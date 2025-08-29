Рейтинг@Mail.ru
Какие крымские города туристы выбирают в сентябре - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250829/kakie-krymskie-goroda-turisty-vybirayut-v-sentyabre-1149045069.html
Какие крымские города туристы выбирают в сентябре
Какие крымские города туристы выбирают в сентябре - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Какие крымские города туристы выбирают в сентябре
Ялта, Алушта и Феодосия вошли в тройку самых популярных направлений для путешествий в сентябре, в десятке – Евпатория и Судак. Таковы данные исследования... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T08:48
2025-08-29T08:48
отдых в крыму
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110759/25/1107592532_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_abc68c3505ef7057117c2fb0d1574e9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Ялта, Алушта и Феодосия вошли в тройку самых популярных направлений для путешествий в сентябре, в десятке – Евпатория и Судак. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По их данным, ночевка в Сочи в сентябре обойдется в среднем в 4514 рублей, в Ялте – в 5064, в Питере – в 4171 рубль. В Алуште номер в это время будет стоить 4617 рублей, в Феодосии – 3413.Далее в рейтинге значатся Геленджик со средним чеком на размещение в 4816 рублей, Евпатория, где за ночь в отеле просят 3392 рубля, Судак – 3590 рублей, Анапа и Кабардинка – 3847 и 4255 рублей соответственно.Как выяснили аналитики Твил.ру раннее, по росту бронирований по сравнению с прошлым годом Крым также влидераз. При этом на первом месте оказался курортный поселок Николаевка с ростом популярности сразу на 500%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Крым для кинопутешествийОсень-2025: Крым снова в топе направлений у туристовКрым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110759/25/1107592532_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4db5dac826796a332074258f72ace587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отдых в крыму, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крым, новости крыма
Какие крымские города туристы выбирают в сентябре

Пять крымских городов попали в топ направлений у туристов в сентябре – исследование

08:48 29.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Ялта, Алушта и Феодосия вошли в тройку самых популярных направлений для путешествий в сентябре, в десятке – Евпатория и Судак. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.

"На первом месте оказался Сочи, собравший 20% сентябрьских бронирований, второе место поделили Ялта и Санкт-Петербург, за которыми по 6% бронирований, а третье – Алушта и Феодосия, привлекшие по 4% всех сентябрьских броней", – выяснили аналитики.

По их данным, ночевка в Сочи в сентябре обойдется в среднем в 4514 рублей, в Ялте – в 5064, в Питере – в 4171 рубль. В Алуште номер в это время будет стоить 4617 рублей, в Феодосии – 3413.
Далее в рейтинге значатся Геленджик со средним чеком на размещение в 4816 рублей, Евпатория, где за ночь в отеле просят 3392 рубля, Судак – 3590 рублей, Анапа и Кабардинка – 3847 и 4255 рублей соответственно.
Как выяснили аналитики Твил.ру раннее, по росту бронирований по сравнению с прошлым годом Крым также влидераз. При этом на первом месте оказался курортный поселок Николаевка с ростом популярности сразу на 500%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россияне выбирают Крым для кинопутешествий
Осень-2025: Крым снова в топе направлений у туристов
Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется
 
Отдых в КрымуЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42На Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое ранены
09:30Крымский мост онлайн – актуальные данные об очередях и времени ожидания
09:25Шторм надвигается на Крым: людей просят не выходить в море и горы
09:17Историк развенчала миф о войне на Дальнем Востоке в 1945 году
08:59Лесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажут
08:48Какие крымские города туристы выбирают в сентябре
08:39Умер композитор Родион Щедрин
08:36Православные христиане празднуют день Нерукотворного образа Иисуса Христа
08:19Крупный лесной пожар под Симферополем потушили
08:04"Ялтинский плюс": сладкий лук из Крыма будут выращивать на Ставрополье
07:47Лесной пожар под Геленджиком – огонь распространился на 41,5 гектара
07:3719 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:14В Орловской области упавшие дроны повредили дома - есть раненый
06:59В Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройство
06:44Федор Конюхов установил новый национальный рекорд на воздушном шаре
06:30Атаки на Крым: силы ПВО сбили еще один вражеский беспилотник
06:05Крымский мост сейчас - ждать проезда придется около 4 часов
00:01Жара и холодный порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 29 августа
23:07Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине дальнобойных ракет ERAM
Лента новостейМолния