17.08.2025
С Зеленским в США обсудят гарантии безопасности для Украины
С Зеленским в США обсудят гарантии безопасности для Украины - РИА Новости Крым, 17.08.2025
С Зеленским в США обсудят гарантии безопасности для Украины
США будут обсуждать с главой киевского режима Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины. Вашингтон и Москва поднимали вопросы о территориальных... РИА Новости Крым, 17.08.2025
2025-08-17T18:16
2025-08-17T18:16
марко рубио
новости
украина
сша
россия
европейский союз (ес)
владимир зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. США будут обсуждать с главой киевского режима Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины. Вашингтон и Москва поднимали вопросы о территориальных линиях Украины, однако окончательное решение должны принимать в Киеве. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил американский госсекретарь Марко Рубио.Также он отметил, что Вашингтон не поддерживает передачу всего Донбасса под контроль Москвы.И подчеркнул, что США стремятся сузить круг нерешенных вопросов и сыграть роль посредника в диалоге. По словам Рубио, мирное соглашение невозможно без готовности сторон идти на взаимные уступки. Госсекретарь США также добавил, что Европа может сыграть конструктивную роль, помогая Киеву определиться с позицией.И отметил, что Америка не намерена вводить санкции против России, чтобы не препятствовать мирному переговорному процессу. По его мнению, любые новые жесткие меры будут означать, что диалог в обозримом будущем закончен.Рубио также высказался о рисках вторичных санкций против Китая за переработку российской нефти. По его словам, такие шаги могут привести к росту мировых цен на энергоресурсы, что вызывает беспокойство у европейских стран.Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN заявил, что в понедельник в США с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте. Он отметил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. И добавил, что "теперь все зависит от Киева".16 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам главы стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что после саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал его в Вашингтон. Также Зеленский рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем Зеленский договорился с Европой перед встречей с ТрампомТрамп ответил на вопрос об усилении давления на РоссиюТрамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине
С Зеленским в США обсудят гарантии безопасности для Украины

США и Россия обсуждают территориальные линии и условия безопасности для Украины – Рубио

18:16 17.08.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. США будут обсуждать с главой киевского режима Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины. Вашингтон и Москва поднимали вопросы о территориальных линиях Украины, однако окончательное решение должны принимать в Киеве. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Я думаю, что завтрашние переговоры во многом будут посвящены тому, какие гарантии безопасности хочет получить Украина", цитирует Рубио РИА Новости.
Также он отметил, что Вашингтон не поддерживает передачу всего Донбасса под контроль Москвы.
"Президент (США Дональд Трамп – ред.) ясно дал понять: решение по территориям должна принимать украинская сторона. Это зависит от того, на что они готовы пойти и что хотят получить", – отметил американский госсекретарь.
И подчеркнул, что США стремятся сузить круг нерешенных вопросов и сыграть роль посредника в диалоге. По словам Рубио, мирное соглашение невозможно без готовности сторон идти на взаимные уступки. Госсекретарь США также добавил, что Европа может сыграть конструктивную роль, помогая Киеву определиться с позицией.
"Я думаю, что Европа может сыграть ключевую роль в долгосрочной перспективе, когда речь идет о гарантиях безопасности, о которых говорит Украина. Кроме того, европейцы полезны просто тем, что находятся в комнате и подсказывают, какие уступки возможны и где украинская сторона может проявить гибкость", – сказал Рубио.
И отметил, что Америка не намерена вводить санкции против России, чтобы не препятствовать мирному переговорному процессу. По его мнению, любые новые жесткие меры будут означать, что диалог в обозримом будущем закончен.
Рубио также высказался о рисках вторичных санкций против Китая за переработку российской нефти. По его словам, такие шаги могут привести к росту мировых цен на энергоресурсы, что вызывает беспокойство у европейских стран.

"Если вы введете вторичные санкции против страны, например, в случае с поставками российской нефти в Китай, Китай просто переработает эту нефть, и она снова окажется на мировом рынке. Любой, кто покупает эту нефть, будет платить за нее больше, или, если ее не будет, должен будет искать альтернативные источники", – объяснил госсекретарь США.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN заявил, что в понедельник в США с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте. Он отметил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. И добавил, что "теперь все зависит от Киева".
16 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам главы стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.
Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что после саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал его в Вашингтон. Также Зеленский рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США.
