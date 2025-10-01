https://crimea.ria.ru/20251001/razrushitelnoe-zemletryasenie-na-filippinakh--soobschayut-o-desyatkakh-zhertv-1149864604.html

Разрушительное землетрясение на Филиппинах – сообщают о десятках жертв

Разрушительное землетрясение на Филиппинах – сообщают о десятках жертв - РИА Новости Крым, 01.10.2025

Разрушительное землетрясение на Филиппинах – сообщают о десятках жертв

60 человек погибли во время землетрясения, которое произошло накануне на Филиппинах. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-01T08:31

2025-10-01T08:31

2025-10-01T08:31

филиппины

новости

происшествия

стихия

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_074bf8e9b72c7e583b1f52a14d71e130.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. 60 человек погибли во время землетрясения, которое произошло накануне на Филиппинах. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.По данным геологической службы США (USGS), магнитуда подземных толчков составила 6,9. После произошло повторное землетрясение магнитудой 5,0.Ранее телеканал GMA News со ссылкой на управление гражданской обороны сообщал, что число пострадавших при землетрясении у берегов филиппинской провинции Себу достигло 147 человек.В результате землетрясения повреждены здания и дороги, оборваны линии электропередачи, что привело к перебоям в электроснабжении. На севере острова задействованы аварийно-спасательные бригады. При этом их работа осложнена продолжающимися толчками, пишут издания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

филиппины

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филиппины, новости, происшествия, стихия, землетрясение