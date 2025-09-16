Рейтинг@Mail.ru
Как зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250916/kak-zarubezhnye-kurorty-pomogayut-razvivat-krymskiy-servis--mnenie-1149274510.html
Как зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
Как зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Как зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
Российские туристы требовательные, они путешествуют по всему миру, могут сравнить зарубежные курорты с отечественными, стимулируя местные стать лучше. Такое... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T09:35
2025-09-16T09:35
сергей маковей
мнения
крым
туризм в крыму
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110112/61/1101126115_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_6be15c6f1dce35778c40b2a65998d225.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Российские туристы требовательные, они путешествуют по всему миру, могут сравнить зарубежные курорты с отечественными, стимулируя местные стать лучше. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.При этом, по его словам, туристы всегда будут на что-то жаловаться, потому что им всегда хочется чего-то большего.Важно вовремя получить от гостей-курортников обратную связь, создавать инструментарии, чтобы гость на месте высказывал все свои пожелания и возможное недовольство, все то, что у него накопилось, чтобы это в дальнейшем использовать для решения вопросов и задач, устранения возможных шероховатостей, добавляет спикер.Несмотря на окончание календарного лета, в Крыму наблюдается активная фаза курортного сезона. Массового оттока отдыхающих не зафиксировано, объекты размещения забронированы на сентябрь, а в ряде случаев и на октябрь. Как сообщал глава Республики Крым Сергей Аксенов, турпоток в Крым превысил на 16% показатели прошлого года и составил более 5,3 миллиона человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курортный сезон в Ялте продлили до 15 октябряОтдых в Крыму осенью - как загружены отелиДоступное жилье: где в Крыму дешевле всего отдохнуть в сентябре
https://crimea.ria.ru/20250827/barkhatnyy-sezon-v-krymu-pyat-glavnykh-plyusov-osennego-otdykha-1149015243.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110112/61/1101126115_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5167dca633b2c38b817d63eebde1740a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей маковей, мнения, крым, туризм в крыму, отдых в крыму
Как зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение

Крымский сервис стимулируют быть лучше требовательные туристы – мнение

09:35 16.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в отелях Крыма
Отдых в отелях Крыма - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Российские туристы требовательные, они путешествуют по всему миру, могут сравнить зарубежные курорты с отечественными, стимулируя местные стать лучше. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.

"Российские туристы достаточно много где побывали, они много посмотрели, у них "насмотренность" большая. И, посещая разные страны, смотря что там лучше, они (туристы – ред.) требуют этого и от российских курортов. И мы в этом плане подтягиваемся и растем. Рад, что у нас поменялась структура турпотока", – отметил эксперт.

При этом, по его словам, туристы всегда будут на что-то жаловаться, потому что им всегда хочется чего-то большего.
Важно вовремя получить от гостей-курортников обратную связь, создавать инструментарии, чтобы гость на месте высказывал все свои пожелания и возможное недовольство, все то, что у него накопилось, чтобы это в дальнейшем использовать для решения вопросов и задач, устранения возможных шероховатостей, добавляет спикер.
"Мы не ревнуем (к турецким и другим курортам – ред.). Наоборот. Пусть наши российские туристы выезжают за границу. Ведь после того, как они вернутся, будут и от нас требовать (соответствующего уровня – ред.), давать дружеские советы, что усилить, а что устранить. И мы будем в этом плане расти", – подытожил эксперт.
Несмотря на окончание календарного лета, в Крыму наблюдается активная фаза курортного сезона. Массового оттока отдыхающих не зафиксировано, объекты размещения забронированы на сентябрь, а в ряде случаев и на октябрь. Как сообщал глава Республики Крым Сергей Аксенов, турпоток в Крым превысил на 16% показатели прошлого года и составил более 5,3 миллиона человек.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Курортный сезон в Ялте продлили до 15 октября
Отдых в Крыму осенью - как загружены отели
Доступное жилье: где в Крыму дешевле всего отдохнуть в сентябре
Вид с мыса Плака в поселке Утес. - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
27 августа, 18:17
Бархатный сезон в Крыму: пять главных плюсов осеннего отдыха
 
Сергей МаковейМненияКрымТуризм в КрымуОтдых в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Севастополец призывал ударить ракетами по Крымскому мосту
11:23Керчь частично обесточена
11:06Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
10:40Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
10:35Землю продолжает штормить: когда возможны возвратные магнитные бури
10:25Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи растет
10:06В России фиксируют резкий рост заболеваемости ОРВИ
09:57ФСБ задержала устроившую взрыв на Транссибе россиянку 0:50
09:52Где в детских лагерях в Крыму было зафиксировано больше всего нарушений
09:35Как зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
09:26Его жизнь прошла в сражениях: ко дню рождения фельдмаршала Кутузова
09:20Рейд в Севастополе закрыт
09:07ЕС снял с повестки обсуждение нового пакета санкций против РФ
08:52Нужна четкая позиция: Зеленский поставил Трампу новое условие
08:28В МАГАТЭ представлен проект резолюции о запрете атак на ядерные объекты
08:04Крымский мост: оперативные данные на утро вторника
07:52После начала учебного года ВСУ активизировали обстрелы школ
07:30Над Крымом и регионами страны сбили 87 беспилотников за ночь
07:07СБУ объявила в розыск главу ЦИК России
06:37Трамп пригрозил России жесткими санкциями – чего ждать от США
Лента новостейМолния