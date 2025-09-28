https://crimea.ria.ru/20250928/12-chasov-vzryvov-na-ukraine-polykhayut-11-oblastey-1149795717.html

12 часов взрывов: на Украине полыхают 11 областей

12 часов взрывов: на Украине полыхают 11 областей - РИА Новости Крым, 28.09.2025

12 часов взрывов: на Украине полыхают 11 областей

Взрывы на Украине сегодня прогремели в 11 областях. Об этом сообщают украинские власти РИА Новости Крым, 28.09.2025

2025-09-28T12:09

2025-09-28T12:09

2025-09-28T12:10

украина

взрыв

удары по украине

киев

киевская область

одесская область

запорожье

хмельницкая область

днепропетровская область

николаевская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149795167_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_223cfe8438825ef3365c4ef4fd7997c5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Взрывы на Украине сегодня прогремели в 11 областях. Об этом сообщают украинские властиКак отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пожары произошли также в Днепропетровской, Николаевской областях. В общей сложности в 11 областях Украины повреждены сто объектов инфраструктуры, уточнил он.По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожары вспыхнули в подконтрольной Киеву Донецкой области.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о серии утренних взрывов в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском районах украинской столицы.По данным главы военной администрации Запорожской области Ивана Федорова, в регионе зафиксировано восемь взрывов. Повреждены нежилые помещения и административное здание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

киев

киевская область

одесская область

запорожье

хмельницкая область

днепропетровская область

николаевская область

сумская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, удары по украине, киев, киевская область, одесская область, запорожье, хмельницкая область, днепропетровская область, николаевская область, сумская область, новости, в мире, владимир зеленский, игорь клименко, мид украины