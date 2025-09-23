https://crimea.ria.ru/20250923/rossiyskie-voennye-osvobodili-esche-odno-selo-v-dnr--1149651174.html

Российские военные освободили еще одно село в ДНР

Российская армия освободила село Переездное в Донбассе, сообщает Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Российская армия освободила село Переездное в Донбассе, сообщает Минобороны РФ. Накануне подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское Днепропетровской области. До этого российские силы в ходе решительного продвижения освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области.

