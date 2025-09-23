Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили еще одно село в ДНР - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Российские военные освободили еще одно село в ДНР
Российские военные освободили еще одно село в ДНР - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Российские военные освободили еще одно село в ДНР
Российская армия освободила село Переездное в Донбассе, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Российская армия освободила село Переездное в Донбассе, сообщает Минобороны РФ. Накануне подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское Днепропетровской области. До этого российские силы в ходе решительного продвижения освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области.
россия, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новые регионы россии, новости сво
Российские военные освободили еще одно село в ДНР

Российские войска освободили село Переездное в ДНР - Минобороны

12:33 23.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСнайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск "Север"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Российская армия освободила село Переездное в Донбассе, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Переездное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Накануне подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское Днепропетровской области. До этого российские силы в ходе решительного продвижения освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области.
