Сезон продолжается: где в Крыму самое теплое море

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Несмотря на завершение лета, купальный сезон в Крыму продолжается: комфортная температура морской воды сохранится еще не одну неделю. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, на сегодняшний день самые высокие показатели температуры воды зафиксированы у берегов Севастополя и на побережье Азовского моря – 25 градусов. На остальных курортных направлениях температура также остается приятной.Любецкая добавила, что кратковременные дожди, которые пройдут над полуостровом в понедельник и вторник, не повлияют на температуру морской воды. Температурный фон воздуха также будет способствовать продолжению курортного сезона: в ближайшие пару недель средние показатели днем будут достигать 24-29 градусов, ночью – 15-22. Сильной жары, достигающей 38-40 градусов, больше не ожидается.Ранее сообщалось, что Крым вошел в топ-3 направления для осеннего отдыха. По данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру., приезжающие в Крым туристы чаще выбирают Южный берег, а именно – Ялту. Этот город и занял третье место в списке, собрав 6% бронирований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие крымские города туристы выбирают в сентябреБархатный сезон в Крыму: пять главных плюсов осеннего отдыхаОсень-2025: Крым снова в топе направлений у туристов

