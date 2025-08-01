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Более 140 тысяч туристов посетили Севастополь с начала года

Более 140 тысяч туристов посетили Севастополь с начала года - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Более 140 тысяч туристов посетили Севастополь с начала года

За полгода Севастополь посетили 142,9 тысячи туристов, что на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-08-01T06:43

2025-08-01T06:43

2025-07-31T19:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. За полгода Севастополь посетили 142,9 тысячи туристов, что на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.По данным правительства, в городе сегодня работает 202 коллективных средства размещения. Из них 80 уже прошли обязательную классификацию, подтверждающую соответствие стандартам качества."В городе аттестовано 412 экскурсоводов и гидов-переводчиков, обладающих необходимыми знаниями об истории и культуре региона. Работают пять туристско-информационных центров, где можно получить бесплатные консультации и справочные материалы", – уточнили в пресс-службе правительства.Ранее сообщалось, что поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотоке Ответственный туризм: безопасность на природе в летний период Четыре крымских курорта вошли в топ-10 самых экономных направлений РФ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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