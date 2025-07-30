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Где отдохнуть с друзьями – Крым в топе направлений на август - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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Где отдохнуть с друзьями – Крым в топе направлений на август
Где отдохнуть с друзьями – Крым в топе направлений на август - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Где отдохнуть с друзьями – Крым в топе направлений на август
Ялта и Судак вошли в тройку самых популярных направлений для отдыха с друзьями в августе, еще три крымских города – в десятке. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T10:41
2025-07-30T10:41
крым
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
ялта
судак
евпатория
алушта
феодосия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Ялта и Судак вошли в тройку самых популярных направлений для отдыха с друзьями в августе, еще три крымских города – в десятке. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирований Твил.ру к Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля.По их данным стоимость суточного размещения в Сочи обойдется в 6234 рубля, в Ялте – 7251 рубль, в Питере – 7634 рубля, в Судаке – 5007 рублей. Далее следует Феодосия, где ночевка обойдется в среднем в 5293 рубля.Также в списке крымские города Алушта и Евпатория со средней стоимостью номеров 5520 и 4845 рублей соответственно, Геленджик и Ейск Краснодарского края – 7092 и 4437 рублей, а также Москва – 7479 рублей.Туристы-одиночки тоже выбирают Крым. В топ направлений вошли сразу четыре крымских города – Феодосия, Алушта, Ялта и Судак, сообщали ранее аналитики сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотокеРоссияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидерыКакие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове
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крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, ялта, судак, евпатория, алушта, феодосия, новости крыма
Где отдохнуть с друзьями – Крым в топе направлений на август

Крым в топе направлений для отдыха в компании друзей в августе

10:41 30.07.2025
 
© РИА Новости КрымНабережная Судака
Набережная Судака - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Ялта и Судак вошли в тройку самых популярных направлений для отдыха с друзьями в августе, еще три крымских города – в десятке. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирований Твил.ру к Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля.
"На первом месте оказался Сочи с 10% всех бронирований компаниями, второе место разделили Ялта и Санкт-Петербург, собравшие по 6% бронирований компаниями в августе. На третьем месте Судак, за которым 5% бронирований", – выяснили аналитики.
По их данным стоимость суточного размещения в Сочи обойдется в 6234 рубля, в Ялте – 7251 рубль, в Питере – 7634 рубля, в Судаке – 5007 рублей. Далее следует Феодосия, где ночевка обойдется в среднем в 5293 рубля.
Также в списке крымские города Алушта и Евпатория со средней стоимостью номеров 5520 и 4845 рублей соответственно, Геленджик и Ейск Краснодарского края – 7092 и 4437 рублей, а также Москва – 7479 рублей.
Туристы-одиночки тоже выбирают Крым. В топ направлений вошли сразу четыре крымских города – Феодосия, Алушта, Ялта и Судак, сообщали ранее аналитики сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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