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Температура моря в Крыму бьет рекорды: в чем риск

Температура моря в Крыму бьет рекорды: в чем риск - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Температура моря в Крыму бьет рекорды: в чем риск

Черное и Азовское моря у берегов Крыма прогрелись до 27-28 градусов. О том, какие опасности могут подстерегать отдыхающих в теплой морской воде, РИА Новости... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T18:10

2025-07-31T18:10

2025-07-31T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Черное и Азовское моря у берегов Крыма прогрелись до 27-28 градусов. О том, какие опасности могут подстерегать отдыхающих в теплой морской воде, РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням республиканского минздрава Татьяна Одинец и дала рекомендации по правилам поведения на пляже, которые помогут провести отпуск без проблем со здоровьем.Бактериальная опасность"Первая опасность – бактерии. Из-за большого количества купающихся повышается концентрация микроорганизмов. Не только патогенных, но еще и условно патогенных. Последние в принципе обитают в человеческом организме и в обычных условиях не вызывают болезнь, но при действии таких факторов, как перегрев, переохлаждение или инсоляция, активируются, размножаются, вырабатывают токсические вещества, которые способны вызвать заболевания", – говорит Одинец.Прежде всего, это группа кишечных заболеваний: различного рода инфекционные гастроэнтероколиты, колиты, поражение желудка и верхних отделов ЖКТ. По словам инфекциониста, бактериальные кишечные инфекции чаще всего проявляются повышением температуры, развитием тошноты и рвоты, жидким стулом.Вирусная атака"Второе – при заглатывании морской воды может произойти передача не только микробов, вызывающих кишечные заболевания, а еще и различных вирусов, в том числе тех, которые передаются не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки или какие-то пищевые факторы", – продолжает доктор.Самая распространенная опасность при высокой температуре воздуха и морской воды – энтеровирусная инфекция. Число пациентов с таким заболеванием чаще всего растет как раз в конце июля - начале августа, подчеркивает Одинец.Кожные заболеванияЕще одна опасность – различные кожные заболевания: микроорганизм попадает на поврежденную кожу и вызывает воспалительный процесс, не редко инфекционного генеза. В этой связи попытки залечить раны и ссадины в морской воде, вопреки распространенному мнению, не просто не актуальны, но даже опасны."Теплая вода и так фактор для размножения микробов. А сейчас еще и очень большая численность туристов, и, к сожалению, вода загрязняется. Поэтому сейчас заживление ран морской водой крайне нежелательно", – предупреждает специалист.Гигиена нам поможетПервое, что поможет снизить риски – соблюдение правил личной гигиены, настаивает эксперт."На пляж пришли, побыли, уходим, моем руки, ноги. Если это детские игрушки, какие-то надувные матрасы, плавательные средства – их тоже нужно хорошенько ополоснуть, лучше с мылом, можно обработать дезинфицирующим средством", – рекомендует Одинец.Кроме того, полотенце должно быть персональным, пользоваться одним на всю семью нельзя. То же касается панамок, маек, шортов и других личных предметов.Кроме того, по ее словам, важно не перегреваться и особенно – отказываться от предложений пляжных стихийных торговцев, в том числе – морепродуктов и выпечки. Это, по словам доктора, самый первый фактор, который является причиной проблем в курортный сезон. Если же недомогание все же случилось, Одинец советует использовать только энтеросорбенты и обильное питье и далее обращаться за квалифицированной медицинской помощью.Специалисты Роспотребнадзора ранее исследовали 3797 проб морской воды на микробиологические показатели и 4467 проб на санитарно-химические показатели, выявлены незначительные отклонения, сообщили в пресс-службе ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфекционист назвал главную опасность "горячего" моряДевять страшных вопросов о вирусах. Где и кто их может подхватить?

https://crimea.ria.ru/20250728/anomalnaya-zhara-v-krymu--kak-zaschititsya-ot-ekstremalnykh-temperatur-1148301462.html

черное море

азовское море

крым

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совет эксперта, черное море, азовское море, температура морской воды в крыму, здоровье, татьяна одинец, крым, отдых в крыму, туризм в крыму