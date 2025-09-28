Рейтинг@Mail.ru
12 часов взрывов: на Украине полыхают 11 областей - РИА Новости Крым, 28.09.2025
12 часов взрывов: на Украине полыхают 11 областей
12 часов взрывов: на Украине полыхают 11 областей - РИА Новости Крым, 28.09.2025
12 часов взрывов: на Украине полыхают 11 областей
Взрывы на Украине сегодня прогремели в 11 областях. Об этом сообщают украинские власти РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T12:09
2025-09-28T12:10
украина
взрыв
удары по украине
киев
киевская область
одесская область
запорожье
хмельницкая область
днепропетровская область
николаевская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149795167_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_223cfe8438825ef3365c4ef4fd7997c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Взрывы на Украине сегодня прогремели в 11 областях. Об этом сообщают украинские властиКак отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пожары произошли также в Днепропетровской, Николаевской областях. В общей сложности в 11 областях Украины повреждены сто объектов инфраструктуры, уточнил он.По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожары вспыхнули в подконтрольной Киеву Донецкой области.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о серии утренних взрывов в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском районах украинской столицы.По данным главы военной администрации Запорожской области Ивана Федорова, в регионе зафиксировано восемь взрывов. Повреждены нежилые помещения и административное здание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
киев
киевская область
одесская область
запорожье
хмельницкая область
днепропетровская область
николаевская область
сумская область
украина, взрыв, удары по украине, киев, киевская область, одесская область, запорожье, хмельницкая область, днепропетровская область, николаевская область, сумская область, новости, в мире, владимир зеленский, игорь клименко, мид украины
12 часов взрывов: на Украине полыхают 11 областей

Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели в 11 областях

12:09 28.09.2025 (обновлено: 12:10 28.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Взрывы на Украине сегодня прогремели в 11 областях. Об этом сообщают украинские власти

"Основными направлениями атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская и Одесская области", - написал Владимир Зеленский в Telegram.

Как отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пожары произошли также в Днепропетровской, Николаевской областях. В общей сложности в 11 областях Украины повреждены сто объектов инфраструктуры, уточнил он.
По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожары вспыхнули в подконтрольной Киеву Донецкой области.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о серии утренних взрывов в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском районах украинской столицы.
По данным главы военной администрации Запорожской области Ивана Федорова, в регионе зафиксировано восемь взрывов. Повреждены нежилые помещения и административное здание.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаВзрывУдары по УкраинеКиевКиевская областьОдесская областьЗапорожьеХмельницкая областьДнепропетровская областьНиколаевская областьСумская областьНовостиВ миреВладимир ЗеленскийИгорь КлименкоМИД Украины
 
