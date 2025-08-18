https://crimea.ria.ru/20250818/vysokiy-vo-vsekh-smyslakh-sezon-pochemu-turisty-vybirayut-krym-1148806192.html

Высокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Прирост туристического потока в Крым в этом году будет минимум на треть больше, чем в прошлом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт в области туризма Людмила Бабий.По ее словам, особенно всплеск был заметен в июле и августе.По ее мнению, одной из причин такого роста стал фактор приемлемых для отдыхающих цен, которые предложили туроператоры."Краснодарский край очень четко и долго наращивал цены, начиная с 2022-го года. Если бы это был рост в пределах 20%, то, может быть, многие бы туристы выбрали Краснодарский край, понимая временные инфраструктурные затруднения на Крымском мосту. Но коллеги подняли цены почти в 2,5 раза", – отметила эксперт туротрасли.Бабий считает, что ситуация с мазутом в Черном море, который зимой разлился из затонувших танкеров у побережья Краснодарского края, не сыграла большой роли в том, что многие туристы предпочли Крым. Для увеличения турпотока постарались и сами крымчане, убеждена Людмила Бабий.Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Крым вошел в число лидеров среди регионов России по количеству турпоездок. По его словам, в 2025-м году число турпоездок на полуостров составило 1,1 миллион. Всего же с января туристы совершили 41,4 млн поездок по России. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяетсяКрымский "древнинг": полуостров предлагает туристам оригинальное жильеВ Крыму вырос спрос на премиум-туризм

