Осень-2025: Крым снова в топе направлений у туристов
Осень-2025: Крым снова в топе направлений у туристов
Осень-2025: Крым снова в топе направлений у туристов - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Осень-2025: Крым снова в топе направлений у туристов
Крым вошел в топ-3 направления для осеннего отдыха. Такие данные привел российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T09:14
2025-08-21T08:16
крым
новости крыма
отдых в крыму
крым курортный
ялта
феодосия
евпатория
судак
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Крым вошел в топ-3 направления для осеннего отдыха. Такие данные привел российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.По данным сервиса, приезжающие в Крым туристы чаще выбирают южный берег, а именно – Ялту. Этот город и занял третье место в списке, собрав 6% бронирований.Всего же в десятке самых популярных направлений целых 5 крымских городов: помимо Ялты там оказались Алушта, Феодосия, Евпатория и Судак.Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий заявила, что прирост туристического потока в Крым в этом году будет минимум на треть больше, чем в прошлом. По ее мнению, одной из причин такого роста стал фактор приемлемых для отдыхающих цен, которые предложили туроператоры. Кроме того, Бабий убеждена, что для увеличения турпотока постарались и сами крымчане.
крым
ялта
феодосия
евпатория
судак
Осень-2025: Крым снова в топе направлений у туристов

Крым снова вошел в топ направлений для осенних путешествий россиян

09:14 21.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Крым вошел в топ-3 направления для осеннего отдыха. Такие данные привел российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.
По данным сервиса, приезжающие в Крым туристы чаще выбирают южный берег, а именно – Ялту. Этот город и занял третье место в списке, собрав 6% бронирований.

"На первом месте, по традиции, оказался Сочи, город, собравший 21% осенних бронирований. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем – Ялта (7% и 6% бронирований осенью соответственно)", – говорится в публикации.

Всего же в десятке самых популярных направлений целых 5 крымских городов: помимо Ялты там оказались Алушта, Феодосия, Евпатория и Судак.
Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий заявила, что прирост туристического потока в Крым в этом году будет минимум на треть больше, чем в прошлом. По ее мнению, одной из причин такого роста стал фактор приемлемых для отдыхающих цен, которые предложили туроператоры. Кроме того, Бабий убеждена, что для увеличения турпотока постарались и сами крымчане.
