Гарантии безопасности и Крым: что ждет Зеленского на встрече с Трампом - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Гарантии безопасности и Крым: что ждет Зеленского на встрече с Трампом
Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает обреченность своего положения и попытается выторговать гарантии личной безопасности во время встречи с... РИА Новости Крым, 18.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает обреченность своего положения и попытается выторговать гарантии личной безопасности во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, однако компромиссов со стороны Вашингтона не будет, и любые решения, в том числе по признанию Крыма, от самого Зеленского не зависят. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.Опасный свидетель"Полагаю, Трамп Зеленского посадит и отчитает. Поставит ему безапелляционные условия. Зеленский с этими условия не согласится, потому что согласиться - означает подписать себе через 2-3 месяца приговор на "утилизацию", – считает политолог.По его мнению, лидер киевского режима будет выдвигать свои условия в надежде найти компромиссы для личной безопасности, которые еще могли быть для него возможны в начале спецоперации, но исключены сейчас, поскольку, несмотря на послушное выполнение Зеленским всех поручений Запада, теперь он является опасным свидетелем."Большое количество денег, выделяемых, в том числе, конгрессом США, шли на поддержку Украины, где они растворялись. При этом назад шел откат. Там большая схема. И те самые люди, которым шли обратные потоки, Зеленского в покое не оставят. Договариваться с Зеленским в любом случае никто не будет", – убежден политолог.Признание Крыма и отказ от НАТОПри этом вопрос о том, признает ли киевский лидер российскую принадлежность Крыма, также будет зависеть не от него самого, продолжает Манойло.Что касается вступления Украины в НАТО, это несбыточно до тех пор, пока на ее территории идет вооруженный конфликт, пусть даже замороженный. Это идет вразрез с уставом самого альянса. А вот поддержать запрос Зеленского на вступление Украины в ЕС Трамп может, однако в этом вопросе его слова не имеют никакого директивного значения, напоминает Манойло."Расширение ЕС, вступление новых членов решается исключительно с помощью голосования. Причем, если одна страна против, Украина не вступит. Поэтому то, что иллюзорно, можно обещать без каких-либо последствий", - замечает политолог.Вопросы собственностиПри этом европейские чиновники, которые также следуют в Вашингтон, по мнению профессора, тоже не получат от этой поездки больших результатов, хотя имеют как минимум две основных цели.Вторая – более тонкая, связанная с теми активами, которые европейские компании успели по дешевке приобрести на Украине. Это и земля, и промышленные предприятия, и объекты инфраструктуры, к которым сейчас вплотную подошла российская армия."Наступление будет идти дальше. Европейские компании будут терять свою собственность. И скорее всего именно об этой собственности, о каких-то гарантиях, о которых только Трамп может попросить нашего президента, они и собираются просить", – предполагает политолог.16 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам главы стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что после саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал его в Вашингтон. Также Зеленский рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США.Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN заявил, что в понедельник в США с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте. Он отметил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. И добавил, что "теперь все зависит от Киева".При этом, как написал в соцсетях президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно, отказавшись от Крыма и согласившись на невступление Украины в НАТО.
Гарантии безопасности и Крым: что ждет Зеленского на встрече с Трампом

Зеленский не сможет выторговать для себя гарантии безопасности у Трампа – политолог

13:48 18.08.2025 (обновлено: 14:00 18.08.2025)
 
© AP Photo Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo Ebrahim Noroozi
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает обреченность своего положения и попытается выторговать гарантии личной безопасности во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, однако компромиссов со стороны Вашингтона не будет, и любые решения, в том числе по признанию Крыма, от самого Зеленского не зависят. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.

Опасный свидетель

"Полагаю, Трамп Зеленского посадит и отчитает. Поставит ему безапелляционные условия. Зеленский с этими условия не согласится, потому что согласиться - означает подписать себе через 2-3 месяца приговор на "утилизацию", – считает политолог.
По его мнению, лидер киевского режима будет выдвигать свои условия в надежде найти компромиссы для личной безопасности, которые еще могли быть для него возможны в начале спецоперации, но исключены сейчас, поскольку, несмотря на послушное выполнение Зеленским всех поручений Запада, теперь он является опасным свидетелем.
"Большое количество денег, выделяемых, в том числе, конгрессом США, шли на поддержку Украины, где они растворялись. При этом назад шел откат. Там большая схема. И те самые люди, которым шли обратные потоки, Зеленского в покое не оставят. Договариваться с Зеленским в любом случае никто не будет", – убежден политолог.

Признание Крыма и отказ от НАТО

При этом вопрос о том, признает ли киевский лидер российскую принадлежность Крыма, также будет зависеть не от него самого, продолжает Манойло.
"Все будет зависеть от того, как решит Трамп. Если Трамп оставит ему коридор возможностей, то Зеленский Крым не признает. Но если Трамп поставит бескомпромиссное условие, тогда мы увидим Зеленского, который, шмыгая носом и роняя слезы, скажет: "Да, Крым российский". И это вполне вероятно", – полагает гость эфира.
Что касается вступления Украины в НАТО, это несбыточно до тех пор, пока на ее территории идет вооруженный конфликт, пусть даже замороженный. Это идет вразрез с уставом самого альянса. А вот поддержать запрос Зеленского на вступление Украины в ЕС Трамп может, однако в этом вопросе его слова не имеют никакого директивного значения, напоминает Манойло.
"Расширение ЕС, вступление новых членов решается исключительно с помощью голосования. Причем, если одна страна против, Украина не вступит. Поэтому то, что иллюзорно, можно обещать без каких-либо последствий", - замечает политолог.
Владимир Зеленски - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
07:16
Зеленский ответил Трампу на призыв отказаться от Крыма

Вопросы собственности

При этом европейские чиновники, которые также следуют в Вашингтон, по мнению профессора, тоже не получат от этой поездки больших результатов, хотя имеют как минимум две основных цели.

"Первая - личная. Они много лет урезали социальные бюджеты, чтобы выделить средства на закупку оружия Украине. А сейчас Трамп называет это войну ошибкой, и все видят, как он укрепляет связи с президентом РФ. На этом фоне граждане стран ЕС начинают задавать вопросы. И для них (европейских лидеров - ред.) это сродни самоубийству", – обозначает эксперт одну из целей европейских делегатов.

Вторая – более тонкая, связанная с теми активами, которые европейские компании успели по дешевке приобрести на Украине. Это и земля, и промышленные предприятия, и объекты инфраструктуры, к которым сейчас вплотную подошла российская армия.
"Наступление будет идти дальше. Европейские компании будут терять свою собственность. И скорее всего именно об этой собственности, о каких-то гарантиях, о которых только Трамп может попросить нашего президента, они и собираются просить", – предполагает политолог.
16 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам главы стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.
Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что после саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал его в Вашингтон. Также Зеленский рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США.
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN заявил, что в понедельник в США с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте. Он отметил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. И добавил, что "теперь все зависит от Киева".
При этом, как написал в соцсетях президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно, отказавшись от Крыма и согласившись на невступление Украины в НАТО.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский ответил Трампу на призыв отказаться от Крыма
Решения по территории Украина должна принимать сама: заявление лидеров ЕС
"Встреча будет жесткой": эксперт о предстоящем визите Зеленского в США
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияАндрей МанойлоПолитикаУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияСШАДональд Трамп
 
