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Поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгода

Поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгода - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгода

В Крым по железной дороге приехали 1,8 миллиона пассажиров за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T10:51

2025-07-29T10:51

2025-07-29T10:51

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. В Крым по железной дороге приехали 1,8 миллиона пассажиров за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.По его словам, в летний сезон в Крым назначена 21 пара пассажирских поездов, из которых 11 – сезонные. Эти поезда связывают с полуостровом железнодорожным сообщением 46 регионов страны.Он добавил, что в летний период впервые назначены новые поезда до Симферополя из Санкт-Петербурга, Таганрога, Владикавказа, также начал курсировать второй двухэтажный поезд из Москвы.За первое полугодие текущего года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Больше всего гостей приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах – 59%. Почти треть турпотока приходится на железнодорожное сообщение, 12% приехали на полуостров через территорию исторических регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым и по Крыму на автобусе: какие рейсы популярны и доступны летом Крым в лидерах – какие города выбирают туристы в августе Экономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в Крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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