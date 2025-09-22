Рейтинг@Mail.ru
Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года
Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года
Свыше полумиллиона туристов побывали в Евпатории с начала года. Об сообщил глава местной администрации Александр Юрьев. РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T15:35
2025-09-22T15:35
евпатория
туризм в крыму
отдых в крыму
александр юрьев
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149627748_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_4413326a956d01c50032c184ed388622.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Свыше полумиллиона туристов побывали в Евпатории с начала года. Об сообщил глава местной администрации Александр Юрьев.При этом глава администрации отметил, что средства размещения в городе-курорте заполнены на 68,7%.Несмотря на окончание календарного лета, в Крыму наблюдается активная фаза курортного сезона. Массового оттока отдыхающих не зафиксировано, объекты размещения забронированы на сентябрь, а в ряде случаев и на октябрь. Как сообщал глава Республики Крым Сергей Аксенов, турпоток в Крым превысил на 16% показатели прошлого года и составил более 5,3 миллиона человек.Ранее сообщалось, что Крым вошел в число направлений-лидеров у туристов для отдыха в сентябре.
евпатория
евпатория, туризм в крыму, отдых в крыму, александр юрьев, новости крыма
Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года

Евпаторию с начала года посетили свыше 500 тысяч организованных туристов – власти

15:35 22.09.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваЯхты в Евпатории
Яхты в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Свыше полумиллиона туристов побывали в Евпатории с начала года. Об сообщил глава местной администрации Александр Юрьев.
"С начала года Евпаторию посетили более 500 тысяч организованных туристов. На данный момент в наших гостиницах и санаторно-курортных учреждениях оздоравливаются и отдыхают более 17 тысяч человек", – написал он в своем Telegram-канале.
При этом глава администрации отметил, что средства размещения в городе-курорте заполнены на 68,7%.
Несмотря на окончание календарного лета, в Крыму наблюдается активная фаза курортного сезона. Массового оттока отдыхающих не зафиксировано, объекты размещения забронированы на сентябрь, а в ряде случаев и на октябрь. Как сообщал глава Республики Крым Сергей Аксенов, турпоток в Крым превысил на 16% показатели прошлого года и составил более 5,3 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что Крым вошел в число направлений-лидеров у туристов для отдыха в сентябре.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Высокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают Крым
Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется
Мудрая политика гостеприимства – почему Крым в тренде в этом году
 
ЕвпаторияТуризм в КрымуОтдых в КрымуАлександр ЮрьевНовости Крыма
 
