Доступное жилье: где в Крыму дешевле всего отдохнуть в сентябре

Доступное жилье: где в Крыму дешевле всего отдохнуть в сентябре - РИА Новости Крым, 02.09.2025

Доступное жилье: где в Крыму дешевле всего отдохнуть в сентябре

Пять городов Крыма попали в топ направлений с самыми щадящими ценами на жилье в сентябре. На втором и третьем месте Керчь и Саки, в десятке также Черноморское,... РИА Новости Крым, 02.09.2025

2025-09-02T21:14

2025-09-02T21:14

2025-09-02T19:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Пять городов Крыма попали в топ направлений с самыми щадящими ценами на жилье в сентябре. На втором и третьем месте Керчь и Саки, в десятке также Черноморское, Николаевка и Щелкино. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.Кроме того, самыми экономными направлениями для отдыха в сентябре названы Тамань, Кучугуры, Мезмай (Краснодарский край), Железноводск (Ставропольский край).По данным сервиса, ночевка в крымском поселке Черноморское в сентябре обойдется в среднем в 2949 рублей, в Николаевке (Симферопольский район Крыма) – 2998 рублей, а в крымском Щелкино – 3058 рублей.Ранее сообщалось, что Ялта, Алушта и Феодосия вошли в тройку самых популярных направлений для путешествий в сентябре, в десятке также оказались Евпатория и Судак.По росту бронирований по сравнению с прошлым годом Крым также в лидерах. При этом на первом месте оказался курортный поселок Николаевка с ростом популярности сразу на 500%.

