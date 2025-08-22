https://crimea.ria.ru/20250822/rost-500-protsentov--rossiyane-broniruyut-krym-na-sentyabr-1148916633.html
Рост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь
2025-08-22T20:28
2025-08-22T20:28
2025-08-22T21:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Крым вошел в число направлений-лидеров у туристов для отдыха в сентябре. Как выяснили аналитики российского сервиса бронирования Твил.ру, на первом месте оказался курортный поселок Николаевка с ростом популярности сразу на 500%.По данным исследования, сентябрьское размещение в Николаевке в среднем обойдется в 2866 рублей в сутки, в Приморско-Ахтарске – в 2191 рубль, в Прибрежном – 4138 рублей.Далее в рейтинге обозначены Рязань, где средний чек за ночь размещения составляет 3526 рублей, Симферополь – 3162 рубля, Саки – 2625 рублей, Евпатория – 3420 рублей. Тройку лидеров также замыкают крымские города Керчь, где за ночевку возьмут 2339 рублей, а также Севастополь и Алупка с ценником за суточное размещение 4022 и 3747 рублей соотвественно.В целом отдых в Крыму осенью также популярен. В топ-3 направлений вошла Ялта. В десятке также Алушта, Феодосия, Евпатория и Судак.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают КрымКрым в лидерах по числу турпоездокКрым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется
20:28 22.08.2025 (обновлено: 21:21 22.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Крым вошел в число направлений-лидеров у туристов для отдыха в сентябре. Как выяснили аналитики российского сервиса бронирования Твил.ру, на первом месте оказался курортный поселок Николаевка с ростом популярности сразу на 500%.
"На первом месте Николаевка в Крыму, где рост бронирований составил 500% по сравнению с осенью прошлого года. На втором месте кубанский курорт Приморско-Ахтарск, на третьем – тоже крымское село – Прибрежное: 333% и 250% соответственно", – сказано в сообщении.
По данным исследования, сентябрьское размещение в Николаевке в среднем обойдется в 2866 рублей в сутки, в Приморско-Ахтарске – в 2191 рубль, в Прибрежном – 4138 рублей.
Далее в рейтинге обозначены Рязань, где средний чек за ночь размещения составляет 3526 рублей, Симферополь – 3162 рубля, Саки – 2625 рублей, Евпатория – 3420 рублей. Тройку лидеров также замыкают крымские города Керчь, где за ночевку возьмут 2339 рублей, а также Севастополь и Алупка с ценником за суточное размещение 4022 и 3747 рублей соотвественно.
В целом отдых в Крыму осенью также популярен. В топ-3 направлений вошла Ялта
. В десятке также Алушта, Феодосия, Евпатория и Судак.
