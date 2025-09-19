Армия России освободила Муравку в ДНР
Армия России освободила Муравку в ДНР - Минобороны
12:12 19.09.2025 (обновлено: 12:20 19.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобожден населенный пункт Муравка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.
Как ранее сообшалось, с марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.
ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины, приоритетными целями являются предприятия по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности. В течение весны и лета были атакованы 76 важных объектов ВПК.
Под контроль российской армии перешло более 200 квадратных километров в Сумской области – в регионе создается зона безопасности. В Харьковской области ведутся бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Практически полностью блокирован город Купянск и освобождено около половины его территории. На Рубцовском направлении освободили 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.
Под контроль российской армии в Днепропетровской области в течение весны и лета перешли семь населенных пунктов.
