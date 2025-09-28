https://crimea.ria.ru/20250928/udary-po-ukraine-segodnya-kiev-i-zaporozhe-obyaty-pozharami-1149793132.html

Удары по Украине сегодня: Киев и Запорожье объяты пожарами

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве утром в воскресенье. О пожарах и разрушениях сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 28.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве утром в воскресенье. О пожарах и разрушениях сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко.По его данным, ночью громко было в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском районам Киева.В столице зафиксированы падения обломков и разрушения инфраструктуры, также повреждены нежилые помещения.Минимум восемь взрывов ночью прогремело в Запорожье. По данным главы областной военной администрации Ивана Федорова, удары наносились с часа ночи до 5:30 утра. Пожары и разрушения зафиксированы в Шевченковском и Днепровском районах.По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Запорожье ударной волной повреждены нежилые помещения и административное здание.Украинские спасатели также ликвидируют пожар в Одессе.Накануне Минобороны России сообщило о поражении тяговых подстанций железной дороги Украины, используемых для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия никогда не атакует гражданские объекты – ЛавровСерия взрывов прогремела в ХарьковеСемь масштабных ударов нанесены по Украине: куда попали

