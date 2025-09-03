https://crimea.ria.ru/20250903/kurortnyy-sezon-v-krymu-prodolzhaetsya--ekspert-privel-tsifry-1149143488.html
Курортный сезон в Крыму продолжается – эксперт привел цифры
Курортный сезон в Крыму продолжается – эксперт привел цифры - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Курортный сезон в Крыму продолжается – эксперт привел цифры
Несмотря на окончание календарного лета, в Крыму наблюдается активная фаза курортного сезона. Массового оттока отдыхающих не зафиксировано, объекты размещения... РИА Новости Крым, 03.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/02/1146876200_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_cd5647d228bd3b2a64d30b0b9067e4aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Несмотря на окончание календарного лета, в Крыму наблюдается активная фаза курортного сезона. Массового оттока отдыхающих не зафиксировано, объекты размещения забронированы на сентябрь, а в ряде случаев и на октябрь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.По его словам, крымские курорты сейчас выбирают не только жители ближайших регионов, но и более отдаленных уголков – Сибири, Урала. Все чаще туристы предпочитают путешествия на личных автомобилях."Туристический поток дал крен в сторону автомобильного туриста. У нас каждый год идет прирост. В Крым на автомобилях все больше и больше приезжает гостей", – отметил собеседник.При этом Маковей добавил, что в этом году "похудела Ялта", где в этом сезоне практически на 10 процентов было меньше гостей, что радует, потому что в городе "наблюдается проблема с парковками", отметил он."Но нас порадовало то, что и восток, и запад полуострова в этом году чуть-чуть прибавили в туристах", – признался гость эфира.Говоря о причинах успешного курортного сезона в Крыму, эксперт отметил, что немаловажную роль в этом сыграла маркетинговая политика, которую нужно продолжать и в межсезонье, чтобы туристы смогли забронировать свой отдых на крымских курортах и в новогодние каникулы.Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что турпоток в Крым превысил на 16% показатели прошлого года и составил более 5,3 миллиона человек.Ранее в Крымском гидрометцентре отмечали, что несмотря на завершение лета, купальный сезон в Крыму продолжается: комфортная температура морской воды сохранится еще не одну неделю. На сегодняшний день самые высокие показатели температуры воды зафиксированы у берегов Севастополя и на побережье Азовского моря – 25 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон продолжается: где в Крыму самое теплое море"Слезы вместо дождя": в Крыму на неделе пройдут незначительные осадкиК морю без пробок: в Крыму открыт юго-восточный обход Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым.
Несмотря на окончание календарного лета, в Крыму наблюдается активная фаза курортного сезона. Массового оттока отдыхающих не зафиксировано, объекты размещения забронированы на сентябрь, а в ряде случаев и на октябрь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.
"В сентябре в Крыму нет такого резкого оттока отдыхающих, который мы наблюдали в предыдущие годы. Работа продолжается в достаточно активной фазе. И у нас сегодня сентябрь уже продан и практически предоплачен на сто процентов. Есть объекты, которые заканчивают продажи на октябрь", – сказал Маковей.
По его словам, крымские курорты сейчас выбирают не только жители ближайших регионов, но и более отдаленных уголков – Сибири, Урала. Все чаще туристы предпочитают путешествия на личных автомобилях.
"Туристический поток дал крен в сторону автомобильного туриста. У нас каждый год идет прирост. В Крым на автомобилях все больше и больше приезжает гостей", – отметил собеседник.
При этом Маковей добавил, что в этом году "похудела Ялта", где в этом сезоне практически на 10 процентов было меньше гостей, что радует, потому что в городе "наблюдается проблема с парковками", отметил он.
"Но нас порадовало то, что и восток, и запад полуострова в этом году чуть-чуть прибавили в туристах", – признался гость эфира.
Говоря о причинах успешного курортного сезона в Крыму, эксперт отметил, что немаловажную роль в этом сыграла маркетинговая политика, которую нужно продолжать и в межсезонье, чтобы туристы смогли забронировать свой отдых на крымских курортах и в новогодние каникулы.
"Мы начали достаточно рано выдавать цены следующего года. Точно так же мы в этом году уже в августе начали выдавать цены на новогодние праздники, формировать программы. Наши предприниматели стали заботиться о том, чтобы проинформировать своих потенциальных гостей за несколько месяцев, чтобы они могли принять для себя решение, каким образом они будут добираться, планировать свои новогодние выходные", – сказал Маковей.
Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что турпоток в Крым
превысил на 16% показатели прошлого года и составил более 5,3 миллиона человек.
Ранее в Крымском гидрометцентре отмечали, что несмотря на завершение лета, купальный сезон в Крыму продолжается
: комфортная температура морской воды сохранится еще не одну неделю. На сегодняшний день самые высокие показатели температуры воды зафиксированы у берегов Севастополя и на побережье Азовского моря – 25 градусов.
