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Температура моря в Крыму бьет рекорды: в чем риск - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Температура моря в Крыму бьет рекорды: в чем риск
Температура моря в Крыму бьет рекорды: в чем риск - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Температура моря в Крыму бьет рекорды: в чем риск
Черное и Азовское моря у берегов Крыма прогрелись до 27-28 градусов. О том, какие опасности могут подстерегать отдыхающих в теплой морской воде, РИА Новости... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T18:10
2025-07-31T18:10
совет эксперта
черное море
азовское море
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здоровье
татьяна одинец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Черное и Азовское моря у берегов Крыма прогрелись до 27-28 градусов. О том, какие опасности могут подстерегать отдыхающих в теплой морской воде, РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням республиканского минздрава Татьяна Одинец и дала рекомендации по правилам поведения на пляже, которые помогут провести отпуск без проблем со здоровьем.Бактериальная опасность"Первая опасность – бактерии. Из-за большого количества купающихся повышается концентрация микроорганизмов. Не только патогенных, но еще и условно патогенных. Последние в принципе обитают в человеческом организме и в обычных условиях не вызывают болезнь, но при действии таких факторов, как перегрев, переохлаждение или инсоляция, активируются, размножаются, вырабатывают токсические вещества, которые способны вызвать заболевания", – говорит Одинец.Прежде всего, это группа кишечных заболеваний: различного рода инфекционные гастроэнтероколиты, колиты, поражение желудка и верхних отделов ЖКТ. По словам инфекциониста, бактериальные кишечные инфекции чаще всего проявляются повышением температуры, развитием тошноты и рвоты, жидким стулом.Вирусная атака"Второе – при заглатывании морской воды может произойти передача не только микробов, вызывающих кишечные заболевания, а еще и различных вирусов, в том числе тех, которые передаются не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки или какие-то пищевые факторы", – продолжает доктор.Самая распространенная опасность при высокой температуре воздуха и морской воды – энтеровирусная инфекция. Число пациентов с таким заболеванием чаще всего растет как раз в конце июля - начале августа, подчеркивает Одинец.Кожные заболеванияЕще одна опасность – различные кожные заболевания: микроорганизм попадает на поврежденную кожу и вызывает воспалительный процесс, не редко инфекционного генеза. В этой связи попытки залечить раны и ссадины в морской воде, вопреки распространенному мнению, не просто не актуальны, но даже опасны."Теплая вода и так фактор для размножения микробов. А сейчас еще и очень большая численность туристов, и, к сожалению, вода загрязняется. Поэтому сейчас заживление ран морской водой крайне нежелательно", – предупреждает специалист.Гигиена нам поможетПервое, что поможет снизить риски – соблюдение правил личной гигиены, настаивает эксперт."На пляж пришли, побыли, уходим, моем руки, ноги. Если это детские игрушки, какие-то надувные матрасы, плавательные средства – их тоже нужно хорошенько ополоснуть, лучше с мылом, можно обработать дезинфицирующим средством", – рекомендует Одинец.Кроме того, полотенце должно быть персональным, пользоваться одним на всю семью нельзя. То же касается панамок, маек, шортов и других личных предметов.Кроме того, по ее словам, важно не перегреваться и особенно – отказываться от предложений пляжных стихийных торговцев, в том числе – морепродуктов и выпечки. Это, по словам доктора, самый первый фактор, который является причиной проблем в курортный сезон. Если же недомогание все же случилось, Одинец советует использовать только энтеросорбенты и обильное питье и далее обращаться за квалифицированной медицинской помощью.Специалисты Роспотребнадзора ранее исследовали 3797 проб морской воды на микробиологические показатели и 4467 проб на санитарно-химические показатели, выявлены незначительные отклонения, сообщили в пресс-службе ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфекционист назвал главную опасность "горячего" моряДевять страшных вопросов о вирусах. Где и кто их может подхватить?
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совет эксперта, черное море, азовское море, температура морской воды в крыму, здоровье, татьяна одинец, крым, отдых в крыму, туризм в крыму
Температура моря в Крыму бьет рекорды: в чем риск

Температура моря в Крыму достигла 27 градусов - в чем риск для здоровья

18:10 31.07.2025
 
© РИА Новости КрымПляж Учкуевка в Севастополе
Пляж Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Черное и Азовское моря у берегов Крыма прогрелись до 27-28 градусов. О том, какие опасности могут подстерегать отдыхающих в теплой морской воде, РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням республиканского минздрава Татьяна Одинец и дала рекомендации по правилам поведения на пляже, которые помогут провести отпуск без проблем со здоровьем.

Бактериальная опасность

"Первая опасность – бактерии. Из-за большого количества купающихся повышается концентрация микроорганизмов. Не только патогенных, но еще и условно патогенных. Последние в принципе обитают в человеческом организме и в обычных условиях не вызывают болезнь, но при действии таких факторов, как перегрев, переохлаждение или инсоляция, активируются, размножаются, вырабатывают токсические вещества, которые способны вызвать заболевания", – говорит Одинец.
Прежде всего, это группа кишечных заболеваний: различного рода инфекционные гастроэнтероколиты, колиты, поражение желудка и верхних отделов ЖКТ. По словам инфекциониста, бактериальные кишечные инфекции чаще всего проявляются повышением температуры, развитием тошноты и рвоты, жидким стулом.

Вирусная атака

"Второе – при заглатывании морской воды может произойти передача не только микробов, вызывающих кишечные заболевания, а еще и различных вирусов, в том числе тех, которые передаются не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки или какие-то пищевые факторы", – продолжает доктор.
Самая распространенная опасность при высокой температуре воздуха и морской воды – энтеровирусная инфекция. Число пациентов с таким заболеванием чаще всего растет как раз в конце июля - начале августа, подчеркивает Одинец.
"Проявляется клиникой острого респираторного заболевания: сухой кашель, боли в горле, поднимается температура до 37-38 градусов. Могут быть высыпания на коже и слизистых, тошнота, рвота, послабление стула. Заболевание сначала можно принять за ОРЗ, но в последствии киника трансформируется и уже протекает как кишечная инфекция", – говорит она.

Кожные заболевания

Еще одна опасность – различные кожные заболевания: микроорганизм попадает на поврежденную кожу и вызывает воспалительный процесс, не редко инфекционного генеза. В этой связи попытки залечить раны и ссадины в морской воде, вопреки распространенному мнению, не просто не актуальны, но даже опасны.
"Теплая вода и так фактор для размножения микробов. А сейчас еще и очень большая численность туристов, и, к сожалению, вода загрязняется. Поэтому сейчас заживление ран морской водой крайне нежелательно", – предупреждает специалист.

Гигиена нам поможет

Первое, что поможет снизить риски – соблюдение правил личной гигиены, настаивает эксперт.
"На пляж пришли, побыли, уходим, моем руки, ноги. Если это детские игрушки, какие-то надувные матрасы, плавательные средства – их тоже нужно хорошенько ополоснуть, лучше с мылом, можно обработать дезинфицирующим средством", – рекомендует Одинец.
Кроме того, полотенце должно быть персональным, пользоваться одним на всю семью нельзя. То же касается панамок, маек, шортов и других личных предметов.
"При плавании нельзя заглатывать воду, нужно максимально стараться, чтобы вода не попала в уши и нос, а если случилось какое-то ранение на пляже – острая ракушка или камень, например, – необходимо сразу обработать участок поврежденной кожи и наложить асептическую повязку", – советует врач.
Кроме того, по ее словам, важно не перегреваться и особенно – отказываться от предложений пляжных стихийных торговцев, в том числе – морепродуктов и выпечки. Это, по словам доктора, самый первый фактор, который является причиной проблем в курортный сезон. Если же недомогание все же случилось, Одинец советует использовать только энтеросорбенты и обильное питье и далее обращаться за квалифицированной медицинской помощью.
Специалисты Роспотребнадзора ранее исследовали 3797 проб морской воды на микробиологические показатели и 4467 проб на санитарно-химические показатели, выявлены незначительные отклонения, сообщили в пресс-службе ведомства.
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