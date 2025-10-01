https://crimea.ria.ru/20251001/razrushitelnoe-zemletryasenie-na-filippinakh--soobschayut-o-desyatkakh-zhertv-1149864604.html
Разрушительное землетрясение на Филиппинах – сообщают о десятках жертв
60 человек погибли во время землетрясения, которое произошло накануне на Филиппинах. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 01.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. 60 человек погибли во время землетрясения, которое произошло накануне на Филиппинах. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.По данным геологической службы США (USGS), магнитуда подземных толчков составила 6,9. После произошло повторное землетрясение магнитудой 5,0.Ранее телеканал GMA News со ссылкой на управление гражданской обороны сообщал, что число пострадавших при землетрясении у берегов филиппинской провинции Себу достигло 147 человек.В результате землетрясения повреждены здания и дороги, оборваны линии электропередачи, что привело к перебоям в электроснабжении. На севере острова задействованы аварийно-спасательные бригады. При этом их работа осложнена продолжающимися толчками, пишут издания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
