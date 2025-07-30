https://crimea.ria.ru/20250730/gde-otdokhnut-s-druzyami--krym-v-tope-napravleniy-na-avgust-1148343730.html

Где отдохнуть с друзьями – Крым в топе направлений на август

Где отдохнуть с друзьями – Крым в топе направлений на август - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Где отдохнуть с друзьями – Крым в топе направлений на август

Ялта и Судак вошли в тройку самых популярных направлений для отдыха с друзьями в августе, еще три крымских города – в десятке. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T10:41

2025-07-30T10:41

2025-07-30T10:41

крым

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

ялта

судак

евпатория

алушта

феодосия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Ялта и Судак вошли в тройку самых популярных направлений для отдыха с друзьями в августе, еще три крымских города – в десятке. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирований Твил.ру к Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля.По их данным стоимость суточного размещения в Сочи обойдется в 6234 рубля, в Ялте – 7251 рубль, в Питере – 7634 рубля, в Судаке – 5007 рублей. Далее следует Феодосия, где ночевка обойдется в среднем в 5293 рубля.Также в списке крымские города Алушта и Евпатория со средней стоимостью номеров 5520 и 4845 рублей соответственно, Геленджик и Ейск Краснодарского края – 7092 и 4437 рублей, а также Москва – 7479 рублей.Туристы-одиночки тоже выбирают Крым. В топ направлений вошли сразу четыре крымских города – Феодосия, Алушта, Ялта и Судак, сообщали ранее аналитики сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотокеРоссияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидерыКакие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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