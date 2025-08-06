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В Крыму резко выросло бронирование отелей - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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В Крыму резко выросло бронирование отелей
В Крыму резко выросло бронирование отелей - РИА Новости Крым, 06.08.2025
В Крыму резко выросло бронирование отелей
Бронирование отелей для отдыха в Крыму этим летом резко выросло по сравнению с прошлым годом. Лидером стал город Саки на западном побережье – там спрос за год... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T08:44
2025-08-06T08:24
крым
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
саки
черноморское
севастополь
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новости крыма
отели крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Бронирование отелей для отдыха в Крыму этим летом резко выросло по сравнению с прошлым годом. Лидером стал город Саки на западном побережье – там спрос за год увеличился на 150%. Об этом сообщают аналитики сервиса бронирования Твил.ру.По данным экспертов, отдых в крымских отелях на побережье доступнее всего в Керчи – там за ночь в среднем турист отдает 3350 рублей. Дороже всего ночевка обойдется в Оленевке – 5533 рубля. В Саках, Черноморском и Морском туристы останавливаются в среднем на шесть ночей. Неделю отдыхающие хотят провести в Мисхоре. Пять ночей – в Оленевке, четыре дня – в Севастополе, три ночи бронируют в Керчи.Также в список лидеров по росту бронирования попали Приморско-Ахтарск, Краснодарский край (136%) и Майкоп, Адыгея (98%). С начала года Крым посетили более 3,7 миллиона туристов. Об этом ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов. По его данным, это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По информации Аксенова, самым популярным местом у туристов остается Южный берег Крыма, который принял 48% общего турпотока. 26% отдыхающих выбрали западное, 14% – восточное побережье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мудрая политика гостеприимства – почему Крым в тренде в этом годуБолее 140 тысяч туристов посетили Севастополь с начала годаТемпература моря в Крыму бьет рекорды: в чем риск
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крым
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черноморское
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крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, саки, черноморское, севастополь, керчь, новости крыма, отели крыма, отдых в крыму, мисхор, евпатория
В Крыму резко выросло бронирование отелей

Бронирование курортов Крыма выросло до 150 процентов

08:44 06.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в отелях Крыма
Отдых в отелях Крыма - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Бронирование отелей для отдыха в Крыму этим летом резко выросло по сравнению с прошлым годом. Лидером стал город Саки на западном побережье – там спрос за год увеличился на 150%. Об этом сообщают аналитики сервиса бронирования Твил.ру.
Также бронирования "рванули" вверх по сравнению с летом 2024 в Черноморском (+125%), Севастополе (+118%), Мисхоре (+116%), Морском (+105%), Евпатории (+103%), Оленевке (+89%) и Керчи (+81%) в Крыму.
По данным экспертов, отдых в крымских отелях на побережье доступнее всего в Керчи – там за ночь в среднем турист отдает 3350 рублей. Дороже всего ночевка обойдется в Оленевке – 5533 рубля.
В Саках, Черноморском и Морском туристы останавливаются в среднем на шесть ночей. Неделю отдыхающие хотят провести в Мисхоре. Пять ночей – в Оленевке, четыре дня – в Севастополе, три ночи бронируют в Керчи.
Также в список лидеров по росту бронирования попали Приморско-Ахтарск, Краснодарский край (136%) и Майкоп, Адыгея (98%).
С начала года Крым посетили более 3,7 миллиона туристов. Об этом ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов. По его данным, это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По информации Аксенова, самым популярным местом у туристов остается Южный берег Крыма, который принял 48% общего турпотока. 26% отдыхающих выбрали западное, 14% – восточное побережье.
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