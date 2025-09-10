https://crimea.ria.ru/20250910/krym-osvaivaet-azovskoe-more-poberezhe-gotovyat-k-stroitelstvu-kurortov-1149351264.html

Крым осваивает Азовское море: побережье готовят к строительству курортов

азовское море

эксклюзивы риа новости крым

валерий коваленко

туризм в крыму

отдых в крыму

крым

крым курортный

отели крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Восточный и Северный Крым, в частности побережье Азовского моря, рассматриваются как новые точки роста полуострова. Об этом РИА Новости Крым на полях "Крым Урбан Форума 2025" рассказал председатель комитета Государственного Совета РК по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко.По его словам, сегодня основной вектор строительства и развития курортной инфраструктуры республики сосредоточен на Южном берегу, который традиционно считается самым привлекательным для туристов. Однако в ближайшие годы внимание будет смещаться на другие части полуострова.В числе первоочередных задач – строительство дорог и создание новых площадок под жилую и туристическую застройку. Это должно обеспечить основу для размещения санаторно-курортных комплексов, гостиниц и других объектов отдыха."У нас уже есть примеры успешных проектов: в районе Щелкино и Керчи работают пятизвездочные отели формата "все включено", которые практически полностью заполнены. Это подтверждает высокий спрос", – отметил председатель комитета.Особо внимание уделяется перспективам яхтенной инфраструктуры. По словам Коваленко, власти совместно с федеральными структурами прорабатывают проекты по строительству марин на побережье Азовского моря. Подобные объекты могут стать важным стимулом для развития туризма, создавая условия для привлечения туристов и инвесторов в регион."Крым Урбан Форум 2025" – это ключевая дискуссионная площадка полуострова, которая объединяет архитекторов, девелоперов, риелторов, представителей власти и бизнеса для обсуждения развития городской среды и строительства. В программе – выставка проектов, панельные дискуссии, мастер-классы и экспертные сессии о современных трендах в архитектуре, маркетинге и цифровых технологиях. Форум стал точкой притяжения профессионального сообщества, где формируются решения для будущего крымских городов.Самые интересные важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым в этом году вырос на 11 процентовИнвестиции в Крым – какие направления необходимо наращиватьСтроительство курортного комплекса в Ялте обойдется в 26 млрд рублей

азовское море

крым

азовское море, валерий коваленко, туризм в крыму, отдых в крыму, крым, крым курортный, отели крыма