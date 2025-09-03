Рейтинг@Mail.ru
Отдых в Крыму осенью - как загружены отели - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250903/otdykh-v-krymu-osenyu---kak-zagruzheny-oteli-1149163800.html
Отдых в Крыму осенью - как загружены отели
Отдых в Крыму осенью - как загружены отели - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Отдых в Крыму осенью - как загружены отели
Крым стал лидером по росту турпотока в стране, при этом уровень бронирований на сентябрь по-прежнему высокий и достигает 78%. Об этом проинформировал в среду... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T09:51
2025-09-03T09:51
крым
новости крыма
курортный сезон
крым курортный
сергей ганзий
минкурортов крыма
бархатный сезон в крыму
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148501113_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_74f88c4843141deb3efe3b1f1b395c75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Крым стал лидером по росту турпотока в стране, при этом уровень бронирований на сентябрь по-прежнему высокий и достигает 78%. Об этом проинформировал в среду глава минкурортов республики Сергей Ганзий.По его словам, рост турпотока в Крым уже составил 16%. Работающие на крымском направлении операторы информируют, что организованный турпоток растет еще более высокими темпами и составляет порядка +40% к аналогичному периоду прошлого года.Несмотря на окончание календарного лета, в Крыму наблюдается активная фаза курортного сезона. Массового оттока отдыхающих не зафиксировано, объекты размещения забронированы на сентябрь, а в ряде случаев и на октябрь, сообщал ранее председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым превысил показатели прошлого года на 16%Сезон продолжается: где в Крыму самое теплое мореКакие крымские города туристы выбирают в сентябре
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148501113_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_cd3a6828acc037d50e53d68ee8cf4a17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, курортный сезон, крым курортный, сергей ганзий, минкурортов крыма, бархатный сезон в крыму, отдых в крыму
Отдых в Крыму осенью - как загружены отели

Уровень бронирования крымских отелей в начале сентября достигает 78% – Минкурортов

09:51 03.09.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваПляж в Алупке
Пляж в Алупке
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Крым стал лидером по росту турпотока в стране, при этом уровень бронирований на сентябрь по-прежнему высокий и достигает 78%. Об этом проинформировал в среду глава минкурортов республики Сергей Ганзий.
"Средний уровень бронирования отелей и санаториев на данный момент составляет на сентябрь – 64 %, при этом первая декада уже забронирована на 78 %, вторая декада – 70 %, третья – 55 %. Бронировки на октябрь составляют 44 %. Традиционно выше загрузка санаториев, по некоторым объектам она достигает 100%", – привел статистику министр.
По его словам, рост турпотока в Крым уже составил 16%. Работающие на крымском направлении операторы информируют, что организованный турпоток растет еще более высокими темпами и составляет порядка +40% к аналогичному периоду прошлого года.
"Этой осенью наши гости смогут посетить винные, кофейные, музыкальные, спортивные мероприятия, Зеленый фестиваль в Судаке, Бал хризантем в Никитском ботаническом саду, насладиться в полной мере богатой природой Крыма, его уникальным климатом и культурно-историческим наследием. Флагманские курортные комплексы и популярные гостиницы и санатории уже готовят праздничные новогодние программы и зимние акции", - написал глава профильного ведомства в своем Telegram-канале.
Несмотря на окончание календарного лета, в Крыму наблюдается активная фаза курортного сезона. Массового оттока отдыхающих не зафиксировано, объекты размещения забронированы на сентябрь, а в ряде случаев и на октябрь, сообщал ранее председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Турпоток в Крым превысил показатели прошлого года на 16%
Сезон продолжается: где в Крыму самое теплое море
Какие крымские города туристы выбирают в сентябре
 
КрымНовости КрымаКурортный сезонКрым курортныйСергей ГанзийМинкурортов КрымаБархатный сезон в КрымуОтдых в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:32В Крыму началась уборка технических сортов винограда – что с урожаем
12:22В Крыму на пожарах спасли пять человек за сутки
12:13ВТБ более чем втрое расширит географию выездного сервиса
12:02Неизвестные расстреляли из пистолета семью в Крыму – начата проверка
11:51Шпион Киева получил пожизненное за координацию атаки ВСУ по Токмаку
11:30Когда достроят водопровод к Петровским скалам в Симферополе
11:26В Симферополе отметили 80-летний юбилей окончания Второй мировой войны
11:09Украина стала террористическим государством – Аксенов
10:45В Крыму директор предприятия год не платила зарплату сотрудникам
10:22"Заговор" в Пекине – в Кремле ответили на обвинение Трампа
10:00В Керчи почти 8 тысяч абонентов на день останутся без газа
09:51Отдых в Крыму осенью - как загружены отели
09:37Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за опасной погоды
09:28Крымский мост: очередь со стороны Тамани растет
09:02КНДР считает братским долгом помощь России - Ким Чен Ын
08:49Шуфутинского внесли в "Миротворец" за поездку в Крым
08:34В МИД сделали заявление о новом этапе переговоров России и США
08:20Конец однополярного мира – что показал саммит ШОС и что будет дальше
08:02Задержка поездов после ЧП в Ростовской области: актуальные данные
08:01Курортный сезон в Крыму продолжается – эксперт привел цифры
Лента новостейМолния