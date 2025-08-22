Рейтинг@Mail.ru
Рост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Рост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь
Рост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Рост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь
Крым вошел в число направлений-лидеров у туристов для отдыха в сентябре. Как выяснили аналитики российского сервиса бронирования Твил.ру, на первом месте... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T20:28
2025-08-22T21:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Крым вошел в число направлений-лидеров у туристов для отдыха в сентябре. Как выяснили аналитики российского сервиса бронирования Твил.ру, на первом месте оказался курортный поселок Николаевка с ростом популярности сразу на 500%.По данным исследования, сентябрьское размещение в Николаевке в среднем обойдется в 2866 рублей в сутки, в Приморско-Ахтарске – в 2191 рубль, в Прибрежном – 4138 рублей.Далее в рейтинге обозначены Рязань, где средний чек за ночь размещения составляет 3526 рублей, Симферополь – 3162 рубля, Саки – 2625 рублей, Евпатория – 3420 рублей. Тройку лидеров также замыкают крымские города Керчь, где за ночевку возьмут 2339 рублей, а также Севастополь и Алупка с ценником за суточное размещение 4022 и 3747 рублей соотвественно.В целом отдых в Крыму осенью также популярен. В топ-3 направлений вошла Ялта. В десятке также Алушта, Феодосия, Евпатория и Судак.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают КрымКрым в лидерах по числу турпоездокКрым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется
новости крыма, крым, отдых в крыму, крым курортный, бархатный сезон в крыму, евпатория, керчь, саки, николаевка, симферополь, севастополь, алупка
Рост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь

Крым вошел в число лидеров по росту бронирований на сентябрь

20:28 22.08.2025 (обновлено: 21:21 22.08.2025)
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Артем Креминский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Крым вошел в число направлений-лидеров у туристов для отдыха в сентябре. Как выяснили аналитики российского сервиса бронирования Твил.ру, на первом месте оказался курортный поселок Николаевка с ростом популярности сразу на 500%.

"На первом месте Николаевка в Крыму, где рост бронирований составил 500% по сравнению с осенью прошлого года. На втором месте кубанский курорт Приморско-Ахтарск, на третьем – тоже крымское село – Прибрежное: 333% и 250% соответственно", – сказано в сообщении.

По данным исследования, сентябрьское размещение в Николаевке в среднем обойдется в 2866 рублей в сутки, в Приморско-Ахтарске – в 2191 рубль, в Прибрежном – 4138 рублей.
Далее в рейтинге обозначены Рязань, где средний чек за ночь размещения составляет 3526 рублей, Симферополь – 3162 рубля, Саки – 2625 рублей, Евпатория – 3420 рублей. Тройку лидеров также замыкают крымские города Керчь, где за ночевку возьмут 2339 рублей, а также Севастополь и Алупка с ценником за суточное размещение 4022 и 3747 рублей соотвественно.
В целом отдых в Крыму осенью также популярен. В топ-3 направлений вошла Ялта. В десятке также Алушта, Феодосия, Евпатория и Судак.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Высокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают Крым
Крым в лидерах по числу турпоездок
Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется
 
