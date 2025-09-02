Рейтинг@Mail.ru
Доступное жилье: где в Крыму дешевле всего отдохнуть в сентябре - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Доступное жилье: где в Крыму дешевле всего отдохнуть в сентябре
Доступное жилье: где в Крыму дешевле всего отдохнуть в сентябре - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Доступное жилье: где в Крыму дешевле всего отдохнуть в сентябре
Пять городов Крыма попали в топ направлений с самыми щадящими ценами на жилье в сентябре. На втором и третьем месте Керчь и Саки, в десятке также Черноморское,... РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T21:14
2025-09-02T19:37
крым
туризм в крыму
туризм
внутренний туризм
общество
новости крыма
отдых в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Пять городов Крыма попали в топ направлений с самыми щадящими ценами на жилье в сентябре. На втором и третьем месте Керчь и Саки, в десятке также Черноморское, Николаевка и Щелкино. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.Кроме того, самыми экономными направлениями для отдыха в сентябре названы Тамань, Кучугуры, Мезмай (Краснодарский край), Железноводск (Ставропольский край).По данным сервиса, ночевка в крымском поселке Черноморское в сентябре обойдется в среднем в 2949 рублей, в Николаевке (Симферопольский район Крыма) – 2998 рублей, а в крымском Щелкино – 3058 рублей.Ранее сообщалось, что Ялта, Алушта и Феодосия вошли в тройку самых популярных направлений для путешествий в сентябре, в десятке также оказались Евпатория и Судак.По росту бронирований по сравнению с прошлым годом Крым также в лидерах. При этом на первом месте оказался курортный поселок Николаевка с ростом популярности сразу на 500%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Крым для кинопутешествийОсень-2025: Крым снова в топе направлений у туристовСезон продолжается: где в Крыму самое теплое море
крым, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, общество, новости крыма, отдых в крыму
Доступное жилье: где в Крыму дешевле всего отдохнуть в сентябре

Пять городов Крыма попали в топ направлений с доступными ценами на жилье в сентябре

21:14 02.09.2025
 
© РИА Новости КрымМорское побережье Крыма
Морское побережье Крыма - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Пять городов Крыма попали в топ направлений с самыми щадящими ценами на жилье в сентябре. На втором и третьем месте Керчь и Саки, в десятке также Черноморское, Николаевка и Щелкино. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.

"Самые экономные направления для отдыха в сентябре 2025 года: те, где проживание окажется более экономным. На первом месте Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, где средняя стоимость ночи отдыха 2206 рублей. На втором месте Керчь в Крыму, а на третьем – тоже крымский курорт, Саки (2364 р. и 2637 р. соответственно)", – говорится в сообщении.

Кроме того, самыми экономными направлениями для отдыха в сентябре названы Тамань, Кучугуры, Мезмай (Краснодарский край), Железноводск (Ставропольский край).
По данным сервиса, ночевка в крымском поселке Черноморское в сентябре обойдется в среднем в 2949 рублей, в Николаевке (Симферопольский район Крыма) – 2998 рублей, а в крымском Щелкино – 3058 рублей.
Ранее сообщалось, что Ялта, Алушта и Феодосия вошли в тройку самых популярных направлений для путешествий в сентябре, в десятке также оказались Евпатория и Судак.
По росту бронирований по сравнению с прошлым годом Крым также в лидерах. При этом на первом месте оказался курортный поселок Николаевка с ростом популярности сразу на 500%.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россияне выбирают Крым для кинопутешествий
Осень-2025: Крым снова в топе направлений у туристов
Сезон продолжается: где в Крыму самое теплое море
 
