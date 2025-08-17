https://crimea.ria.ru/20250817/s-zelenskim-v-ssha-obsudyat-garantii-bezopasnosti-dlya-ukrainy-1148795298.html

С Зеленским в США обсудят гарантии безопасности для Украины

2025-08-17T18:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. США будут обсуждать с главой киевского режима Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины. Вашингтон и Москва поднимали вопросы о территориальных линиях Украины, однако окончательное решение должны принимать в Киеве. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил американский госсекретарь Марко Рубио.Также он отметил, что Вашингтон не поддерживает передачу всего Донбасса под контроль Москвы.И подчеркнул, что США стремятся сузить круг нерешенных вопросов и сыграть роль посредника в диалоге. По словам Рубио, мирное соглашение невозможно без готовности сторон идти на взаимные уступки. Госсекретарь США также добавил, что Европа может сыграть конструктивную роль, помогая Киеву определиться с позицией.И отметил, что Америка не намерена вводить санкции против России, чтобы не препятствовать мирному переговорному процессу. По его мнению, любые новые жесткие меры будут означать, что диалог в обозримом будущем закончен.Рубио также высказался о рисках вторичных санкций против Китая за переработку российской нефти. По его словам, такие шаги могут привести к росту мировых цен на энергоресурсы, что вызывает беспокойство у европейских стран.Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN заявил, что в понедельник в США с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте. Он отметил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. И добавил, что "теперь все зависит от Киева".16 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам главы стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что после саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал его в Вашингтон. Также Зеленский рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем Зеленский договорился с Европой перед встречей с ТрампомТрамп ответил на вопрос об усилении давления на РоссиюТрамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине

