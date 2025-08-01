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Крым с начала года посетили почти 4 млн туристов
Крым с начала года посетили почти 4 млн туристов - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Крым с начала года посетили почти 4 млн туристов
Больше 3,7 миллионов туристов посетили Крым с начала года. Об этом написал глава республики Сергей Аксенов в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T15:34
2025-08-01T15:34
2025-08-01T15:55
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Больше 3,7 миллионов туристов посетили Крым с начала года. Об этом написал глава республики Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.Глава республики также добавил, что за два летних месяца в нашем регионе отдохнули около 2,2 миллионов человек, что на 12% превышает прошлогодний показатель.По информации Сергея Аксенова, самым популярным местом остается Южный берег Крыма, который принял 48% общего турпотока. 26% отдыхающих выбрали западное, 14% – восточное побережье.Он добавил, что республиканское министерство курортов и туризма проводит ежегодный опрос, чтобы выявить уровень удовлетворенности отдыхом, интереса к экскурсиям, определить популярность курортных регионов. По итогам опроса будет сформирован "Портрет туриста 2025".Ранее сообщалось, что Севастополь за полгода посетили 142,9 тысячи туристов, что на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где отдохнуть с друзьями – Крым в топе направлений на август Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотокеОтветственный туризм: безопасность на природе в летний период
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, отдых, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, сергей аксенов
Крым с начала года посетили почти 4 млн туристов
Крым с начала года посетили почти 4 млн туристов - Аксенов
15:34 01.08.2025 (обновлено: 15:55 01.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Больше 3,7 миллионов туристов посетили Крым с начала года. Об этом написал глава республики Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
"Более 3,74 миллионов туристов посетило Крым с января по июль текущего года. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – сказано в сообщении.
Глава республики также добавил, что за два летних месяца в нашем регионе отдохнули около 2,2 миллионов человек, что на 12% превышает прошлогодний показатель.
По информации Сергея Аксенова, самым популярным местом остается Южный берег Крыма, который принял 48% общего турпотока. 26% отдыхающих выбрали западное, 14% – восточное побережье.
"Средний уровень загрузки объектов размещения в июне – июле составил 67%, что на 9% выше уровня прошлого года. Наибольшая загрузка отмечена в объектах размещения города Саки – 77%. Объекты в Евпатории и Ялте в среднем были загружены на 74% и 73% соответственно", – уточнил Сергей Аксенов.
Он добавил, что республиканское министерство курортов и туризма проводит ежегодный опрос, чтобы выявить уровень удовлетворенности отдыхом, интереса к экскурсиям, определить популярность курортных регионов. По итогам опроса будет сформирован "Портрет туриста 2025".
Ранее сообщалось, что Севастополь за полгода посетили 142,9 тысячи туристов
, что на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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