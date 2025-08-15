https://crimea.ria.ru/20250815/aksenov-nagradil-spasshuyu-zubkova-sotrudnitsu-taygana-tatyanu-aleksaginu-1148751310.html

Аксенов наградил спасшую Зубкова сотрудницу "Тайгана" Татьяну Алексагину

Аксенов наградил спасшую Зубкова сотрудницу "Тайгана" Татьяну Алексагину - РИА Новости Крым, 15.08.2025

Аксенов наградил спасшую Зубкова сотрудницу "Тайгана" Татьяну Алексагину

Глава Крыма Сергей Аксенов наградил медалью "За мужество и доблесть" сотрудницу ялтинского зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган" Татьяну Алексагину и туриста РИА Новости Крым, 15.08.2025

2025-08-15T17:50

2025-08-15T17:50

2025-08-15T17:50

крым

сергей аксенов

награды

олег зубков

татьяна алексагина

парк львов "тайган"

чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов наградил медалью "За мужество и доблесть" сотрудницу ялтинского зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган" Татьяну Алексагину и туриста Алексея Данилова, которые в июне этого года спасли жизнь владельцу парков Олегу Зубкову при нападении на него льва. Соответствующий указ размещен на интернет-портале правительства региона.Как отмечается в документе, награда присвоена Алексагиной и Данилову за "самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга, и в связи с Днем Государственного флага Российской Федерации".Также Аксенов отметил государственными наградами еще более 10 человек. В частности, орденом "За верность долгу" награждены замкомандира войсковой части Минобороны РФ, подполковник Александр Карпцов и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.Медалью "Родительская доблесть" награждены Сергей и Александра Павловы из Феодосии, являющиеся родителями шестерых детей.Медалью "За защиту Республики Крым" отмечены бойцы добровольческого отряда "Барс-Крым" Иван Гриднев и Мустафа Гуламов, главный старшина войсковой части Минобороны РФ Андрей Дмитриев и военный дирижер войсковой части Минобороны капитан Николай Ищенко.Медалями "За мужество и доблесть", помимо Алексагиной, также награждены самозанятый Алексей Данилов и главный инженер филиала "Крымтроллейбуса" Александр Левкин.Нападение льва на Олега Зубкова22 июня стало известно, что в крымском сафари-парка "Тайган" произошло ЧП. Во время кормления львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Жизнь владельцу парка спасла сотрудница парка, его пресс-секретарь Татьяна Алексагина. Она не побоялась льва и, вооружившись лишь пластиковым веником и ведром, отогнала хищника.Сначала Зубкова прооперировали и стабилизировали врачи Белогорской больницы, на следующий день владельца "Тайгана" перевезли в Симферополь. 24 июня стало известно, что его отправляют на лечение в Краснодар. 3 июля его выписали из больницы – это произошло через десять дней после случившегося.Следователями было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинения тяжкого вреда здоровью человека.Во время пресс-конференции, которую Зубков провел после выписки, он заявил, что сам виноват в произошедшем. По его словам, во время кормления он нарушил расстояние, которое должно быть гораздо больше. Злость и агрессию у животного спровоцировал звук калитки. Какое-то время владелец парка пытался сдержать льва, но "хищник есть хищник". Также Зубков добавил, что продолжит общение со львами, эту работу он выбрал сам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250623/na-takikh-lyudyakh-derzhitsya-zemlya-posetitel-pomog-spasti-olega-zubkova-1147449481.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, награды, олег зубков, татьяна алексагина, парк львов "тайган", чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", новости крыма