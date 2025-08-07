https://crimea.ria.ru/20250807/v-krymu-oteleram-napomnili-o-srokakh-prokhozhdeniya-samootsenki-1148550372.html

В Крыму отельерам напомнили о сроках прохождения самооценки

В Крыму отельерам напомнили о сроках прохождения самооценки - РИА Новости Крым, 07.08.2025

В Крыму отельерам напомнили о сроках прохождения самооценки

Все гостиницы, хостелы, санатории, пансионаты и другие средства размещения в Крыму обязаны до 1 сентября пройти процедуру самооценки и включиться в реестр... РИА Новости Крым, 07.08.2025

2025-08-07T10:44

2025-08-07T10:44

2025-08-07T10:44

сергей аксенов

крым

новости крыма

туризм в крыму

отели крыма

росаккредитация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110719/60/1107196053_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_989706e0520b6d32b781ba2bba71c52b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Все гостиницы, хостелы, санатории, пансионаты и другие средства размещения в Крыму обязаны до 1 сентября пройти процедуру самооценки и включиться в реестр Росаккредитации. Об этом напомнил глава республики Сергей Аксенов.Средства размещения, которые этого не сделают, с 1 сентября получат статус "Приостановлен". Кроме того, их не будут отображать в поиске на сайтах бронирования. Реклама без ссылки на реестр также будет запрещена. А с 6 сентября не прошедший самооценку бизнес могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать, добавил Аксенов.Для того, чтобы пройти самооценку онлайн, необходимо авторизоваться через портал Госуслуги в системе "Гостеприимство" Росаккредитации.В конце июля этого года руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в РК Валентина Марнопольская отмечала, что большинство объектов размещения в Крыму еще не приступили к типизации своих объектов. По ее словам, на определенном шаге типизации, когда приходится подгружать документы на недвижимость, объекты размещения сталкиваются с проблемами, которые им сейчас в срочном порядке следует решать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму торговые точки в курортных зонах проверяет налоговая служба Бархатный сезон в Крыму: цены на отдых и уровень бронирования Крым с начала года посетили почти 4 млн туристов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, туризм в крыму, отели крыма, росаккредитация