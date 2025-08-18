https://crimea.ria.ru/20250818/garantii-bezopasnosti-i-krym-chto-zhdet-zelenskogo-na-vstreche-s-trampom-1148806368.html

Гарантии безопасности и Крым: что ждет Зеленского на встрече с Трампом

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает обреченность своего положения и попытается выторговать гарантии личной безопасности во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, однако компромиссов со стороны Вашингтона не будет, и любые решения, в том числе по признанию Крыма, от самого Зеленского не зависят. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.Опасный свидетель"Полагаю, Трамп Зеленского посадит и отчитает. Поставит ему безапелляционные условия. Зеленский с этими условия не согласится, потому что согласиться - означает подписать себе через 2-3 месяца приговор на "утилизацию", – считает политолог.По его мнению, лидер киевского режима будет выдвигать свои условия в надежде найти компромиссы для личной безопасности, которые еще могли быть для него возможны в начале спецоперации, но исключены сейчас, поскольку, несмотря на послушное выполнение Зеленским всех поручений Запада, теперь он является опасным свидетелем."Большое количество денег, выделяемых, в том числе, конгрессом США, шли на поддержку Украины, где они растворялись. При этом назад шел откат. Там большая схема. И те самые люди, которым шли обратные потоки, Зеленского в покое не оставят. Договариваться с Зеленским в любом случае никто не будет", – убежден политолог.Признание Крыма и отказ от НАТОПри этом вопрос о том, признает ли киевский лидер российскую принадлежность Крыма, также будет зависеть не от него самого, продолжает Манойло.Что касается вступления Украины в НАТО, это несбыточно до тех пор, пока на ее территории идет вооруженный конфликт, пусть даже замороженный. Это идет вразрез с уставом самого альянса. А вот поддержать запрос Зеленского на вступление Украины в ЕС Трамп может, однако в этом вопросе его слова не имеют никакого директивного значения, напоминает Манойло."Расширение ЕС, вступление новых членов решается исключительно с помощью голосования. Причем, если одна страна против, Украина не вступит. Поэтому то, что иллюзорно, можно обещать без каких-либо последствий", - замечает политолог.Вопросы собственностиПри этом европейские чиновники, которые также следуют в Вашингтон, по мнению профессора, тоже не получат от этой поездки больших результатов, хотя имеют как минимум две основных цели.Вторая – более тонкая, связанная с теми активами, которые европейские компании успели по дешевке приобрести на Украине. Это и земля, и промышленные предприятия, и объекты инфраструктуры, к которым сейчас вплотную подошла российская армия."Наступление будет идти дальше. Европейские компании будут терять свою собственность. И скорее всего именно об этой собственности, о каких-то гарантиях, о которых только Трамп может попросить нашего президента, они и собираются просить", – предполагает политолог.16 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам главы стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что после саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал его в Вашингтон. Также Зеленский рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США.Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN заявил, что в понедельник в США с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте. Он отметил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. И добавил, что "теперь все зависит от Киева".При этом, как написал в соцсетях президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно, отказавшись от Крыма и согласившись на невступление Украины в НАТО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский ответил Трампу на призыв отказаться от КрымаРешения по территории Украина должна принимать сама: заявление лидеров ЕС"Встреча будет жесткой": эксперт о предстоящем визите Зеленского в США

