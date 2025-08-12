Рейтинг@Mail.ru
Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется
Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется
За первые семь месяцев 2025 года Крым посетили больше 3 млн 742 тысяч туристов, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 12.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. За первые семь месяцев 2025 года Крым посетили больше 3 млн 742 тысяч туристов, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.По его словам, средняя загрузка средств размещения в июле составила 71%, а по летнему периоду в целом – 67%, что на 9% выше прошлогоднего уровня.Он также добавил, что на Крымский мост приходится 59% всех въездов, а по железной дороге – 25%.Министр уточнил, что подготовка к бархатному сезону идет активными темпами. Уже сейчас загрузка на сентябрь достигает 59%, а на октябрь – 36%. Это дает основания полагать, что осенний отдых в Крыму будет востребован, а туристическая активность продолжится в более поздние месяцы года.Весна 2025 года также показала удивительно высокий спрос на отдых – загрузка объектов размещения достигала 70%, что ранее было нетипично для марта. Обычно в это время года гостиницы снижали активность и направляли персонал в отпуска. Сейчас же ситуация изменилась, что свидетельствует о росте интереса к Крыму как к круглогодичному курорту.Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявляли, что бархатный сезон в Крыму обещает быть ярким и многолюдным, спрос на туры в регион в осенний период выросли на 30-40 % по сравнению с прошлым годом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отельерам напомнили о сроках прохождения самооценкиВ Крыму резко выросло бронирование отелейВ Крыму вырос спрос на премиум-туризм
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. За первые семь месяцев 2025 года Крым посетили больше 3 млн 742 тысяч туристов, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
По его словам, средняя загрузка средств размещения в июле составила 71%, а по летнему периоду в целом – 67%, что на 9% выше прошлогоднего уровня.

"Понятно, что есть логистические ограничения, но даже с учетом их, людей в Крыму больше в этом курортном сезоне. Мы видим рост автомобильного потока через исторические регионы почти в два раза – с 7-8% до 16%", – отметил Ганзий.

Он также добавил, что на Крымский мост приходится 59% всех въездов, а по железной дороге – 25%.
Министр уточнил, что подготовка к бархатному сезону идет активными темпами. Уже сейчас загрузка на сентябрь достигает 59%, а на октябрь – 36%. Это дает основания полагать, что осенний отдых в Крыму будет востребован, а туристическая активность продолжится в более поздние месяцы года.
"Я надеюсь, что тенденция по расширению сезона, так называемых "крыльев сезона", сохранится. В идеале мы хотим, чтобы туристическая активность охватывала 12 месяцев в году", – подчеркнул Ганзий.
Весна 2025 года также показала удивительно высокий спрос на отдых – загрузка объектов размещения достигала 70%, что ранее было нетипично для марта. Обычно в это время года гостиницы снижали активность и направляли персонал в отпуска. Сейчас же ситуация изменилась, что свидетельствует о росте интереса к Крыму как к круглогодичному курорту.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявляли, что бархатный сезон в Крыму обещает быть ярким и многолюдным, спрос на туры в регион в осенний период выросли на 30-40 % по сравнению с прошлым годом.
