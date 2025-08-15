https://crimea.ria.ru/20250815/krym-v-liderakh-po-chislu-turpoezdok-1148742772.html

Крым в лидерах по числу турпоездок

Крым в лидерах по числу турпоездок - РИА Новости Крым, 15.08.2025

Крым в лидерах по числу турпоездок

Крым вошел в число лидеров среди регионов России по количеству турпоездок, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости Крым, 15.08.2025

2025-08-15T12:56

2025-08-15T12:56

2025-08-15T12:48

туризм в крыму

туризм

внутренний туризм

дмитрий чернышенко

максим решетников

крым

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148501113_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_74f88c4843141deb3efe3b1f1b395c75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Крым вошел в число лидеров среди регионов России по количеству турпоездок, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Развитию внутреннего туризма способствуют меры национального проекта "Туризм и гостеприимство". Регионы развивают инфраструктуру и создают новые туристические продукты. Это способствует достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным: к 2030 году обеспечить 5% доли туризма в ВВП страны и 140 млн турпоездок", – отметил Чернышенко.Правительство РФ также представило список регионов, вошедших в топ по темпам роста количества турпоездок. В нем оказались Республики Калмыкия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Тверская, Еврейская автономная и Ульяновская области.Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил также рост популярности и менее раскрученных направлений. "Это говорит о том, что наши усилия по диверсификации туристического рынка дают результат. Например, Сибирский федеральный округ показал прирост на 14,5%, Северо-Западный – на 9%, а Дальневосточный – на 7,3%. Это подтверждает, что туристы все чаще открывают для себя новые маршруты", – цитирует Решетникова пресс-служба кабмина.Ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий заявил, что за первые семь месяцев 2025 года Крым посетили больше 3 млн 742 тысяч туристов, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024-го.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Крупнейший пешеходный маршрут: как благоустраивают Большую Крымскую тропуКрым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяетсяБархатный сезон в Крыму: цены на отдых и уровень бронирования

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, дмитрий чернышенко, максим решетников, крым, новости, новости крыма