Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине сегодня: Киев и Запорожье объяты пожарами - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250928/udary-po-ukraine-segodnya-kiev-i-zaporozhe-obyaty-pozharami-1149793132.html
Удары по Украине сегодня: Киев и Запорожье объяты пожарами
Удары по Украине сегодня: Киев и Запорожье объяты пожарами - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Удары по Украине сегодня: Киев и Запорожье объяты пожарами
Серия мощных взрывов прогремела в Киеве утром в воскресенье. О пожарах и разрушениях сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T08:27
2025-09-28T08:18
украина
удары по украине
взрыв
новости
в мире
киев
виталий кличко
новости сво
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149145933_0:88:853:568_1920x0_80_0_0_d443465a00a90e4e322f27b704e663bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве утром в воскресенье. О пожарах и разрушениях сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко.По его данным, ночью громко было в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском районам Киева.В столице зафиксированы падения обломков и разрушения инфраструктуры, также повреждены нежилые помещения.Минимум восемь взрывов ночью прогремело в Запорожье. По данным главы областной военной администрации Ивана Федорова, удары наносились с часа ночи до 5:30 утра. Пожары и разрушения зафиксированы в Шевченковском и Днепровском районах.По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Запорожье ударной волной повреждены нежилые помещения и административное здание.Украинские спасатели также ликвидируют пожар в Одессе.Накануне Минобороны России сообщило о поражении тяговых подстанций железной дороги Украины, используемых для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия никогда не атакует гражданские объекты – ЛавровСерия взрывов прогремела в ХарьковеСемь масштабных ударов нанесены по Украине: куда попали
https://crimea.ria.ru/20250927/massirovannym-udarom-povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-pod-vinnitsey-1149773720.html
украина
киев
запорожье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149145933_190:70:853:568_1920x0_80_0_0_fa0e07ff53b606c932f17513d384d18e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, удары по украине, взрыв, новости, в мире, киев, виталий кличко, новости сво, запорожье
Удары по Украине сегодня: Киев и Запорожье объяты пожарами

Удары по Украине сегодня – серия взрывов прогремела в Киеве и Запорожье

08:27 28.09.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве утром в воскресенье. О пожарах и разрушениях сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его данным, ночью громко было в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском районам Киева.
В столице зафиксированы падения обломков и разрушения инфраструктуры, также повреждены нежилые помещения.

"Атака на столицу продолжается. По предварительной информации, после 6 часов утра падение обломков произошло в Дарницком, Соломенском, Днепровском, Святошинском и Голосеевском районах", - написал он.

Минимум восемь взрывов ночью прогремело в Запорожье. По данным главы областной военной администрации Ивана Федорова, удары наносились с часа ночи до 5:30 утра. Пожары и разрушения зафиксированы в Шевченковском и Днепровском районах.
По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Запорожье ударной волной повреждены нежилые помещения и административное здание.
Украинские спасатели также ликвидируют пожар в Одессе.
"Повреждено одно предприятие, там вспыхнул пожар", - сказано в сообщении украинской службы.
Накануне Минобороны России сообщило о поражении тяговых подстанций железной дороги Украины, используемых для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия никогда не атакует гражданские объекты – Лавров
Серия взрывов прогремела в Харькове
Семь масштабных ударов нанесены по Украине: куда попали
Украинские пожарные
Вчера, 08:54
Массированным ударом повреждена критическая инфраструктура под Винницей
 
УкраинаУдары по УкраинеВзрывНовостиВ миреКиевВиталий КличкоНовости СВОЗапорожье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:45Россиян будут лишать водительских прав по медицинским показаниям
10:33Франция перебросила в Румынию 2400 солдат и военную технику
10:16Рейд в Севастополе открыли
09:56В Севастополь продолжают подвозить топливо
09:36Не только латиница: в Крыму назвали проблему в оформлении вывесок
09:12Рейд в Севастополе закрыт
09:03Крымский мост сейчас – обстановка утром в воскресенье
08:48Город или село: влияет ли место жительства на выбор профессии в Крыму
08:27Удары по Украине сегодня: Киев и Запорожье объяты пожарами
08:09В Молдавии стартовали парламентские выборы
07:43Крымские поисковики нашли новые расстрельные рвы нацистов в Бахчисарае
07:2641 беспилотник сбили над Россией
07:07Спасти от суицида: как в Крыму будут помогать людям на грани
00:01Перепад температур и холодный ветер: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 28 сентября
22:15Лавров на Генассамблее ООН и флаги РФ на паралимпиаде: главное за день
22:04Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером
21:48Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России
21:31Хозяин медной лавки: мастер делает традиционную посуду крымских татар
21:16Откажется ли Турция от российского газа под давлением Трампа – мнение
Лента новостейМолния