Осень-2025: Крым снова в топе направлений у туристов
Осень-2025: Крым снова в топе направлений у туристов
2025-08-21T09:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Крым вошел в топ-3 направления для осеннего отдыха. Такие данные привел российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.По данным сервиса, приезжающие в Крым туристы чаще выбирают южный берег, а именно – Ялту. Этот город и занял третье место в списке, собрав 6% бронирований.Всего же в десятке самых популярных направлений целых 5 крымских городов: помимо Ялты там оказались Алушта, Феодосия, Евпатория и Судак.Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий заявила, что прирост туристического потока в Крым в этом году будет минимум на треть больше, чем в прошлом. По ее мнению, одной из причин такого роста стал фактор приемлемых для отдыхающих цен, которые предложили туроператоры. Кроме того, Бабий убеждена, что для увеличения турпотока постарались и сами крымчане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли КрымаВысокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают КрымКрым в лидерах по числу турпоездок
Осень-2025: Крым снова в топе направлений у туристов
