Российские военные освободили еще одно село в ДНР
Российская армия освободила село Переездное в Донбассе, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T12:33
2025-09-23T12:33
2025-09-23T12:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Российская армия освободила село Переездное в Донбассе, сообщает Минобороны РФ. Накануне подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское Днепропетровской области. До этого российские силы в ходе решительного продвижения освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области.
Российские войска освободили село Переездное в ДНР - Минобороны