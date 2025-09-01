Рейтинг@Mail.ru
Сезон продолжается: где в Крыму самое теплое море - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Сезон продолжается: где в Крыму самое теплое море
Сезон продолжается: где в Крыму самое теплое море - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Сезон продолжается: где в Крыму самое теплое море
Несмотря на завершение лета, купальный сезон в Крыму продолжается: комфортная температура морской воды сохранится еще не одну неделю. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 01.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Несмотря на завершение лета, купальный сезон в Крыму продолжается: комфортная температура морской воды сохранится еще не одну неделю. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, на сегодняшний день самые высокие показатели температуры воды зафиксированы у берегов Севастополя и на побережье Азовского моря – 25 градусов. На остальных курортных направлениях температура также остается приятной.Любецкая добавила, что кратковременные дожди, которые пройдут над полуостровом в понедельник и вторник, не повлияют на температуру морской воды. Температурный фон воздуха также будет способствовать продолжению курортного сезона: в ближайшие пару недель средние показатели днем будут достигать 24-29 градусов, ночью – 15-22. Сильной жары, достигающей 38-40 градусов, больше не ожидается.Ранее сообщалось, что Крым вошел в топ-3 направления для осеннего отдыха. По данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру., приезжающие в Крым туристы чаще выбирают Южный берег, а именно – Ялту. Этот город и занял третье место в списке, собрав 6% бронирований.
Сезон продолжается: где в Крыму самое теплое море

Самое теплое море в Крыму сейчас на Азовском побережье и в Севастополе - гидрометцентр

13:00 01.09.2025 (обновлено: 13:11 01.09.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПляж в Ялте
Пляж в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Несмотря на завершение лета, купальный сезон в Крыму продолжается: комфортная температура морской воды сохранится еще не одну неделю. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
По ее словам, на сегодняшний день самые высокие показатели температуры воды зафиксированы у берегов Севастополя и на побережье Азовского моря – 25 градусов. На остальных курортных направлениях температура также остается приятной.

"На Восточном побережье 24 градуса, это район Феодосии. Западное побережье, в Евпатории и Николаевке, а также на Южном берегу Крыма тоже 24", – перечислила эксперт.

Любецкая добавила, что кратковременные дожди, которые пройдут над полуостровом в понедельник и вторник, не повлияют на температуру морской воды. Температурный фон воздуха также будет способствовать продолжению курортного сезона: в ближайшие пару недель средние показатели днем будут достигать 24-29 градусов, ночью – 15-22. Сильной жары, достигающей 38-40 градусов, больше не ожидается.

"Будет продолжение сезона, температуры остаются комфортными. Пусть люди отдыхают в Крыму с удовольствием", – отметила начальник республиканского гидрометцентра.

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоМоре и солнце
Море и солнце
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Море и солнце
Ранее сообщалось, что Крым вошел в топ-3 направления для осеннего отдыха. По данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру., приезжающие в Крым туристы чаще выбирают Южный берег, а именно – Ялту. Этот город и занял третье место в списке, собрав 6% бронирований.
