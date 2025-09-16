https://crimea.ria.ru/20250916/kak-zarubezhnye-kurorty-pomogayut-razvivat-krymskiy-servis--mnenie-1149274510.html

Как зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение

сергей маковей

мнения

крым

туризм в крыму

отдых в крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Российские туристы требовательные, они путешествуют по всему миру, могут сравнить зарубежные курорты с отечественными, стимулируя местные стать лучше. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.При этом, по его словам, туристы всегда будут на что-то жаловаться, потому что им всегда хочется чего-то большего.Важно вовремя получить от гостей-курортников обратную связь, создавать инструментарии, чтобы гость на месте высказывал все свои пожелания и возможное недовольство, все то, что у него накопилось, чтобы это в дальнейшем использовать для решения вопросов и задач, устранения возможных шероховатостей, добавляет спикер.Несмотря на окончание календарного лета, в Крыму наблюдается активная фаза курортного сезона. Массового оттока отдыхающих не зафиксировано, объекты размещения забронированы на сентябрь, а в ряде случаев и на октябрь. Как сообщал глава Республики Крым Сергей Аксенов, турпоток в Крым превысил на 16% показатели прошлого года и составил более 5,3 миллиона человек.

