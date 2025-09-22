https://crimea.ria.ru/20250922/polmilliona-turistov-posetili-evpatoriyu-s-nachala-goda-1149627859.html
Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года
Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года
Свыше полумиллиона туристов побывали в Евпатории с начала года. Об сообщил глава местной администрации Александр Юрьев. РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T15:35
2025-09-22T15:35
2025-09-22T15:35
евпатория
туризм в крыму
отдых в крыму
александр юрьев
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149627748_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_4413326a956d01c50032c184ed388622.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Свыше полумиллиона туристов побывали в Евпатории с начала года. Об сообщил глава местной администрации Александр Юрьев.При этом глава администрации отметил, что средства размещения в городе-курорте заполнены на 68,7%.Несмотря на окончание календарного лета, в Крыму наблюдается активная фаза курортного сезона. Массового оттока отдыхающих не зафиксировано, объекты размещения забронированы на сентябрь, а в ряде случаев и на октябрь. Как сообщал глава Республики Крым Сергей Аксенов, турпоток в Крым превысил на 16% показатели прошлого года и составил более 5,3 миллиона человек.Ранее сообщалось, что Крым вошел в число направлений-лидеров у туристов для отдыха в сентябре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают КрымКрым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяетсяМудрая политика гостеприимства – почему Крым в тренде в этом году
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149627748_140:0:1280:855_1920x0_80_0_0_ce6b01cccc3d13afde021d406d683375.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евпатория, туризм в крыму, отдых в крыму, александр юрьев, новости крыма
Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года
Евпаторию с начала года посетили свыше 500 тысяч организованных туристов – власти