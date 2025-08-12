Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется

https://crimea.ria.ru/20250812/krym-stanet-kruglogodichnym-kurortom-turpotok-rastet-i-sezon-rasshiryaetsya-1148676687.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. За первые семь месяцев 2025 года Крым посетили больше 3 млн 742 тысяч туристов, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.По его словам, средняя загрузка средств размещения в июле составила 71%, а по летнему периоду в целом – 67%, что на 9% выше прошлогоднего уровня.Он также добавил, что на Крымский мост приходится 59% всех въездов, а по железной дороге – 25%.Министр уточнил, что подготовка к бархатному сезону идет активными темпами. Уже сейчас загрузка на сентябрь достигает 59%, а на октябрь – 36%. Это дает основания полагать, что осенний отдых в Крыму будет востребован, а туристическая активность продолжится в более поздние месяцы года.Весна 2025 года также показала удивительно высокий спрос на отдых – загрузка объектов размещения достигала 70%, что ранее было нетипично для марта. Обычно в это время года гостиницы снижали активность и направляли персонал в отпуска. Сейчас же ситуация изменилась, что свидетельствует о росте интереса к Крыму как к круглогодичному курорту.Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявляли, что бархатный сезон в Крыму обещает быть ярким и многолюдным, спрос на туры в регион в осенний период выросли на 30-40 % по сравнению с прошлым годом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отельерам напомнили о сроках прохождения самооценкиВ Крыму резко выросло бронирование отелейВ Крыму вырос спрос на премиум-туризм

Новости

ru-RU

