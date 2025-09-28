https://crimea.ria.ru/20250928/udary-po-ukraine-segodnya-kiev-i-zaporozhe-obyaty-pozharami-1149793132.html
Удары по Украине сегодня: Киев и Запорожье объяты пожарами
Удары по Украине сегодня: Киев и Запорожье объяты пожарами - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Удары по Украине сегодня: Киев и Запорожье объяты пожарами
Серия мощных взрывов прогремела в Киеве утром в воскресенье. О пожарах и разрушениях сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T08:27
2025-09-28T08:27
2025-09-28T08:18
украина
удары по украине
взрыв
новости
в мире
киев
виталий кличко
новости сво
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149145933_0:88:853:568_1920x0_80_0_0_d443465a00a90e4e322f27b704e663bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве утром в воскресенье. О пожарах и разрушениях сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко.По его данным, ночью громко было в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском районам Киева.В столице зафиксированы падения обломков и разрушения инфраструктуры, также повреждены нежилые помещения.Минимум восемь взрывов ночью прогремело в Запорожье. По данным главы областной военной администрации Ивана Федорова, удары наносились с часа ночи до 5:30 утра. Пожары и разрушения зафиксированы в Шевченковском и Днепровском районах.По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Запорожье ударной волной повреждены нежилые помещения и административное здание.Украинские спасатели также ликвидируют пожар в Одессе.Накануне Минобороны России сообщило о поражении тяговых подстанций железной дороги Украины, используемых для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия никогда не атакует гражданские объекты – ЛавровСерия взрывов прогремела в ХарьковеСемь масштабных ударов нанесены по Украине: куда попали
https://crimea.ria.ru/20250927/massirovannym-udarom-povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-pod-vinnitsey-1149773720.html
украина
киев
запорожье
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149145933_190:70:853:568_1920x0_80_0_0_fa0e07ff53b606c932f17513d384d18e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, удары по украине, взрыв, новости, в мире, киев, виталий кличко, новости сво, запорожье
Удары по Украине сегодня: Киев и Запорожье объяты пожарами
Удары по Украине сегодня – серия взрывов прогремела в Киеве и Запорожье
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве утром в воскресенье. О пожарах и разрушениях сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его данным, ночью громко было в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском районам Киева.
В столице зафиксированы падения обломков и разрушения инфраструктуры, также повреждены нежилые помещения.
"Атака на столицу продолжается. По предварительной информации, после 6 часов утра падение обломков произошло в Дарницком, Соломенском, Днепровском, Святошинском и Голосеевском районах", - написал он.
Минимум восемь взрывов ночью прогремело в Запорожье. По данным главы областной военной администрации Ивана Федорова, удары наносились с часа ночи до 5:30 утра. Пожары и разрушения зафиксированы в Шевченковском и Днепровском районах.
По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Запорожье ударной волной повреждены нежилые помещения и административное здание.
Украинские спасатели также ликвидируют пожар в Одессе.
"Повреждено одно предприятие, там вспыхнул пожар", - сказано в сообщении украинской службы.
Накануне Минобороны России сообщило о поражении тяговых подстанций железной дороги Украины
, используемых для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: