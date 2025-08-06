https://crimea.ria.ru/20250806/v-krymu-rezko-vyroslo-bronirovanie-oteley-1148505605.html

В Крыму резко выросло бронирование отелей

В Крыму резко выросло бронирование отелей - РИА Новости Крым, 06.08.2025

В Крыму резко выросло бронирование отелей

Бронирование отелей для отдыха в Крыму этим летом резко выросло по сравнению с прошлым годом. Лидером стал город Саки на западном побережье – там спрос за год... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T08:44

2025-08-06T08:44

2025-08-06T08:24

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отели крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Бронирование отелей для отдыха в Крыму этим летом резко выросло по сравнению с прошлым годом. Лидером стал город Саки на западном побережье – там спрос за год увеличился на 150%. Об этом сообщают аналитики сервиса бронирования Твил.ру.По данным экспертов, отдых в крымских отелях на побережье доступнее всего в Керчи – там за ночь в среднем турист отдает 3350 рублей. Дороже всего ночевка обойдется в Оленевке – 5533 рубля. В Саках, Черноморском и Морском туристы останавливаются в среднем на шесть ночей. Неделю отдыхающие хотят провести в Мисхоре. Пять ночей – в Оленевке, четыре дня – в Севастополе, три ночи бронируют в Керчи.Также в список лидеров по росту бронирования попали Приморско-Ахтарск, Краснодарский край (136%) и Майкоп, Адыгея (98%). С начала года Крым посетили более 3,7 миллиона туристов. Об этом ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов. По его данным, это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По информации Аксенова, самым популярным местом у туристов остается Южный берег Крыма, который принял 48% общего турпотока. 26% отдыхающих выбрали западное, 14% – восточное побережье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мудрая политика гостеприимства – почему Крым в тренде в этом годуБолее 140 тысяч туристов посетили Севастополь с начала годаТемпература моря в Крыму бьет рекорды: в чем риск

https://crimea.ria.ru/20250805/v-krymu-vyros-spros-na-premium-turizm-1148478621.html

крым

саки

черноморское

севастополь

керчь

мисхор

евпатория

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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