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В Крыму удались туристические весна и лето – эксперты турбизнеса - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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В Крыму удались туристические весна и лето – эксперты турбизнеса
В Крыму удались туристические весна и лето – эксперты турбизнеса - РИА Новости Крым, 24.07.2025
В Крыму удались туристические весна и лето – эксперты турбизнеса
Туристический сезон 2025 года радует представителей туристического бизнеса. Такие выводы в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T07:27
2025-07-24T07:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Туристический сезон 2025 года радует представителей туристического бизнеса. Такие выводы в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сделали крымские эксперты туристического бизнеса.Она отметила, что такие погодные условия показали: какие бы экскурсии туроператоры ни предлагали гостям, те едут в Крым за природой и за теплым морем.Также исполнительный директор ассоциации рассказала, что люди, как раньше, не сидят на одном месте две недели отпуска, а путешествуют по полуострову, останавливаясь в разных местах на несколько ночей, то есть выбирают событийный туризм.При этом руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская рассказала о сложности этого курортного сезона – гости полуострова стали более требовательными. Также она отметила, что в сфере туризма есть недостаток кадров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдохнуть рядом с лесом и парком – Крым в топе направленийТоп-направлений для отдыха с детьми – Крым вышел в лидерыКакие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове
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В Крыму удались туристические весна и лето – эксперты турбизнеса

Крымские представители туристического бизнеса довольны курортным сезоном

07:27 24.07.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Туристический сезон 2025 года радует представителей туристического бизнеса. Такие выводы в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сделали крымские эксперты туристического бизнеса.

"В этом году начиная с середины января было очень хорошее межсезонье. Всю весну была беспрецедентная загрузка. Но холодная майская погода и количество дней с низовкой в море кардинально изменило ситуацию и повлияло на загрузку номерного фонда: появились отмены. Но мы очень надеемся, что сезон сместится, и в сентябре и октябре погода будет достаточно хорошей", – сказала исполнительный директор ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.

Она отметила, что такие погодные условия показали: какие бы экскурсии туроператоры ни предлагали гостям, те едут в Крым за природой и за теплым морем.Также исполнительный директор ассоциации рассказала, что люди, как раньше, не сидят на одном месте две недели отпуска, а путешествуют по полуострову, останавливаясь в разных местах на несколько ночей, то есть выбирают событийный туризм.

"С сезоном все хорошо, прирост 11%, по впечатлениям людей очень много. Гости не боятся холодного моря, люди едут в Крым, они ценят наше гостеприимство. И количество туристов будет увеличиваться", – выразил свое мнение председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Республики Крым Александр Масливец.

При этом руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская рассказала о сложности этого курортного сезона – гости полуострова стали более требовательными. Также она отметила, что в сфере туризма есть недостаток кадров.
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