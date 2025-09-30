Рейтинг@Mail.ru
Северск Малый в Донбассе перешел под контроль России - РИА Новости Крым, 30.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250930/seversk-malyy-v-donbasse-pereshel-pod-kontrol-rossii-1149846545.html
Северск Малый в Донбассе перешел под контроль России
Северск Малый в Донбассе перешел под контроль России - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Северск Малый в Донбассе перешел под контроль России
Вооруженные силы России выбили украинские войска из еще оного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские войска из еще оного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу на константиновском направлении. Более того, по словам Пушилина, в северной части Ямполя продолжилось перерезание путей снабжения противника и продолжился охват Красного Лимана. Кроме того, по его словам, расширяется буферная зона в Днепропетровской области в южной части ДНР. Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.
Северск Малый в Донбассе перешел под контроль России

12:17 30.09.2025 (обновлено: 12:21 30.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские войска из еще оного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.
Ранее во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу на константиновском направлении.
Более того, по словам Пушилина, в северной части Ямполя продолжилось перерезание путей снабжения противника и продолжился охват Красного Лимана. Кроме того, по его словам, расширяется буферная зона в Днепропетровской области в южной части ДНР. Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.
