В Крыму в межсезонье будут работать порядка 300 отелей и здравниц

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в осенне-зимний период будут функционировать порядка 300 средств размещения в том числе 65 санаториев. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов РК со ссылкой на главу ведомства Сергея Ганзия.Для гостей полуострова железнодорожный перевозчик открыл продажи на новогодние праздники, а с октября по апрель из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Кисловодска и Адлера в направлении Крыма будут курсировать 10 круглогодичных составов и два – c временными датами, отметили в минкурортов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала года республику посетили более 6 миллионов туристов, что на 16% выше уровня прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала годаКак зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнениеКрым осваивает Азовское море: побережье готовят к строительству курортов

