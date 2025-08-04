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Мудрая политика гостеприимства – почему Крым в тренде в этом году - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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https://crimea.ria.ru/20250804/mudraya-politika-gostepriimstva--pochemu-krym-v-trende-v-etom-godu-1148364205.html
Мудрая политика гостеприимства – почему Крым в тренде в этом году
Мудрая политика гостеприимства – почему Крым в тренде в этом году - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Мудрая политика гостеприимства – почему Крым в тренде в этом году
Отели Крыма на всех берегах полуострова заполнены примерно на 75% – выбор туристов обусловлен приемлемыми ценами и мудрой политикой гостеприимства. Об этом в... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T07:10
2025-08-04T07:10
радио "спутник в крыму"
мнения
сергей маковей
отдых в крыму
крым курортный
туризм в крыму
отели крыма
крым
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Туристы выбирают Крым из-за приемлемых цен и мудрой политики гостеприимства – мнение
Туристы выбирают Крым из-за приемлемых цен и мудрой политики гостеприимства – мнение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Отели Крыма на всех берегах полуострова заполнены примерно на 75% – выбор туристов обусловлен приемлемыми ценами и мудрой политикой гостеприимства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.По словам Маковея, недозагруженными оказались только те объекты, которые необоснованно завысили цены, в том числе на фоне закрытия пляжей в Анапе после ЧП с разливом мазута. Таких средств размещения в Крыму мало, подчеркивает эксперт."Большинство отельеров разумно относятся к ценовой политике и во всех регионах Крыма можно найти приемлемую стоимость проживания, в том числе в Ялте. Хотя динамика в этом году есть, цены в этом году немного выросли", – продолжает специалист.При этом, по мнению эксперта, даже не цена, которая часто ниже аналогичных кубанских предложений, – главная причина растущей популярности Крыма. Главное то, что Крым за 11 летних сезонов в составе России сумел преобразовать инфраструктуру, в том числе дорожную, адаптироваться, перенять опыт других регионов и выстроить мудрую политику гостеприимства.При этом эксперт констатирует трудности логистики в Крым и считает необходимым корректировать цены на железнодорожные билеты, которые сейчас в структуре расходов на отдых могут занимать до 70% всего отпускного бюджета конкретной семьи, выбирающей полуостров местом отдыха.Курортный сезон этого года в Крыму бьет рекорды за счет июльского турпотока, при этом заполняемость отелей высока не только на Южнобережье, но также на западном и восточном берегах полуострова, сообщали ранее эксперты отрасли. Как сообщал председатель Госсовета республики Владимир Константинов, средний уровень загрузки работающих гостиниц, отелей и санаториев Крыма в июле превысил 74%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму удались туристические весна и лето – эксперты турбизнесаОтельеры России столкнулись с проблемами в типизации объектов размещенияПоезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгода
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РИА Новости Крым
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мнения, сергей маковей, отдых в крыму, крым курортный, туризм в крыму, отели крыма, крым
Мудрая политика гостеприимства – почему Крым в тренде в этом году

Крым привлекает туристов растущим качеством курортных услуг при хорошей цене – эксперт

07:10 04.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКурортный сезо
Курортный сезо - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Отели Крыма на всех берегах полуострова заполнены примерно на 75% – выбор туристов обусловлен приемлемыми ценами и мудрой политикой гостеприимства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.
Туристы выбирают Крым из-за приемлемых цен и мудрой политики гостеприимства – мнение
07:10

"Ялта – самый раскрученный регион республики, однако западный и восточный регионы полуострова в этом году тоже хорошо загружены. Не могу сказать, что мы "трещим по швам", но примерно на 75% наши объекты размещения загружены. Поэтому Крым популярен однозначно. В этом году мы много гостей примем – у нас уже достаточно серьезно идут бронирования на сентябрь и даже на октябрь", – оценивает ситуацию гость эфира.

По словам Маковея, недозагруженными оказались только те объекты, которые необоснованно завысили цены, в том числе на фоне закрытия пляжей в Анапе после ЧП с разливом мазута. Таких средств размещения в Крыму мало, подчеркивает эксперт.
"Большинство отельеров разумно относятся к ценовой политике и во всех регионах Крыма можно найти приемлемую стоимость проживания, в том числе в Ялте. Хотя динамика в этом году есть, цены в этом году немного выросли", – продолжает специалист.
При этом, по мнению эксперта, даже не цена, которая часто ниже аналогичных кубанских предложений, – главная причина растущей популярности Крыма. Главное то, что Крым за 11 летних сезонов в составе России сумел преобразовать инфраструктуру, в том числе дорожную, адаптироваться, перенять опыт других регионов и выстроить мудрую политику гостеприимства.

"За 11 сезонов в составе РФ к нам пришло много команд с инвесторами. У нас в ассоциации даже есть две такие команды, которые осенью останавливают свои объекты и хотят в межсезонье делать ремонт, чтобы соответствовать категории 5 звезд. Кроме того, сегодня в бизнес приходит молодое поколение – это люди со свежими, креативными идеями", – поясняет гость эфира.

При этом эксперт констатирует трудности логистики в Крым и считает необходимым корректировать цены на железнодорожные билеты, которые сейчас в структуре расходов на отдых могут занимать до 70% всего отпускного бюджета конкретной семьи, выбирающей полуостров местом отдыха.
Курортный сезон этого года в Крыму бьет рекорды за счет июльского турпотока, при этом заполняемость отелей высока не только на Южнобережье, но также на западном и восточном берегах полуострова, сообщали ранее эксперты отрасли. Как сообщал председатель Госсовета республики Владимир Константинов, средний уровень загрузки работающих гостиниц, отелей и санаториев Крыма в июле превысил 74%.
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