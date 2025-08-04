https://crimea.ria.ru/20250804/mudraya-politika-gostepriimstva--pochemu-krym-v-trende-v-etom-godu-1148364205.html

Мудрая политика гостеприимства – почему Крым в тренде в этом году

Мудрая политика гостеприимства – почему Крым в тренде в этом году - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Мудрая политика гостеприимства – почему Крым в тренде в этом году

Отели Крыма на всех берегах полуострова заполнены примерно на 75% – выбор туристов обусловлен приемлемыми ценами и мудрой политикой гостеприимства. Об этом в... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T07:10

2025-08-04T07:10

2025-08-04T07:10

радио "спутник в крыму"

мнения

сергей маковей

отдых в крыму

крым курортный

туризм в крыму

отели крыма

крым

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Туристы выбирают Крым из-за приемлемых цен и мудрой политики гостеприимства – мнение Туристы выбирают Крым из-за приемлемых цен и мудрой политики гостеприимства – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Отели Крыма на всех берегах полуострова заполнены примерно на 75% – выбор туристов обусловлен приемлемыми ценами и мудрой политикой гостеприимства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.По словам Маковея, недозагруженными оказались только те объекты, которые необоснованно завысили цены, в том числе на фоне закрытия пляжей в Анапе после ЧП с разливом мазута. Таких средств размещения в Крыму мало, подчеркивает эксперт."Большинство отельеров разумно относятся к ценовой политике и во всех регионах Крыма можно найти приемлемую стоимость проживания, в том числе в Ялте. Хотя динамика в этом году есть, цены в этом году немного выросли", – продолжает специалист.При этом, по мнению эксперта, даже не цена, которая часто ниже аналогичных кубанских предложений, – главная причина растущей популярности Крыма. Главное то, что Крым за 11 летних сезонов в составе России сумел преобразовать инфраструктуру, в том числе дорожную, адаптироваться, перенять опыт других регионов и выстроить мудрую политику гостеприимства.При этом эксперт констатирует трудности логистики в Крым и считает необходимым корректировать цены на железнодорожные билеты, которые сейчас в структуре расходов на отдых могут занимать до 70% всего отпускного бюджета конкретной семьи, выбирающей полуостров местом отдыха.Курортный сезон этого года в Крыму бьет рекорды за счет июльского турпотока, при этом заполняемость отелей высока не только на Южнобережье, но также на западном и восточном берегах полуострова, сообщали ранее эксперты отрасли. Как сообщал председатель Госсовета республики Владимир Константинов, средний уровень загрузки работающих гостиниц, отелей и санаториев Крыма в июле превысил 74%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму удались туристические весна и лето – эксперты турбизнесаОтельеры России столкнулись с проблемами в типизации объектов размещенияПоезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгода

https://crimea.ria.ru/20250730/gde-otdokhnut-s-druzyami--krym-v-tope-napravleniy-na-avgust-1148343730.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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