Северск Малый в Донбассе перешел под контроль России
Северск Малый в Донбассе перешел под контроль России
Вооруженные силы России выбили украинские войска из еще оного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T12:17
2025-09-30T12:17
2025-09-30T12:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские войска из еще оного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу на константиновском направлении. Более того, по словам Пушилина, в северной части Ямполя продолжилось перерезание путей снабжения противника и продолжился охват Красного Лимана. Кроме того, по его словам, расширяется буферная зона в Днепропетровской области в южной части ДНР. Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: что сейчас происходит на линии фронта в ДонбассеНа Украине разбиты ж/д подстанции для поставок оружия в ДонбассУдары по Украине сегодня: какие объекты ВСУ разбиты массированным огнем
