12 часов взрывов: на Украине полыхают 11 областей
2025-09-28T12:09
2025-09-28T12:09
2025-09-28T12:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Взрывы на Украине сегодня прогремели в 11 областях. Об этом сообщают украинские властиКак отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пожары произошли также в Днепропетровской, Николаевской областях. В общей сложности в 11 областях Украины повреждены сто объектов инфраструктуры, уточнил он.По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожары вспыхнули в подконтрольной Киеву Донецкой области.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о серии утренних взрывов в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском районах украинской столицы.По данным главы военной администрации Запорожской области Ивана Федорова, в регионе зафиксировано восемь взрывов. Повреждены нежилые помещения и административное здание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина, взрыв, удары по украине, киев, киевская область, одесская область, запорожье, хмельницкая область, днепропетровская область, николаевская область, сумская область, новости, в мире, владимир зеленский, игорь клименко, мид украины
12:09 28.09.2025 (обновлено: 12:10 28.09.2025)