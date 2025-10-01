https://crimea.ria.ru/20251001/v-krymu-v-mezhsezone-budut-rabotat-poryadka-300-oteley-i-zdravnits-1149896123.html
В Крыму в межсезонье будут работать порядка 300 отелей и здравниц
В Крыму в межсезонье будут работать порядка 300 отелей и здравниц - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В Крыму в межсезонье будут работать порядка 300 отелей и здравниц
В Крыму в осенне-зимний период будут функционировать порядка 300 средств размещения в том числе 65 санаториев. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов РК со... РИА Новости Крым, 01.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в осенне-зимний период будут функционировать порядка 300 средств размещения в том числе 65 санаториев. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов РК со ссылкой на главу ведомства Сергея Ганзия.Для гостей полуострова железнодорожный перевозчик открыл продажи на новогодние праздники, а с октября по апрель из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Кисловодска и Адлера в направлении Крыма будут курсировать 10 круглогодичных составов и два – c временными датами, отметили в минкурортов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала года республику посетили более 6 миллионов туристов, что на 16% выше уровня прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала годаКак зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнениеКрым осваивает Азовское море: побережье готовят к строительству курортов
В Крыму в межсезонье будут работать порядка 300 отелей и здравниц
В Крыму осенью и зимой будут работать 65 санаториев и более 200 отелей и гостиниц – власти