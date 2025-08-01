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Более 140 тысяч туристов посетили Севастополь с начала года - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Более 140 тысяч туристов посетили Севастополь с начала года
Более 140 тысяч туристов посетили Севастополь с начала года - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Более 140 тысяч туристов посетили Севастополь с начала года
За полгода Севастополь посетили 142,9 тысячи туристов, что на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-08-01T06:43
2025-07-31T19:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. За полгода Севастополь посетили 142,9 тысячи туристов, что на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.По данным правительства, в городе сегодня работает 202 коллективных средства размещения. Из них 80 уже прошли обязательную классификацию, подтверждающую соответствие стандартам качества."В городе аттестовано 412 экскурсоводов и гидов-переводчиков, обладающих необходимыми знаниями об истории и культуре региона. Работают пять туристско-информационных центров, где можно получить бесплатные консультации и справочные материалы", – уточнили в пресс-службе правительства.Ранее сообщалось, что поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотоке Ответственный туризм: безопасность на природе в летний период Четыре крымских курорта вошли в топ-10 самых экономных направлений РФ
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РИА Новости Крым
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Более 140 тысяч туристов посетили Севастополь с начала года

Более 140 тысяч туристов посетили Севастополь с начала года - власти

06:43 01.08.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСевастополь
Севастополь
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. За полгода Севастополь посетили 142,9 тысячи туристов, что на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"По данным на 1 июля 2025 года, город посетили 142,9 тысячи туристов – на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В летний сезон ожидается загрузка средств размещения более чем на 80%", – сказано в сообщении.
По данным правительства, в городе сегодня работает 202 коллективных средства размещения. Из них 80 уже прошли обязательную классификацию, подтверждающую соответствие стандартам качества.
"В городе аттестовано 412 экскурсоводов и гидов-переводчиков, обладающих необходимыми знаниями об истории и культуре региона. Работают пять туристско-информационных центров, где можно получить бесплатные консультации и справочные материалы", – уточнили в пресс-службе правительства.

Ранее сообщалось, что поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгода.
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