Рост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь

Рост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь

2025-08-22T20:28

2025-08-22T20:28

2025-08-22T21:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Крым вошел в число направлений-лидеров у туристов для отдыха в сентябре. Как выяснили аналитики российского сервиса бронирования Твил.ру, на первом месте оказался курортный поселок Николаевка с ростом популярности сразу на 500%.По данным исследования, сентябрьское размещение в Николаевке в среднем обойдется в 2866 рублей в сутки, в Приморско-Ахтарске – в 2191 рубль, в Прибрежном – 4138 рублей.Далее в рейтинге обозначены Рязань, где средний чек за ночь размещения составляет 3526 рублей, Симферополь – 3162 рубля, Саки – 2625 рублей, Евпатория – 3420 рублей. Тройку лидеров также замыкают крымские города Керчь, где за ночевку возьмут 2339 рублей, а также Севастополь и Алупка с ценником за суточное размещение 4022 и 3747 рублей соотвественно.В целом отдых в Крыму осенью также популярен. В топ-3 направлений вошла Ялта. В десятке также Алушта, Феодосия, Евпатория и Судак.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают КрымКрым в лидерах по числу турпоездокКрым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется

