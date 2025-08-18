Рейтинг@Mail.ru
Прирост туристического потока в Крым в этом году будет минимум на треть больше, чем в прошлом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт в области
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Прирост туристического потока в Крым в этом году будет минимум на треть больше, чем в прошлом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт в области туризма Людмила Бабий.По ее словам, особенно всплеск был заметен в июле и августе.По ее мнению, одной из причин такого роста стал фактор приемлемых для отдыхающих цен, которые предложили туроператоры."Краснодарский край очень четко и долго наращивал цены, начиная с 2022-го года. Если бы это был рост в пределах 20%, то, может быть, многие бы туристы выбрали Краснодарский край, понимая временные инфраструктурные затруднения на Крымском мосту. Но коллеги подняли цены почти в 2,5 раза", – отметила эксперт туротрасли.Бабий считает, что ситуация с мазутом в Черном море, который зимой разлился из затонувших танкеров у побережья Краснодарского края, не сыграла большой роли в том, что многие туристы предпочли Крым. Для увеличения турпотока постарались и сами крымчане, убеждена Людмила Бабий.Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Крым вошел в число лидеров среди регионов России по количеству турпоездок. По его словам, в 2025-м году число турпоездок на полуостров составило 1,1 миллион. Всего же с января туристы совершили 41,4 млн поездок по России.
Высокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают Крым

Причиной высокого турпотока в Крым стали низкие цены и радушие крымчан – эксперт

19:10 18.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Прирост туристического потока в Крым в этом году будет минимум на треть больше, чем в прошлом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт в области туризма Людмила Бабий.
По ее словам, особенно всплеск был заметен в июле и августе.

"Мы действительно в этом году очень востребованы. И прирост турпотока, по итогам июля-августа, двух самых жарких и самых насыщенных месяцев курортного сезона, будет не менее 40%, – сказала Бабий. – Сейчас уже очевидно, что прибыло как минимум на одну треть больше туристов, чем в прошлом году".

По ее мнению, одной из причин такого роста стал фактор приемлемых для отдыхающих цен, которые предложили туроператоры.
"Краснодарский край очень четко и долго наращивал цены, начиная с 2022-го года. Если бы это был рост в пределах 20%, то, может быть, многие бы туристы выбрали Краснодарский край, понимая временные инфраструктурные затруднения на Крымском мосту. Но коллеги подняли цены почти в 2,5 раза", – отметила эксперт туротрасли.
Бабий считает, что ситуация с мазутом в Черном море, который зимой разлился из затонувших танкеров у побережья Краснодарского края, не сыграла большой роли в том, что многие туристы предпочли Крым. Для увеличения турпотока постарались и сами крымчане, убеждена Людмила Бабий.

"К вопросу, почему к нам едут и почему к нам возвращаются: практически все, с кем я лично общалась, отмечают, что крымчане - они какие-то уникально удивительные люди. Они говорят: вы, конечно, как все южане, немного темпераментны, но вы настолько щедры и радушны, вы настолько открыты, что к вам хочется приезжать", – сказала в эфире спикер.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Крым вошел в число лидеров среди регионов России по количеству турпоездок. По его словам, в 2025-м году число турпоездок на полуостров составило 1,1 миллион. Всего же с января туристы совершили 41,4 млн поездок по России.
