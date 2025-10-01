Рейтинг@Mail.ru
Разрушительное землетрясение на Филиппинах – сообщают о десятках жертв - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Разрушительное землетрясение на Филиппинах – сообщают о десятках жертв
Разрушительное землетрясение на Филиппинах – сообщают о десятках жертв
60 человек погибли во время землетрясения, которое произошло накануне на Филиппинах. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 01.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. 60 человек погибли во время землетрясения, которое произошло накануне на Филиппинах. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.По данным геологической службы США (USGS), магнитуда подземных толчков составила 6,9. После произошло повторное землетрясение магнитудой 5,0.Ранее телеканал GMA News со ссылкой на управление гражданской обороны сообщал, что число пострадавших при землетрясении у берегов филиппинской провинции Себу достигло 147 человек.В результате землетрясения повреждены здания и дороги, оборваны линии электропередачи, что привело к перебоям в электроснабжении. На севере острова задействованы аварийно-спасательные бригады. При этом их работа осложнена продолжающимися толчками, пишут издания.
филиппины, новости, происшествия, стихия, землетрясение
Разрушительное землетрясение на Филиппинах – сообщают о десятках жертв

Разрушительное землетрясение на Филиппинах привело к десяткам жертв

08:31 01.10.2025
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. 60 человек погибли во время землетрясения, которое произошло накануне на Филиппинах. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.
По данным геологической службы США (USGS), магнитуда подземных толчков составила 6,9. После произошло повторное землетрясение магнитудой 5,0.
"Мы получаем сообщения о том, что погибли 60 человек", – приводят местные СМИ слова исполняющего обязанности руководителя Управления гражданской обороны Филиппин.
Ранее телеканал GMA News со ссылкой на управление гражданской обороны сообщал, что число пострадавших при землетрясении у берегов филиппинской провинции Себу достигло 147 человек.
В результате землетрясения повреждены здания и дороги, оборваны линии электропередачи, что привело к перебоям в электроснабжении. На севере острова задействованы аварийно-спасательные бригады. При этом их работа осложнена продолжающимися толчками, пишут издания.
ФилиппиныНовостиПроисшествияСтихияЗемлетрясение
 
Лента новостейМолния