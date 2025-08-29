https://crimea.ria.ru/20250829/kakie-krymskie-goroda-turisty-vybirayut-v-sentyabre-1149045069.html
Какие крымские города туристы выбирают в сентябре
2025-08-29T08:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Ялта, Алушта и Феодосия вошли в тройку самых популярных направлений для путешествий в сентябре, в десятке – Евпатория и Судак. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По их данным, ночевка в Сочи в сентябре обойдется в среднем в 4514 рублей, в Ялте – в 5064, в Питере – в 4171 рубль. В Алуште номер в это время будет стоить 4617 рублей, в Феодосии – 3413.Далее в рейтинге значатся Геленджик со средним чеком на размещение в 4816 рублей, Евпатория, где за ночь в отеле просят 3392 рубля, Судак – 3590 рублей, Анапа и Кабардинка – 3847 и 4255 рублей соответственно.Как выяснили аналитики Твил.ру раннее, по росту бронирований по сравнению с прошлым годом Крым также влидераз. При этом на первом месте оказался курортный поселок Николаевка с ростом популярности сразу на 500%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Крым для кинопутешествийОсень-2025: Крым снова в топе направлений у туристовКрым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется
Какие крымские города туристы выбирают в сентябре
Пять крымских городов попали в топ направлений у туристов в сентябре – исследование
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Ялта, Алушта и Феодосия вошли в тройку самых популярных направлений для путешествий в сентябре, в десятке – Евпатория и Судак. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказался Сочи, собравший 20% сентябрьских бронирований, второе место поделили Ялта и Санкт-Петербург, за которыми по 6% бронирований, а третье – Алушта и Феодосия, привлекшие по 4% всех сентябрьских броней", – выяснили аналитики.
По их данным, ночевка в Сочи в сентябре обойдется в среднем в 4514 рублей, в Ялте – в 5064, в Питере – в 4171 рубль. В Алуште номер в это время будет стоить 4617 рублей, в Феодосии – 3413.
Далее в рейтинге значатся Геленджик со средним чеком на размещение в 4816 рублей, Евпатория, где за ночь в отеле просят 3392 рубля, Судак – 3590 рублей, Анапа и Кабардинка – 3847 и 4255 рублей соответственно.
Как выяснили аналитики Твил.ру раннее, по росту бронирований по сравнению с прошлым годом Крым также влидераз. При этом на первом месте оказался курортный поселок Николаевка с ростом популярности сразу на 500%.
