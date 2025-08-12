https://crimea.ria.ru/20250812/krym-stanet-kruglogodichnym-kurortom-turpotok-rastet-i-sezon-rasshiryaetsya-1148676687.html
Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется
Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется
За первые семь месяцев 2025 года Крым посетили больше 3 млн 742 тысяч туристов, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T19:55
2025-08-12T19:55
2025-08-12T19:45
сергей ганзий
крым
новости крыма
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
отдых
отдых в крыму
минкурортов крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148341965_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3f85ca9e65dd364b4f72453ecd28ad15.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. За первые семь месяцев 2025 года Крым посетили больше 3 млн 742 тысяч туристов, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.По его словам, средняя загрузка средств размещения в июле составила 71%, а по летнему периоду в целом – 67%, что на 9% выше прошлогоднего уровня.Он также добавил, что на Крымский мост приходится 59% всех въездов, а по железной дороге – 25%.Министр уточнил, что подготовка к бархатному сезону идет активными темпами. Уже сейчас загрузка на сентябрь достигает 59%, а на октябрь – 36%. Это дает основания полагать, что осенний отдых в Крыму будет востребован, а туристическая активность продолжится в более поздние месяцы года.Весна 2025 года также показала удивительно высокий спрос на отдых – загрузка объектов размещения достигала 70%, что ранее было нетипично для марта. Обычно в это время года гостиницы снижали активность и направляли персонал в отпуска. Сейчас же ситуация изменилась, что свидетельствует о росте интереса к Крыму как к круглогодичному курорту.Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявляли, что бархатный сезон в Крыму обещает быть ярким и многолюдным, спрос на туры в регион в осенний период выросли на 30-40 % по сравнению с прошлым годом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отельерам напомнили о сроках прохождения самооценкиВ Крыму резко выросло бронирование отелейВ Крыму вырос спрос на премиум-туризм
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148341965_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_921319576d0072ba12d6d3f6d2bed5a4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей ганзий, крым, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых, отдых в крыму, минкурортов крыма
Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется
В 2025 году Крым посетили свыше 3,7 млн туристов – летний и бархатный сезоны на подъеме
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым.
За первые семь месяцев 2025 года Крым посетили больше 3 млн 742 тысяч туристов, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
По его словам, средняя загрузка средств размещения в июле составила 71%, а по летнему периоду в целом – 67%, что на 9% выше прошлогоднего уровня.
"Понятно, что есть логистические ограничения, но даже с учетом их, людей в Крыму больше в этом курортном сезоне. Мы видим рост автомобильного потока через исторические регионы почти в два раза – с 7-8% до 16%", – отметил Ганзий.
Он также добавил, что на Крымский мост приходится 59% всех въездов, а по железной дороге – 25%.
Министр уточнил, что подготовка к бархатному сезону идет активными темпами. Уже сейчас загрузка на сентябрь достигает 59%, а на октябрь – 36%. Это дает основания полагать, что осенний отдых в Крыму будет востребован, а туристическая активность продолжится в более поздние месяцы года.
"Я надеюсь, что тенденция по расширению сезона, так называемых "крыльев сезона", сохранится. В идеале мы хотим, чтобы туристическая активность охватывала 12 месяцев в году", – подчеркнул Ганзий.
Весна 2025 года также показала удивительно высокий спрос на отдых – загрузка объектов размещения достигала 70%, что ранее было нетипично для марта. Обычно в это время года гостиницы снижали активность и направляли персонал в отпуска. Сейчас же ситуация изменилась, что свидетельствует о росте интереса к Крыму как к круглогодичному курорту.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявляли
, что бархатный сезон в Крыму обещает быть ярким и многолюдным, спрос на туры в регион в осенний период выросли на 30-40 % по сравнению с прошлым годом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: