Как зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение

Крымский сервис стимулируют быть лучше требовательные туристы – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Российские туристы требовательные, они путешествуют по всему миру, могут сравнить зарубежные курорты с отечественными, стимулируя местные стать лучше. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.
"Российские туристы достаточно много где побывали, они много посмотрели, у них "насмотренность" большая. И, посещая разные страны, смотря что там лучше, они (туристы – ред.) требуют этого и от российских курортов. И мы в этом плане подтягиваемся и растем. Рад, что у нас поменялась структура турпотока", – отметил эксперт.
При этом, по его словам, туристы всегда будут на что-то жаловаться, потому что им всегда хочется чего-то большего.
Важно вовремя получить от гостей-курортников обратную связь, создавать инструментарии, чтобы гость на месте высказывал все свои пожелания и возможное недовольство, все то, что у него накопилось, чтобы это в дальнейшем использовать для решения вопросов и задач, устранения возможных шероховатостей, добавляет спикер.
"Мы не ревнуем (к турецким и другим курортам – ред.). Наоборот. Пусть наши российские туристы выезжают за границу. Ведь после того, как они вернутся, будут и от нас требовать (соответствующего уровня – ред.), давать дружеские советы, что усилить, а что устранить. И мы будем в этом плане расти", – подытожил эксперт.
Несмотря на окончание календарного лета, в Крыму наблюдается активная фаза курортного сезона. Массового оттока отдыхающих не зафиксировано, объекты размещения забронированы на сентябрь, а в ряде случаев и на октябрь. Как сообщал глава Республики Крым Сергей Аксенов, турпоток в Крым превысил на 16% показатели прошлого года и составил более 5,3 миллиона человек.
