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В Крыму вырос спрос на премиум-туризм

В Крыму вырос спрос на премиум-туризм - РИА Новости Крым, 05.08.2025

В Крыму вырос спрос на премиум-туризм

В Крым активно поехали туристы, которые выбирают отдых более высокого ценового сегмента, при этом в туристическом сезоне 2025 года в регионе таких бронирований... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T22:13

2025-08-05T22:13

2025-08-05T22:13

радио "спутник в крыму"

игорь вахрушев

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отдых в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, авг – РИА Новости Крым. В Крым активно поехали туристы, которые выбирают отдых более высокого ценового сегмента, при этом в туристическом сезоне 2025 года в регионе таких бронирований больше, чем в Краснодарском крае. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.Игорь Вахрушев связывает такое перераспределение премиального туристического потока с улучшением качества сервиса на полуострове и сохранением уровня цен."Если мы возьмем цены на этот сегмент, то в Крыму они возросли в пределах 12%, а если брать Большой Сочи, где расположены премиум-отели, там наблюдается рост более 15%", - отметил он.При этом Вахрушев особо отметил, что для гостей из премиум-сегмента ценовая политика значит немного: "Премиум-турист выбирает больше сервис и удобство".С новыми тенденциями, по его словам, предстоит осенью разобраться туристическим аналитикам, чтобы сделать правильные выводы для более успешных последующих туристических сезонов.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что с начала года Крым посетили больше 3,7 миллионов туристов.Председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей отметил, что отели Крыма заполнены примерно на 75% – выбор туристов обусловлен приемлемыми ценами и мудрой политикой гостеприимства. Курортный сезон этого года в Крыму бьет рекорды за счет июльского турпотока, при этом заполняемость отелей высока не только на Южнобережье, но также на западном и восточном берегах полуострова, сообщали ранее эксперты отрасли. Как сообщал председатель Госсовета республики Владимир Константинов, средний уровень загрузки работающих гостиниц, отелей и санаториев Крыма в июле превысил 74%.Читайте также на РИА Новости Крым:Мудрая политика гостеприимства – почему Крым в тренде в этом годуВысокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотокеВ Крыму удались туристические весна и лето – эксперты турбизнеса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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