ разбиты массированным огнем - РИА Новости Крым, 28.09.2025

Удары по Украине сегодня: какие объекты ВСУ разбиты массированным огнем

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.09.2025

2025-09-28T12:13

2025-09-28T12:13

2025-09-28T12:22

министерство обороны рф

украина

удары по украине

новости сво

в мире

вооруженные силы россии

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0f/1124902944_0:0:1860:1046_1920x0_80_0_0_e3099843639bf3dde7c44bf31fc8319e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о серии утренних взрывов в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском районах украинской столицы.По данным главы военной администрации Запорожской области Ивана Федорова, в регионе зафиксировано восемь взрывов. Повреждены нежилые помещения и административное здание.Как заявил глава Киевского режима Владимир Зеленский, основными направлениями атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская и Одесская области. По информации министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, пожары произошли также в Днепропетровской, Николаевской областях. В общей сложности в 11 областях Украины повреждены сто объектов инфраструктуры, уточнил он.Накануне ВС РФ нанесли поражение тяговым подстанциям железной дороги Украины, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники. Также поражены места хранения и пуска беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250927/rossiya-nikogda-ne-atakuet-grazhdanskie-obekty--lavrov-1149790265.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, удары по украине, новости сво, в мире, вооруженные силы россии, потери всу