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Поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгода - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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Поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгода
Поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгода - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгода
В Крым по железной дороге приехали 1,8 миллиона пассажиров за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T10:51
2025-07-29T10:51
крым
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
транспорт
логистика
туризм
михаил мишустин
новости крыма
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. В Крым по железной дороге приехали 1,8 миллиона пассажиров за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.По его словам, в летний сезон в Крым назначена 21 пара пассажирских поездов, из которых 11 – сезонные. Эти поезда связывают с полуостровом железнодорожным сообщением 46 регионов страны.Он добавил, что в летний период впервые назначены новые поезда до Симферополя из Санкт-Петербурга, Таганрога, Владикавказа, также начал курсировать второй двухэтажный поезд из Москвы.За первое полугодие текущего года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Больше всего гостей приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах – 59%. Почти треть турпотока приходится на железнодорожное сообщение, 12% приехали на полуостров через территорию исторических регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым и по Крыму на автобусе: какие рейсы популярны и доступны летом Крым в лидерах – какие города выбирают туристы в августе Экономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
крым, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, транспорт, логистика, туризм, михаил мишустин, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм
Поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгода

Около 1,8 миллиона туристов приехали в Крым на поездах за полгода - Росжелдор

10:51 29.07.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд Таврия
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. В Крым по железной дороге приехали 1,8 миллиона пассажиров за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
По его словам, в летний сезон в Крым назначена 21 пара пассажирских поездов, из которых 11 – сезонные. Эти поезда связывают с полуостровом железнодорожным сообщением 46 регионов страны.
"За полгода предложено мест в этих поездах на 2,7% больше, чем в прошлом году, и перевезено уже более 1 миллиона 800 тысяч пассажиров, что на 4,3% выше уровня прошлого года", - сказал Сахаров.
Он добавил, что в летний период впервые назначены новые поезда до Симферополя из Санкт-Петербурга, Таганрога, Владикавказа, также начал курсировать второй двухэтажный поезд из Москвы.
За первое полугодие текущего года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Больше всего гостей приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах – 59%. Почти треть турпотока приходится на железнодорожное сообщение, 12% приехали на полуостров через территорию исторических регионов.
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В Крым и по Крыму на автобусе: какие рейсы популярны и доступны летом
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Экономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в Крым
 
КрымПоездПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаТранспортЛогистикаТуризмМихаил МишустинНовости КрымаТуризм в КрымуВнутренний туризм
 
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