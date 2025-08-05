В Крыму вырос спрос на премиум-туризм
В Крыму этим летом на 15 процентов вырос спрос на туризм премиум класса – эксперт
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНа территории пятизвездочного отеля в Ялте. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, авг – РИА Новости Крым. В Крым активно поехали туристы, которые выбирают отдых более высокого ценового сегмента, при этом в туристическом сезоне 2025 года в регионе таких бронирований больше, чем в Краснодарском крае. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.
"Крым стал лидировать по темпам роста премиум-туризма. Это люди, которые выбирают отели со стоимостью ночи в отеле от 10 тысяч рублей. К примеру, в Сочи, несмотря на давно развитую инфраструктуру, темпы этого потока начали затухать. А в Крыму, по данным Ассоциации туроператоров, в этом году в этом сегменте рост наблюдается на 15 процентов", - назвал эксперт цифры.
Игорь Вахрушев связывает такое перераспределение премиального туристического потока с улучшением качества сервиса на полуострове и сохранением уровня цен.
"Если мы возьмем цены на этот сегмент, то в Крыму они возросли в пределах 12%, а если брать Большой Сочи, где расположены премиум-отели, там наблюдается рост более 15%", - отметил он.
При этом Вахрушев особо отметил, что для гостей из премиум-сегмента ценовая политика значит немного: "Премиум-турист выбирает больше сервис и удобство".
С новыми тенденциями, по его словам, предстоит осенью разобраться туристическим аналитикам, чтобы сделать правильные выводы для более успешных последующих туристических сезонов.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что с начала года Крым посетили больше 3,7 миллионов туристов.
Председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей отметил, что отели Крыма заполнены примерно на 75% – выбор туристов обусловлен приемлемыми ценами и мудрой политикой гостеприимства.
Курортный сезон этого года в Крыму бьет рекорды за счет июльского турпотока, при этом заполняемость отелей высока не только на Южнобережье, но также на западном и восточном берегах полуострова, сообщали ранее эксперты отрасли. Как сообщал председатель Госсовета республики Владимир Константинов, средний уровень загрузки работающих гостиниц, отелей и санаториев Крыма в июле превысил 74%.
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