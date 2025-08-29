https://crimea.ria.ru/20250829/kakie-krymskie-goroda-turisty-vybirayut-v-sentyabre-1149045069.html

Какие крымские города туристы выбирают в сентябре

2025-08-29T08:48

отдых в крыму

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110759/25/1107592532_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_abc68c3505ef7057117c2fb0d1574e9c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Ялта, Алушта и Феодосия вошли в тройку самых популярных направлений для путешествий в сентябре, в десятке – Евпатория и Судак. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По их данным, ночевка в Сочи в сентябре обойдется в среднем в 4514 рублей, в Ялте – в 5064, в Питере – в 4171 рубль. В Алуште номер в это время будет стоить 4617 рублей, в Феодосии – 3413.Далее в рейтинге значатся Геленджик со средним чеком на размещение в 4816 рублей, Евпатория, где за ночь в отеле просят 3392 рубля, Судак – 3590 рублей, Анапа и Кабардинка – 3847 и 4255 рублей соответственно.Как выяснили аналитики Твил.ру раннее, по росту бронирований по сравнению с прошлым годом Крым также влидераз. При этом на первом месте оказался курортный поселок Николаевка с ростом популярности сразу на 500%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Крым для кинопутешествийОсень-2025: Крым снова в топе направлений у туристовКрым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется

