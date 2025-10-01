https://crimea.ria.ru/20251001/es-vyplatil-ukraine-novyy-transh-iz-dokhodov-ot-zamorozhennykh-aktivov-rf-1149880272.html

ЕС выплатил Украине новый транш из доходов от замороженных активов РФ

ЕС выплатил Украине новый транш из доходов от замороженных активов РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. 4 миллиарда евро получила Украина от Евросоюза за счет доходов от замороженных российских активов, два миллиарда из них пойдут на производство беспилотников, говорится в опубликованном заявлении на сайте Еврокомиссии.По итогам текущего года киевские власти рассчитывают получить суммарно 54 миллиарда долларов в рамках программы программе ERA Loans (Extraordinary Revenue Acceleration Loans) и Ukraine Facility, при этом 30 из них все еще не поступили в страну.ЕС ранее одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву. Аналогичное решение о конфискации российских активов приняли в США.На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.В российском МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что использование Западом этих активов приведет к регионализации платежных систем, за что в целом "стоит и заплатить".Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Открытый грабеж - Путин о заморозке активов РФ на ЗападеФранция и еще три европейские страны не хотят конфискации активов РоссииКаким Запад видит будущее Украины – мнение

