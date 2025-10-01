Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в межсезонье будут работать порядка 300 отелей и здравниц - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В Крыму в межсезонье будут работать порядка 300 отелей и здравниц
В Крыму в межсезонье будут работать порядка 300 отелей и здравниц - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В Крыму в межсезонье будут работать порядка 300 отелей и здравниц
В Крыму в осенне-зимний период будут функционировать порядка 300 средств размещения в том числе 65 санаториев. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов РК со... РИА Новости Крым, 01.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в осенне-зимний период будут функционировать порядка 300 средств размещения в том числе 65 санаториев. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов РК со ссылкой на главу ведомства Сергея Ганзия.Для гостей полуострова железнодорожный перевозчик открыл продажи на новогодние праздники, а с октября по апрель из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Кисловодска и Адлера в направлении Крыма будут курсировать 10 круглогодичных составов и два – c временными датами, отметили в минкурортов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала года республику посетили более 6 миллионов туристов, что на 16% выше уровня прошлого года.
В Крыму в межсезонье будут работать порядка 300 отелей и здравниц

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта. Набережная
Ялта. Набережная
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в осенне-зимний период будут функционировать порядка 300 средств размещения в том числе 65 санаториев. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов РК со ссылкой на главу ведомства Сергея Ганзия.
"Работа по подготовке предприятий санаторно-курортной и туристской отрасли к работе в зимний период проводится штатно в соответствии с утвержденным планом мероприятий. В осенне-зимний период 2025-2026 годов планируют функционировать порядка 300 санаторно-курортных и гостиничных организаций, в том числе 65 санаториев", - говорится в сообщении.
Для гостей полуострова железнодорожный перевозчик открыл продажи на новогодние праздники, а с октября по апрель из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Кисловодска и Адлера в направлении Крыма будут курсировать 10 круглогодичных составов и два – c временными датами, отметили в минкурортов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала года республику посетили более 6 миллионов туристов, что на 16% выше уровня прошлого года.
Лента новостейМолния