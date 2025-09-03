https://crimea.ria.ru/20250903/kurortnyy-sezon-v-krymu-prodolzhaetsya--ekspert-privel-tsifry-1149143488.html

Курортный сезон в Крыму продолжается – эксперт привел цифры

Несмотря на окончание календарного лета, в Крыму наблюдается активная фаза курортного сезона. Массового оттока отдыхающих не зафиксировано, объекты размещения...

2025-09-03T08:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Несмотря на окончание календарного лета, в Крыму наблюдается активная фаза курортного сезона. Массового оттока отдыхающих не зафиксировано, объекты размещения забронированы на сентябрь, а в ряде случаев и на октябрь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.По его словам, крымские курорты сейчас выбирают не только жители ближайших регионов, но и более отдаленных уголков – Сибири, Урала. Все чаще туристы предпочитают путешествия на личных автомобилях."Туристический поток дал крен в сторону автомобильного туриста. У нас каждый год идет прирост. В Крым на автомобилях все больше и больше приезжает гостей", – отметил собеседник.При этом Маковей добавил, что в этом году "похудела Ялта", где в этом сезоне практически на 10 процентов было меньше гостей, что радует, потому что в городе "наблюдается проблема с парковками", отметил он."Но нас порадовало то, что и восток, и запад полуострова в этом году чуть-чуть прибавили в туристах", – признался гость эфира.Говоря о причинах успешного курортного сезона в Крыму, эксперт отметил, что немаловажную роль в этом сыграла маркетинговая политика, которую нужно продолжать и в межсезонье, чтобы туристы смогли забронировать свой отдых на крымских курортах и в новогодние каникулы.Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что турпоток в Крым превысил на 16% показатели прошлого года и составил более 5,3 миллиона человек.Ранее в Крымском гидрометцентре отмечали, что несмотря на завершение лета, купальный сезон в Крыму продолжается: комфортная температура морской воды сохранится еще не одну неделю. На сегодняшний день самые высокие показатели температуры воды зафиксированы у берегов Севастополя и на побережье Азовского моря – 25 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон продолжается: где в Крыму самое теплое море"Слезы вместо дождя": в Крыму на неделе пройдут незначительные осадкиК морю без пробок: в Крыму открыт юго-восточный обход Симферополя

