Разрушительное землетрясение произошло на Филиппинах - есть жертвы

Пять человек погибли во время землетрясения, которое произошло на Филиппинах. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 01.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Пять человек погибли во время землетрясения, которое произошло на Филиппинах. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.По данным геологической службы США (USGS), магнитуда подземных толчков составила 6,9. Отмечается, что землетрясение произошло в муниципалитете Сан-Ремихио в 11 километрах от Калапе. После в городе Либертад произошло повторное землетрясение магнитудой 5,0.В результате землетрясения повреждены здания и дороги, оборваны линии электропередачи, что привело к перебоям в электроснабжении. На севере острова задействованы аварийно-спасательные бригады. При этом их работа осложнена продолжающимися толчками, пишут издания.
На Филиппинах пять человек погибли во время мощного землетрясения - СМИ
23:22 30.09.2025 (обновлено: 00:03 01.10.2025)