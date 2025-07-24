https://crimea.ria.ru/20250724/v-krymu-udalis-turisticheskie-vesna-i-leto--eksperty-turbiznesa-1148142395.html

В Крыму удались туристические весна и лето – эксперты турбизнеса

В Крыму удались туристические весна и лето – эксперты турбизнеса - РИА Новости Крым, 24.07.2025

В Крыму удались туристические весна и лето – эксперты турбизнеса

Туристический сезон 2025 года радует представителей туристического бизнеса. Такие выводы в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T07:27

2025-07-24T07:27

2025-07-24T07:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Туристический сезон 2025 года радует представителей туристического бизнеса. Такие выводы в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сделали крымские эксперты туристического бизнеса.Она отметила, что такие погодные условия показали: какие бы экскурсии туроператоры ни предлагали гостям, те едут в Крым за природой и за теплым морем.Также исполнительный директор ассоциации рассказала, что люди, как раньше, не сидят на одном месте две недели отпуска, а путешествуют по полуострову, останавливаясь в разных местах на несколько ночей, то есть выбирают событийный туризм.При этом руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская рассказала о сложности этого курортного сезона – гости полуострова стали более требовательными. Также она отметила, что в сфере туризма есть недостаток кадров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдохнуть рядом с лесом и парком – Крым в топе направленийТоп-направлений для отдыха с детьми – Крым вышел в лидерыКакие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове

https://crimea.ria.ru/20250722/otelery-rossii-stolknulis-s-problemami-v-tipizatsii-obektov-razmescheniya-1148134994.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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