ЕС выплатил Украине новый транш из доходов от замороженных активов РФ - РИА Новости Крым, 01.10.2025
ЕС выплатил Украине новый транш из доходов от замороженных активов РФ
ЕС выплатил Украине новый транш из доходов от замороженных активов РФ - РИА Новости Крым, 01.10.2025
ЕС выплатил Украине новый транш из доходов от замороженных активов РФ
4 миллиарда евро получила Украина от Евросоюза за счет доходов от замороженных российских активов, два миллиарда из них пойдут на производство беспилотников,... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T13:43
2025-10-01T13:47
новости
замороженные активы россии
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
россия
европейский союз (ес)
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. 4 миллиарда евро получила Украина от Евросоюза за счет доходов от замороженных российских активов, два миллиарда из них пойдут на производство беспилотников, говорится в опубликованном заявлении на сайте Еврокомиссии.По итогам текущего года киевские власти рассчитывают получить суммарно 54 миллиарда долларов в рамках программы программе ERA Loans (Extraordinary Revenue Acceleration Loans) и Ukraine Facility, при этом 30 из них все еще не поступили в страну.ЕС ранее одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву. Аналогичное решение о конфискации российских активов приняли в США.На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.В российском МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что использование Западом этих активов приведет к регионализации платежных систем, за что в целом "стоит и заплатить".Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.
россия
украина
новости, замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , россия, европейский союз (ес), украина
ЕС выплатил Украине новый транш из доходов от замороженных активов РФ

Евросоюз выплатил Украине 4 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов

13:43 01.10.2025 (обновлено: 13:47 01.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. 4 миллиарда евро получила Украина от Евросоюза за счет доходов от замороженных российских активов, два миллиарда из них пойдут на производство беспилотников, говорится в опубликованном заявлении на сайте Еврокомиссии.

"Европейская комиссия выделила Украине девятый транш своей исключительной макрофинансовой помощи в размере четырех миллиардов евро, что еще больше укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора с начала войны России против Украины, а общая поддержка приближается к 178 миллиардам евро", – цитирует постановление РИА Новости.

По итогам текущего года киевские власти рассчитывают получить суммарно 54 миллиарда долларов в рамках программы программе ERA Loans (Extraordinary Revenue Acceleration Loans) и Ukraine Facility, при этом 30 из них все еще не поступили в страну.
ЕС ранее одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву. Аналогичное решение о конфискации российских активов приняли в США.
На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.
В российском МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что использование Западом этих активов приведет к регионализации платежных систем, за что в целом "стоит и заплатить".
Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.
НовостиЗамороженные активы РоссииЗамороженные российские активыКонфискация замороженных российских активовРоссияЕвропейский Союз (ЕС)Украина
 
