https://crimea.ria.ru/20250930/seversk-malyy-v-donbasse-pereshel-pod-kontrol-rossii-1149846545.html

Северск Малый в Донбассе перешел под контроль России

Северск Малый в Донбассе перешел под контроль России - РИА Новости Крым, 30.09.2025

Северск Малый в Донбассе перешел под контроль России

Вооруженные силы России выбили украинские войска из еще оного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.09.2025

2025-09-30T12:17

2025-09-30T12:17

2025-09-30T12:21

донецкая народная республика (днр)

новости сво

министерство обороны рф

группировка войск "южная"

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149704203_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_9385a0625cd23498a2654f6f833ffd69.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские войска из еще оного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу на константиновском направлении. Более того, по словам Пушилина, в северной части Ямполя продолжилось перерезание путей снабжения противника и продолжился охват Красного Лимана. Кроме того, по его словам, расширяется буферная зона в Днепропетровской области в южной части ДНР. Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: что сейчас происходит на линии фронта в ДонбассеНа Украине разбиты ж/д подстанции для поставок оружия в ДонбассУдары по Украине сегодня: какие объекты ВСУ разбиты массированным огнем

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "южная", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу