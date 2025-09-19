https://crimea.ria.ru/20250919/armiya-rossii-osvobodila-muravku-v-dnr-1149555961.html

Армия России освободила Муравку в ДНР

19.09.2025

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Как ранее сообшалось, с марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины, приоритетными целями являются предприятия по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности. В течение весны и лета были атакованы 76 важных объектов ВПК.Под контроль российской армии перешло более 200 квадратных километров в Сумской области – в регионе создается зона безопасности. В Харьковской области ведутся бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Практически полностью блокирован город Купянск и освобождено около половины его территории. На Рубцовском направлении освободили 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.Под контроль российской армии в Днепропетровской области в течение весны и лета перешли семь населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победа России в украинском конфликте неизбежна – ТрампУкраина долго не продержится - громкое заявление ЗалужногоВ Кремле сделали заявление по урегулированию на Украине

