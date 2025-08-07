Рейтинг@Mail.ru
В Крыму отельерам напомнили о сроках прохождения самооценки - РИА Новости Крым, 07.08.2025
В Крыму отельерам напомнили о сроках прохождения самооценки
В Крыму отельерам напомнили о сроках прохождения самооценки - РИА Новости Крым, 07.08.2025
В Крыму отельерам напомнили о сроках прохождения самооценки
Все гостиницы, хостелы, санатории, пансионаты и другие средства размещения в Крыму обязаны до 1 сентября пройти процедуру самооценки и включиться в реестр... РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T10:44
2025-08-07T10:44
сергей аксенов
крым
новости крыма
туризм в крыму
отели крыма
росаккредитация
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110719/60/1107196053_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_989706e0520b6d32b781ba2bba71c52b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Все гостиницы, хостелы, санатории, пансионаты и другие средства размещения в Крыму обязаны до 1 сентября пройти процедуру самооценки и включиться в реестр Росаккредитации. Об этом напомнил глава республики Сергей Аксенов.Средства размещения, которые этого не сделают, с 1 сентября получат статус "Приостановлен". Кроме того, их не будут отображать в поиске на сайтах бронирования. Реклама без ссылки на реестр также будет запрещена. А с 6 сентября не прошедший самооценку бизнес могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать, добавил Аксенов.Для того, чтобы пройти самооценку онлайн, необходимо авторизоваться через портал Госуслуги в системе "Гостеприимство" Росаккредитации.В конце июля этого года руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в РК Валентина Марнопольская отмечала, что большинство объектов размещения в Крыму еще не приступили к типизации своих объектов. По ее словам, на определенном шаге типизации, когда приходится подгружать документы на недвижимость, объекты размещения сталкиваются с проблемами, которые им сейчас в срочном порядке следует решать.
сергей аксенов, крым, новости крыма, туризм в крыму, отели крыма, росаккредитация
В Крыму отельерам напомнили о сроках прохождения самооценки

Крымским отельерам остается менее месяца для прохождения обязательной самооценки

10:44 07.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКафе на ЮБК
Кафе на ЮБК - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Все гостиницы, хостелы, санатории, пансионаты и другие средства размещения в Крыму обязаны до 1 сентября пройти процедуру самооценки и включиться в реестр Росаккредитации. Об этом напомнил глава республики Сергей Аксенов.
"До 1 сентября 2025 года все средства размещения (гостиницы, хостелы, санатории, пансионаты, дома отдыха, кемпинги, базы отдыха, глэмпинги) обязаны пройти самооценку, включая те, которые уже были перенесены в реестр Росаккредитации из предыдущего реестра", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Средства размещения, которые этого не сделают, с 1 сентября получат статус "Приостановлен". Кроме того, их не будут отображать в поиске на сайтах бронирования. Реклама без ссылки на реестр также будет запрещена. А с 6 сентября не прошедший самооценку бизнес могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать, добавил Аксенов.
Для того, чтобы пройти самооценку онлайн, необходимо авторизоваться через портал Госуслуги в системе "Гостеприимство" Росаккредитации.
В конце июля этого года руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в РК Валентина Марнопольская отмечала, что большинство объектов размещения в Крыму еще не приступили к типизации своих объектов. По ее словам, на определенном шаге типизации, когда приходится подгружать документы на недвижимость, объекты размещения сталкиваются с проблемами, которые им сейчас в срочном порядке следует решать.
Сергей АксеновКрымНовости КрымаТуризм в КрымуОтели КрымаРосаккредитация
 
