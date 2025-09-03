https://crimea.ria.ru/20250903/otdykh-v-krymu-osenyu---kak-zagruzheny-oteli-1149163800.html

Отдых в Крыму осенью - как загружены отели

Отдых в Крыму осенью - как загружены отели - РИА Новости Крым, 03.09.2025

Отдых в Крыму осенью - как загружены отели

Крым стал лидером по росту турпотока в стране, при этом уровень бронирований на сентябрь по-прежнему высокий и достигает 78%.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Крым стал лидером по росту турпотока в стране, при этом уровень бронирований на сентябрь по-прежнему высокий и достигает 78%. Об этом проинформировал в среду глава минкурортов республики Сергей Ганзий.По его словам, рост турпотока в Крым уже составил 16%. Работающие на крымском направлении операторы информируют, что организованный турпоток растет еще более высокими темпами и составляет порядка +40% к аналогичному периоду прошлого года.Несмотря на окончание календарного лета, в Крыму наблюдается активная фаза курортного сезона. Массового оттока отдыхающих не зафиксировано, объекты размещения забронированы на сентябрь, а в ряде случаев и на октябрь, сообщал ранее председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым превысил показатели прошлого года на 16%Сезон продолжается: где в Крыму самое теплое мореКакие крымские города туристы выбирают в сентябре

