Курортный сезон в Ялте продлили до 15 октября - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Курортный сезон в Ялте продлили до 15 октября
Курортный сезон в Ялте продлили до 15 октября - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Курортный сезон в Ялте продлили до 15 октября
Курортный сезон в Ялте продлили на две недели – до 15 октября. Это связано с повышенным туристическим потоком. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Курортный сезон в Ялте продлили на две недели – до 15 октября. Это связано с повышенным туристическим потоком. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации города Янина Павленко.Янина Павленко добавила, что туристический поток в этом году увеличился. Процент бронирования жилья в Ялте показал, что в этом сезоне не хватало мест для размещения гостей курорта."Мы увидели, что нам не хватает жилья для туристов. В этом сезоне бронирование превышало 100%. Коллективные средства размещения были полностью заполнены, востребованы", – заявила глава администрации Ялты.Сейчас в городе готовятся к пересмотру стратегии в пользу развития гостиничного направления, апартаментов и санаторно-курортных комплексов, добавила она.Ранее председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей рассказал, что несмотря на окончание календарного лета, в Крыму наблюдается активная фаза курортного сезона. Массового оттока отдыхающих не зафиксировано, объекты размещения забронированы на сентябрь, а в ряде случаев и на октябрь.
Курортный сезон в Ялте продлили до 15 октября

В Ялте курортный сезон продлили до 15 октября – мэр

10:27 04.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Курортный сезон в Ялте продлили на две недели – до 15 октября. Это связано с повышенным туристическим потоком. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации города Янина Павленко.

"Мы приняли такое решение, и мы продлеваем купальный сезон до 15 октября. Это значит, что все наши пляжные территории будут работать до этой даты", – сказала она.

Янина Павленко добавила, что туристический поток в этом году увеличился. Процент бронирования жилья в Ялте показал, что в этом сезоне не хватало мест для размещения гостей курорта.
"Мы увидели, что нам не хватает жилья для туристов. В этом сезоне бронирование превышало 100%. Коллективные средства размещения были полностью заполнены, востребованы", – заявила глава администрации Ялты.
Сейчас в городе готовятся к пересмотру стратегии в пользу развития гостиничного направления, апартаментов и санаторно-курортных комплексов, добавила она.
"Мы сейчас предложим инвесторам ряд новых преобразований, которые сделают привлекательным строительство в Ялте именно отелей и санаторно-курортных комплексов", - отметила она.
Ранее председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей рассказал, что несмотря на окончание календарного лета, в Крыму наблюдается активная фаза курортного сезона. Массового оттока отдыхающих не зафиксировано, объекты размещения забронированы на сентябрь, а в ряде случаев и на октябрь.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Доступное жилье: где в Крыму дешевле всего отдохнуть в сентябре
Сезон продолжается: где в Крыму самое теплое море
Отдых в Крыму осенью - как загружены отели
27 августа, 18:17
Бархатный сезон в Крыму: пять главных плюсов осеннего отдыха
 
