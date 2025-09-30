Рейтинг@Mail.ru
Разрушительное землетрясение произошло на Филиппинах - есть жертвы - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250930/razrushitelnoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-filippinakh---est-zhertvy-1149862584.html
Разрушительное землетрясение произошло на Филиппинах - есть жертвы
Разрушительное землетрясение произошло на Филиппинах - есть жертвы - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Разрушительное землетрясение произошло на Филиппинах - есть жертвы
Пять человек погибли во время землетрясения, которое произошло на Филиппинах. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-09-30T23:22
2025-10-01T00:03
филиппины
землетрясение
сейсмология
происшествия
стихия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9c93329bbab162fe1493a5441f7b5f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Пять человек погибли во время землетрясения, которое произошло на Филиппинах. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.По данным геологической службы США (USGS), магнитуда подземных толчков составила 6,9. Отмечается, что землетрясение произошло в муниципалитете Сан-Ремихио в 11 километрах от Калапе. После в городе Либертад произошло повторное землетрясение магнитудой 5,0.В результате землетрясения повреждены здания и дороги, оборваны линии электропередачи, что привело к перебоям в электроснабжении. На севере острова задействованы аварийно-спасательные бригады. При этом их работа осложнена продолжающимися толчками, пишут издания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
филиппины
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63ef1f16bb278c2a876ffac37748601f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
филиппины, землетрясение, сейсмология, происшествия, стихия, в мире, новости
Разрушительное землетрясение произошло на Филиппинах - есть жертвы

На Филиппинах пять человек погибли во время мощного землетрясения - СМИ

23:22 30.09.2025 (обновлено: 00:03 01.10.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Пять человек погибли во время землетрясения, которое произошло на Филиппинах. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.
По данным геологической службы США (USGS), магнитуда подземных толчков составила 6,9. Отмечается, что землетрясение произошло в муниципалитете Сан-Ремихио в 11 километрах от Калапе. После в городе Либертад произошло повторное землетрясение магнитудой 5,0.

"Все пять смертей были зафиксированы в муниципалитете Сан-Ремихио на севере густонаселенного крупного острова Себу", - указывают в региональных СМИ.

В результате землетрясения повреждены здания и дороги, оборваны линии электропередачи, что привело к перебоям в электроснабжении. На севере острова задействованы аварийно-спасательные бригады. При этом их работа осложнена продолжающимися толчками, пишут издания.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ФилиппиныЗемлетрясениеСейсмологияПроисшествияСтихияВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди
00:00Какой сегодня праздник: 1 октября
23:22Разрушительное землетрясение произошло на Филиппинах - есть жертвы
22:50Подготовка США к войне и проверка сетей АЗС: главное за день
22:37Когда достроят канализационный коллектор в Балаклаве
22:20Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнес
22:08В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта
21:43В сентябре в штормящем море в Крыму утонули восемь человек
21:31В Севастополе закрыли рейд
21:03Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника
20:51Из Крыма обратно в Африку: восемь нелегалов выдворили с полуострова
20:34В Алуште нашли опасные аттракционы
20:13Засентябрило: главные события месяца в фотоленте РИА Новости Крым
20:00"Народ голосовал против режима" – оппозиция не признала выборы в Молдавии
19:51В Севастополе появятся бесплатные нотариусы
19:36Показали полуостров в миниатюре: как прошли Дни Крыма в Белоруссии
19:19Смотритель органов из Ялты помогает звучать "голосам ангелов"
19:01Молодежь на форуме "Истоки" создала ДНК для будущих инициатив в регионах
18:49НАТО закупает у США оружие для Украины по полной стоимости – Трамп
18:2647 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дороги
Лента новостейМолния