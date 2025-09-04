Курортный сезон в Ялте продлили до 15 октября

https://crimea.ria.ru/20250904/kurortnyy-sezon-v-yalte-prodlili-do-15-oktyabrya-1149196405.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Курортный сезон в Ялте продлили на две недели – до 15 октября. Это связано с повышенным туристическим потоком. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации города Янина Павленко.Янина Павленко добавила, что туристический поток в этом году увеличился. Процент бронирования жилья в Ялте показал, что в этом сезоне не хватало мест для размещения гостей курорта."Мы увидели, что нам не хватает жилья для туристов. В этом сезоне бронирование превышало 100%. Коллективные средства размещения были полностью заполнены, востребованы", – заявила глава администрации Ялты.Сейчас в городе готовятся к пересмотру стратегии в пользу развития гостиничного направления, апартаментов и санаторно-курортных комплексов, добавила она.Ранее председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей рассказал, что несмотря на окончание календарного лета, в Крыму наблюдается активная фаза курортного сезона. Массового оттока отдыхающих не зафиксировано, объекты размещения забронированы на сентябрь, а в ряде случаев и на октябрь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доступное жилье: где в Крыму дешевле всего отдохнуть в сентябреСезон продолжается: где в Крыму самое теплое мореОтдых в Крыму осенью - как загружены отели

